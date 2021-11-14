Dương Triệu Vũ và gia đình làm lễ cầu nguyện cho bố ruột tại Mỹ, NSƯT Hoài Linh có động thái 'lạ'

Sáng nay 14/11 (giờ Việt Nam) Dương Triệu Vũ chia sẻ clip anh cùng gia đình bên Mỹ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho bố. Được biết, danh hài Hoài Linh hiện đang ở Việt Nam nên không thể tham dự cùng các anh chị em của mình tại xứ sở cờ hoa.

Ngày 6/10 vừa qua, thông tin ông Võ Tòa, bố của NSƯT Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa qua đời thọ 85 tuổi khiến nhiều người không khỏi tiếc thương.

Chúng con xin cảm ơn Father Châu cùng 6 cha Đồng Tế đã tạo điều kiện cho gia đình chúng con có thể hiệp nhất cầu nguyện cùng những người yêu thương trong mùa rất đặc biệt này của người công giáo tại giáo xứ Phillipê Phan Văn Minh. Thánh lễ cầu nguyện Cho linh lồn ông Phanxicôxavie Võ Tòa - Saturday November 13, 2021".

Chia sẻ lời cuối cùng trong buổi lễ, nam ca sĩ viết: "Cháu đích tôn Gia Bảo và anh thứ năm Võ Nguyễn Duy Linh đại diện gia đình chia sẻ câu chuyện về bố - ông chúng tôi Francisco Xavier - Võ Toà tại lễ tưởng niệm cầu nguyện cho linh hồn ông. Những câu chuyện rất đời thường nhưng đó là những yêu thương và những bài học vô giá cho chúng tôi qua hành động. "Vĩ nhân không cần phải là người làm việc to tát mà là người làm những chuyện nhỏ với tình yêu to lớn và kiên trì cả một đời" đó là điều bố con đã dạy chúng con.

Em trai Hoài Linh nhắn nhủ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trong buổi lễ cầu nguyện, cháu đích tôn của gia đình cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm và bài học mà ông nội đã dạy. Anh gửi lời cảm ơn mọi người thời gian qua đã động viên, an ủi.

Anh thứ 5 của NSƯT Hoài Linh - Võ Nguyễn Duy Linh xúc động khi chia sẻ về người bố quá cố - Ảnh: FBNV

Buổi lễ xúc động này khiến nhiều người chú ý. Một lần nữa mọi người lại gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Hoài Linh, Dương Triệu Vũ. Thế nhưng, người được quan tâm và réo gọi nhiều nhất lại là nam danh hài. Dù là ngày quan trọng của người bố đã khuất nhưng ông vẫn không lộ diện. Sự vắng mặt này khó tránh việc khiến dân mạng tò mò. Các fan thì sốt sắng hỏi thăm tình hình của Hoài Linh hiện tại.

Đã nhiều tháng trôi qua sau khi ồn ào từ thiện xảy ra, Hoài Linh vẫn biệt vô âm tín trên mạng xã hội. Sau khi bố mất, nam danh hài có lần hiếm hoi lộ diện trong tang lễ. Bộ dạng tiều tụy, hốc hác của ông khiến công chúng xót xa.

Bố và mẹ của NSƯT Hoài Linh, Dương Triệu Vũ - Ảnh: Internet

Được biết, lần này Hoài Linh không về Mỹ cùng gia đình làm lễ cho bố ruột mà để cho các anh chị em thay mặt thực hiện nghi lễ. Bên cạnh đó, ông cũng không chia sẻ bất cứ điều gì về buổi lễ lên trang cá nhân. Có vẻ như Hoài Linh vẫn chưa sẵn sàng để xuất hiện công khai sau hàng loạt lùm xùm.

Dương Triệu Vũ từng tâm sự bố mẹ anh ở chung nhà với "anh Bốn" Hoài Linh tại quận 9 (TP.HCM) vì không gian thoáng đãng rộng rãi, có thể vui thú điền viên. Trong khi đó, nam ca sĩ mỗi tuần sẽ qua thăm hỏi 5 - 6 lần. Bố mẹ của hai nghệ sĩ đều lớn tuổi nên muốn ở Việt Nam an dưỡng. Nếu mẹ của Dương Triệu Vũ muốn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ khi hết dịch thì bố anh từng bày tỏ mong muốn từ đây đến khi mất ở lại quê hương. Sự ra đi đột ngột của bố ruột là mất mát lớn của gia đình NSƯT Hoài Linh và Dương Triệu Vũ.