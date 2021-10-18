Nhiều khán giả vô cùng lo lắng trước tình hình sức khỏe của con nuôi Hoài Linh.

NSƯT Hoài Linh được biết đến là nghệ sĩ có nhiều con nuôi trong làng giải trí. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, nam danh hài còn chỉ dạy và giúp các con nuôi của mình chinh phục con đường nghệ thuật. NS Hoài Linh vừa trải qua nỗi đau mất bố ruột - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Thái Trân - một trong số các con nuôi của Hoài Linh lại khá bấp bênh trong sự nghiệp âm nhạc vì sức khỏe không ổn định.

Thái Trân - con gái nuôi NSƯT Hoài Linh bị suy thận giai đoạn cuối - Ảnh: Internet Nguồn tin từ báo Ngoisao.vn cho biết ca sĩ Thái Trân bị suy thận giai đoạn cuối và suy tim nặng. Trên cổ tay cô nơi động mạch còn gắn máy trợ bơm máu về tim. Mới đây, cô bị nhiễm trùng màng bụng. “Do Trân phải mổ hở đặt hai đường ống từ bụng ra, một ống là để cách vài tiếng truyền vào một bịch dung dịch mấy lít thuốc để lọc thận do thận hư. Ống còn lại là để xả mấy lít dung dịch thuốc lần trước đó đã cho vào người. Chính vì thế mà chỗ này cực kỳ nhạy cảm và nguy hiểm, có nguy cơ nhiễm trùng rất cao”, người thân của cô cho hay. Theo chẩn đoán, con nuôi danh hài Hoài Linh bị nhiễm trùng. "Bây giờ tình hình dịch bệnh nên phía bệnh viện cũng hạn chế người ra vào, không có người thân chăm sóc nên tâm lý của mẹ cũng lo lắng. Trong thời gian qua, nhiều nghệ sĩ mất vì bệnh nên mẹ cũng hoang mang", anh nói.

Nhiều lần diễn chung, Hoài Linh đã tận tụy chăm sóc con gái nuôi trước những cơn bệnh - Ảnh: Internet Trước đó, Thái Trân cho biết cô mắc bệnh suy thận và nhiều lần trải qua cơn đột quỵ nhẹ khiến tinh thần không còn tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên. Con nuôi Hoài Linh cũng chia sẻ thêm những lúc còn đi biểu diễn, cô thường xuyên bị tăng huyết áp, ngất xỉu trong hậu trường. Một số đêm diễn Hoài Linh đã có mặt để chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe của Thái Trân. Thái Trân là thí sinh từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong chương trình The Winner Is (Tôi là người chiến thắng). Điều gây sự chú ý chính ở trong chương trình là ca sĩ Thái Trân đã bất chấp căn bệnh suy thận ở giai đoạn cuối để sống cho niềm đam mê âm nhạc. Được biết, cũng qua cuộc thi này, danh hài Hoài Linh đã nhận Thái Trân làm con nuôi và tiếp thêm động lực để cô chiến đấu vượt qua bệnh tật. Trong một gameshow vào hồi tháng 9/2020, con nuôi Hoài Linh nghẹn ngào chia sẻ về quá trình chống chọi với bệnh tật - Ảnh: Internet Trong lần hiếm hoi vào cuối tháng 9/2020, Thái Trân khiến nhiều người xúc động khi trải lòng về hành trình chống chọi với bệnh tật. Cô nghẹn lòng chia sẻ: "Thật sự lâu lắm rồi em mới được đứng trên sân khấu. Kể từ sau lần cuối cùng em xuất hiện là năm 2014, em cảm ơn mọi người đã mang em trở lại với khán giả. Em rất nhớ sân khấu, nhớ nghề ca hát nhưng vì em bị bệnh. Có nhiều lần em suýt mất rồi nhưng em ráng được".

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