Tự nấu mâm cơm cúng thất đầu cho Phi Nhung, em trai ruột nghẹn nước mắt trước di ảnh: 'Chị về bên má thật vui vẻ, an nhiên''

Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokine, suy đa cơ quan. Phi Nhung đã được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục.

Sau thời gian chống chọi với COVID-19, trưa ngày 28/9, Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ xót xa.

Trên trang cá nhân của mình, Tommy đã đăng tải mâm cơm dâng Phi Nhung vào lễ thất tuần đầu tiên. Đây chỉ là những món ăn rất đơn giản do chính anh nấu nướng, chứa chan bao tình yêu của người ở lại dành đến cho cố ca sĩ.

Sự ra đi của giọng ca "Bông Điên Điển" khiến người thân, bạn bè vẫn chưa thể tin nổi. Sáng 4/10 - tròn 1 tuần Phi Nhung rời cõi tạm, phía gia đình tiếp tục làm lễ cầu siêu và cúng thất đầu cho người đã khuất tại Tu viện Khánh An. Ở Mỹ, em trai ruột của cố ca sĩ vẫn âm thầm mỗi ngày lo cúng kiếng cho chị mình một cách chu đáo nhất.

Bên cạnh bàn thờ, di ảnh người chị thân thương, em ruột cố ca sĩ đã viết dòng tâm thư dài, tâm sự về những kí ức đẹp cùng chị hai - "người mẹ thứ hai" của mình: "Thất tuần đầu tiên của chị yêu của em. Hôm nay em nấu những món chị thường nấu cho em ăn mỗi khi chị em mình gặp nhau. Hồi đó mỗi lần hai chị em mình gặp nhau, chị luôn hỏi em hôm nay em muốn ăn gì chị nấu cho em ăn. Em luôn trả lời là: "Như cũ chị ơi...

Chị em mình cùng đi chơi với nhau. Hồi đó có biết bao nhiêu người nhầm chị là người yêu của em. Chị em mình cứ thế mà vui vẻ, tranh cãi, yêu thương âm thầm lo lắng. Chị cho em tất cả giá trị cuộc sống: Biết một mình tự học hỏi giữa đời, tự gây dựng, tự biết trưởng thành... Nhưng em chưa kịp cảm nhận đủ hạnh phúc sau này. Khi chị em mình ở gần hơn bên nhau thì đã để em ở lại.

Chị đi trước em nhanh thế, chị chơi kỳ quá, đi trước cái vèo... Chị về bên má trước đi, về thật vui vẻ, an nhiên. Chị về bên Phật để tiếp tục tu dưỡng học hành như chị vẫn thường làm, thường thực hành nhé. Em sẽ vẫn nấu món đơn giản chị thích như mọi ngày, vẫn ngồi bên chị ngắm nhìn và nhớ lại những ngày tháng chị em mình bên nhau. Em biết chị em vẫn thương em nhất...".

Em trai Phi Nhung nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm cũ giữa 2 chị em - Ảnh: Internet

Ngay từ bé đã có hoàn cảnh đáng thương, bởi vậy khi lớn lên nữ ca sỹ hiểu được nỗi thống khổ của mình nên cố ca sỹ luôn muốn yêu thương, chăm sóc cho những người em của mình. Thời điểm biết tin Phi Nhung bệnh nặng, em trai cố ca sĩ từng nức nở bày tỏ:

"Em không thể nào chịu đựng được nữa chị, em đi làm chạy xe nước mắt em cứ chảy, chị luôn thường nói em mạnh mẽ lên sau này chị còn cần đến em để cho chị chỗ dựa tinh thần. Em mạnh mẽ lắm rồi chị. Chị hãy mau mau tỉnh dậy nha chị. Em nhớ chị lắm!

Chị ơi! Em với Wendy chờ chị dậy còn về với cháu em nữa, cháu em trông chờ chị mỗi ngày, con em còn chưa gặp mặt cô Hai của nó nữa. Mau mau tỉnh dậy đi chị. Em nhớ chị lắm".

Phi Nhung ra đi là mất mát lớn với gia đình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên phép màu đã không xảy ra. Em trai Phi Nhung đau xót suốt thời gian qua khi đột ngột mất đi người chị mà anh yêu thương nhất.