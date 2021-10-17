Rò rỉ hình ảnh hiếm hoi của Phi Nhung bên bố ruột của con gái, khung hình 3 người cười vui vẻ gây 'sốt'?

Mới đây, trên kênh TikTok đã xôn xao trước hình ảnh con gái Wendy cùng Phi Nhung và bố ruột chụp chung khung hình trong lễ tốt nghiệp. Đây cũng là hình ảnh cực hiếm được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi chú ý. Wendy mặc đồ tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ bên bố mẹ trong ngày đặc biệt.

Khi sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung vốn là nghệ sĩ kín tiếng về chuyện đời tư. Dù đã có con gái nhưng cố nghệ sĩ bảo vệ con của mình rất chặt chẽ, không hề có bất cứ hình ảnh nào bị lọt ra. Mãi đến khi con gái ruột là Wendy Phạm trưởng thành và đi làm, Phi Nhung mới chính thức công khai hình ảnh của con. Tuy nhiên, đến nay, mọi thông tin về bố ruột của con gái Phi Nhung vẫn còn là ẩn số.

Đồng thời, cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện ra rất nhiều hình ảnh của người đàn ông được cho là chồng cũ của Phi Nhung cũng như thân thế của anh.

Theo nguồn tin từ Ngoisao.vn, người đàn ông này tên thật P.T, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Người này hiện là chủ của nhiều tiệm sửa xe nổi tiếng ở Mỹ. Trên trang cá nhân của mình, anh cũng thường xuyên chia sẻ khá nhiều hình ảnh thân thiết bên Wendy.

Gương mặt của Wendy được cho là có nhiều nét giống người đàn ông này - Ảnh: Tiktok

Vào những ngày diễn ra tang lễ của Phi Nhung, trên trang cá nhân của người này cũng liên tục cập nhật hình ảnh, tin buồn về Phi Nhung. Thậm chí đổi ảnh đại diện đen trắng như một cách tưởng nhớ.

Dòng trạng thái trên trang cá nhân được cho là của bố ruột Wendy Phạm - Ảnh: 2sao

Trước đây Phi Nhung từng tiết lộ chồng cũ đã tái hôn và có gia đình mới. Điều đặc biệt là họ vẫn giữ liên lạc và quan hệ cực kỳ tốt. Thậm chí nữ ca sĩ cùng Wendy Phạm còn dự đám cưới của anh: “Ba bé rất hiền nhưng do chúng tôi không có duyên thôi. Khi ba bé có vợ, tôi và bé còn đi ăn đám cưới, làm cho cô dâu đẹp nữa, không có gì cả. Tôi rất thoải mái về ba của bé. Người lớn thế nào không biết nhưng con nít phải biết ba mình là ai, dù ba mình có gì đi nữa”.

Phi Nhung dạy Wendy từ nhỏ phải tôn trọng ba và ông bà nội. Cô tâm sự: "Tôi luôn nói con rằng ba con rất hiền lành, tốt bụng, chỉ là ba và mẹ không có duyên. Ba không thích mẹ đi hát nhưng mẹ cứ đi hát, vậy thôi. Nhưng con thì phải tôn trọng ba, tôn trọng bà nội. Con phải là một đứa con ngoan, mẹ thích như vậy".

Wendy Phạm - Con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung hiện đang làm y tá tại Mỹ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một người thân cận với nữ ca sĩ cho biết cô từng cho biết: "Cha của bé Wendy là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Phi Nhung luôn nói với con rằng, mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm nhưng con thì phải có. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái. Tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi".

Tuy nhiên, do Phi Nhung chưa từng công khai danh tính người cũ và hiếm khi tiết lộ chuyện đời tư nên đây vẫn chỉ là nghi vấn, chưa biết thực hư về thân phận của người đàn ông này liệu có phải cha ruột của Wendy hay không, nhưng qua những động thái này vẫn có thể thấy mối quan hệ thân thiết giữa họ.