Nửa đêm, Trấn Thành rớm nước mắt quay clip nhắn nhủ lời cuối đến Phi Nhung, tiết lộ ân tình cố ca sĩ dành cho mình trong quá khứ

Hậu trường 08/10/2021 18:55

'Ngày tôi qua Mỹ lưu diễn, tôi bơ vơ 1 mình, không có ai quan tâm cả. Phi Nhung là người đã đưa tôi đến Universal, mua 3 cái vé VIP để khỏi phải xếp hàng', Trấn Thành nghẹn ngào chia sẻ.

Sáng 8/19 tại Mỹ, một trung tâm ca nhạc hải ngoại cùng một số nghệ sĩ Việt đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung. MC Trấn Thành là một trong những người bạn, đồng nghiệp thân thiết với Phi Nhung lúc sinh thời. Vì lẽ đó, nam MC đã nhận lời góp thêm tiếng nói bày tỏ nỗi niềm về người bạn vắn số. 

Clip Trấn Thành tiễn biệt Phi Nhung

Vào đúng 12 giờ đêm, Trấn Thành đã tự quay lại đoạn clip nam MC trải lòng về sự mất mát của Phi Nhung, anh xin phép khán giả được xưng hô thân mật giữa anh và Phi Nhung. Nam MC nghẹn ngào: "Không ngờ một ngày nào đó tôi nói chuyện với bà như thế này. Không thể ngờ được. Mọi chuyện đến nhanh quá và tôi chỉ muốn nói với Nhung như vậy thôi. Chắc chúng ta đến với thế giới này rồi chúng ta sẽ ra đi. Sẽ có người đi trước, sẽ có người đi sau. Quan trọng là trước khi ra đi chúng ta làm được gì và để được gì cho cuộc sống này.

Tôi phải nói với bạn là Phi Nhung quá tuyệt vời. Phi Nhung đã để lại cuộc sống này rất nhiều điều. Để lại rất nhiều tình yêu thương. Trước tiên là cho rất nhiều bạn nhỏ. Sau đó là cho rất nhiều khán giả và tình yêu thương cho rất nhiều đồng nghiệp. Và Phi Nhung để lại rất nhiều bài hát. Đó là những gì Phi Nhung đã để lại. 

Bên cạnh đó chắc chắn những gì Phi Nhung làm trời biết, đất biết, những người ở bên Phi Nhung sẽ biết. Sẽ có rất nhiều người theo dõi bạn, trong đó có tôi. Chắc chắn là vậy. Bởi vì Trấn Thành đã cùng trải qua với Phi Nhung một thời gian đủ để tôi hiểu Phi Nhung là một người như thế nào".

Nửa đêm, Trấn Thành rớm nước mắt quay clip nhắn nhủ lời cuối đến Phi Nhung, tiết lộ ân tình cố ca sĩ dành cho mình trong quá khứ - Ảnh 1
Trấn Thành nghẹn ngào khi nhắc đến Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

 Là những người đồng nghiệp thân thiết, gắn bó một khoảng thời gian dài, Trấn Thành và Phi Nhung cũng đã có nhiều kỉ niệm cùng nhau. Những kỉ niệm ấy sẽ đi mãi cùng người ở lại. Anh bồi hồi kể lại: 

"Cái ngày tôi bơ vơ ở Mỹ, tôi đi lưu diễn, không có một ai quan tâm cả. Phi Nhung là người đưa tôi đến Universal. Mua ba cái vé VIP cho chúng ta khỏi xếp hàng. Đó là điều không ai làm cho tôi ngay lúc đó cả. Tôi nhớ mãi. Cũng giống như việc bây giờ tôi ngồi ở thành phố ai đến đây biểu tôi dẫn đi sở thú. Ví dụ như vậy. Đó là điều không ai có thể làm cho tôi được. 

Tôi đã cùng trải qua với Phi Nhung rất nhiều chuyến lưu diễn. Tôi nghe bạn kể cho tôi rất nhiều câu chuyện. Cuộc đời bạn đã trải qua rất nhiều và những nỗi đau đó đúc kết thành tiếng hát của Phi Nhung. Và khi cái gì đến từ trái tim, nó sẽ ở lại trái tim và không ai có thể lấy nó ra được. Khán giả sẽ luôn yêu bạn. Mọi người sẽ yêu bạn. Trấn Thành cũng sẽ luôn yêu bạn. Và nếu có kiếp sau hãy tiếp tục làm Phi Nhung nhé. Bởi vì làm Phi Nhung thật tuyệt vời. We love you and We miss you. Rest in peace my friend".

Nửa đêm, Trấn Thành rớm nước mắt quay clip nhắn nhủ lời cuối đến Phi Nhung, tiết lộ ân tình cố ca sĩ dành cho mình trong quá khứ - Ảnh 2
Giữa 2 người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp - Ảnh: Internet

 Những chia sẻ của Trấn Thành đã khiến nhiều khán giả nghẹn ngào trước tình cảm anh dành cho Phi Nhung. Trước đó vào trưa 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng chữa trị Covid-19. trong sự tiếc nuối, xót xa của hàng triệu khán giả, người thân và đồng nghiệp. Trước sự ra đi của người "đàn chị" thân thiết, Trấn Thành cũng đã trút nỗi buồn lên trang cá nhân. Anh viết:

"Không buồn đau. Không thị phi. Không mệt mỏi nữa Nhung à. Bạn đã rất kiên cường để chiến đấu với nó rồi. Giờ là lúc bình yên. Triệu người quen, có mấy người thân? Khi lìa trần, có mấy người thương? Những gì bạn làm, trời thấy, mọi người thấy. Những gì bạn chịu đựng, bạn bè, người thân hiểu trong đó có tôi.

Tiếng hát Phi Nhung da diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn, trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu dù ký ức của bạn chỉ toàn những trầy trụa và cay đắng".

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