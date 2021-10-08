Nữ CEO quyền lực bật khóc kể về tình trạng của Phi Nhung những ngày cuối đời: '2 ngày trước khi mất, mọi người lên tinh thần vô cùng'

Hậu trường 08/10/2021 19:41

Theo tiết lộ của bà chủ trung tâm Thúy Nga, Phi Nhung từng vượt qua 4 lần nguy kịch trước khi mất. Con gái của cố ca sĩ cũng từng rất vui mừng khi nhận tin mẹ âm tính.

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung vào ngày 28/9 đến nay đã gần 2 tuần nhưng vẫn để lại nhiều xót xa cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ

Mới đây, trong một livetream tưởng niệm, bà Marie To (bà chủ trung tâm Thúy Nga Paris By Night) đã có những chia sẻ quý giá về quá trình điều trị của Phi Nhung. Theo dõi những chi tiết này, người xem không khỏi bồi hồi xúc động vì một Phi Nhung kiên cường, lương thiện. 

Bà xúc động chia sẻ: “Tôi và Phi Nhung như người một nhà. Tôi rất mong Phi Nhung về được phút chót. Tôi rất buồn vì Phi Nhung đã có một đời hy sinh, vì nghệ thuật và vì các con. Thậm chí, cả việc tiêm vắc xin cũng hy sinh cho người khác để về Mỹ chích”.

Nữ CEO quyền lực bật khóc kể về tình trạng của Phi Nhung những ngày cuối đời: '2 ngày trước khi mất, mọi người lên tinh thần vô cùng' - Ảnh 1
Bà chủ Thúy Nga rơi nước mắt khi nhắc về Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Đặc biệt, bà chủ Trung tâm Thúy Nga còn cho biết bà là người theo sát mọi diễn biến về bệnh tình của Phi Nhung. “Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là cầm điện thoại nhắn về Việt Nam hỏi thăm tình hình. Đến hôm nay, khi nhìn lại tôi thấy Phi Nhung rất kiên cường. Em ấy đã 4 lần vượt qua nguy kịch. Hai ngày trước khi mất, mọi người lên tinh thần vô cùng. Wendy rất mừng nhắn cho tôi rằng mẹ đã âm tính rồi”, bà chủ Thúy Nga nghẹn ngào khi nhắc về người em thân thiết. 

Tuy nhiên sau đó, thông tin nữ ca sĩ đột ngột qua đời được lan truyền khiến bà vô cùng hoang mang. Nữ CEO bật khóc: “Tự dưng, có người nhắn tôi Phi Nhung mất rồi. Tôi không tin vì có quá nhiều tin giả. Tôi nhắn liền cho Wendy thì con nói đang nói chuyện với phía bệnh viện. Sau đó, Wendy nhắn lại tôi rằng mẹ con mất rồi, lúc 12 giờ 15 (giờ Việt Nam). Tôi không biết nói gì nữa, bệnh này quá kinh khủng”.

Nữ CEO quyền lực bật khóc kể về tình trạng của Phi Nhung những ngày cuối đời: '2 ngày trước khi mất, mọi người lên tinh thần vô cùng' - Ảnh 2
Theo bà Thủy, Phi Nhung đã 4 lần nguy kịch và đều vượt qua - Ảnh: Internet

 Bà chủ Trung tâm Thúy Nga còn hé lộ rằng Phi Nhung là người rất quyết tâm, dù trước đó việc cô làm từ thiện bị nhiều người ngăn cản vì lo sợ dịch bệnh. Tuy nhiên, giọng ca Bông điên điển vẫn miệt mài làm thiện nguyện. “Ý chí Phi Nhung rất mạnh mẽ, muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Nhìn thấy những cảnh xót xa, em ấy không chịu được”, bà chia sẻ. 

Cũng trong chương trình, MC Kỳ Duyên tiết lộ, trước khi ra đi, Phi Nhung từng rất căng thẳng. Phi Nhung không phải bởi những lời antifan nói, mà cô căng thẳng vì sợ fan nghĩ sai về mình, sợ ảnh hưởng đến các con. "Tất cả những điều đó làm cô ấy stress... Cô ấy rất sợ những người thương mình nghe thông tin trái chiều" Kỳ Duyên cho biết.

Nữ CEO quyền lực bật khóc kể về tình trạng của Phi Nhung những ngày cuối đời: '2 ngày trước khi mất, mọi người lên tinh thần vô cùng' - Ảnh 3
Phi Nhung chưa kịp về đoàn tụ cùng con gái - Ảnh: Internet

 Trước đó, Wendy Phạm (con gái ruột của Phi Nhung) từng bày tỏ mong muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ. Tuy nhiên, đến sáng nay 8/10, theo nguồn tin từ Thanh Niên, phía gia đình quyết định đưa thi hài Phi Nhung đi hỏa táng. Bà chủ Thúy Nga cũng bày tỏ mong muốn tang lễ thật trang nghiêm sau khi tro cốt của Phi Nhung được đưa sang Mỹ. 

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'Ngày tôi qua Mỹ lưu diễn, tôi bơ vơ 1 mình, không có ai quan tâm cả. Phi Nhung là người đã đưa tôi đến Universal, mua 3 cái vé VIP để khỏi phải xếp hàng', Trấn Thành nghẹn ngào chia sẻ.

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