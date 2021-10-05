Gia đình cố ca sĩ Phi Nhung từ chối nhận phúng điếu từ khán giả, nhắn nhủ: 'Xin hãy giữ tình yêu thương với chị trong tim'

Hậu trường 05/10/2021 21:29

Dù đồng nghiệp lẫn khán giả từ xa mong muốn gửi phúng điếu về nhưng gia đình cố nghệ sĩ Phi Nhung quyết định không nhận.

Vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phi Nhung đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, ngày hôm qua (4/10), gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu ấm cúng với những người thân và sư thầy. Có mặt tại buổi lễ cầu siêu không khí tang thương vẫn bao trùm nơi đây.

Gia đình cố ca sĩ Phi Nhung từ chối nhận phúng điếu từ khán giả, nhắn nhủ: 'Xin hãy giữ tình yêu thương với chị trong tim' - Ảnh 1
Lễ tưởng niệm của Phi Nhung đã phải hoãn lại vì tình hình dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Mới đây, một người em thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung cho biết có khá nhiều nghệ sĩ đang ở xa hay khán giả đều muốn gửi tiền phúng điếu nhưng gia đình không nhận, anh cũng mong mọi người hãy luôn giữ những tình cảm yêu thương này.

"Xin nói thêm, có rất nhiều khán giả ở các tỉnh muốn nhờ tôi gửi phúng điếu nhưng phía gia đình chị miễn phúng điếu. Xin tất cả khán giả hãy cứ giữ những tình cảm yêu thương với chị mãi trong tim nhé", người thân chia sẻ với PV Công lý & Xã hội.

Gia đình cố ca sĩ Phi Nhung từ chối nhận phúng điếu từ khán giả, nhắn nhủ: 'Xin hãy giữ tình yêu thương với chị trong tim' - Ảnh 2
Gia đình Phi Nhung không nhận tiền phúng điếu từ khán giả - Ảnh: Internet

Trước đó một ngày, quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng đăng tải một bài viết thu hút sự chú ý khi mong rằng các nghệ sĩ có thể ngưng việc gửi vòng hoa vì gia đình không còn đủ chỗ và có thể quy đổi thành thứ khác như mua sữa cho các nuôi của cố ca sĩ.

Hôm qua và nay một số anh chị em ca sĩ có hỏi địa chỉ gửi vòng hoa đến nhà chị Nhung. Nhưng theo ý nghĩ chủ quan của mình thì vòng hoa đang rất nhiều rồi, nhà chị đang không đủ chỗ, thay vào đó mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị Nhung, chắc chị sẽ vui lắm. Cũng cảm ơn các anh chị em đã gửi hoa giúp nhà thêm ấm cúng, long trọng và chứng tỏ chị Nhung được mọi người rất thương yêu. Đây là clip chị Nhung có lần gửi mình vào buổi tối trước khi đi ngủ”, anh viết.

Gia đình cố ca sĩ Phi Nhung từ chối nhận phúng điếu từ khán giả, nhắn nhủ: 'Xin hãy giữ tình yêu thương với chị trong tim' - Ảnh 3
Con gái Phi Nhung mong đưa được thi hài mẹ về Mỹ - Ảnh: Internet

Được biết, hiện người thân của giọng ca Bông điên điển và bạn bè thân thiết đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM và chờ thông tin hướng dẫn từ UBND TP.HCM để lo hậu sự cho cố ca sĩ. Hiện tại, Wendy - con gái ruột Phi Nhung cũng có chia sẻ về nguyện vọng được đưa thi hài mẹ về Mỹ và những người yêu thương Phi Nhung ở Việt Nam đang cố gắng thực hiện mong muốn này của cô bé. Con gái nữ ca sĩ viết: "Mẹ con suốt một đời vất vả, lo cho con, lo cho các em, và mấy tháng nay mẹ con ở lại Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần một anh hùng, con cần mẹ".

Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo?

Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo?

Dù liên tục cho rằng bản thân rất hạn chế chia sẻ những hình ảnh liên quan đến Phi Nhung, tuy nhiên việc cựu người mẫu quay hình quá đà trong buổi lễ cầu siêu đã dấy lên nhiều tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tang lễ Phi Nhung lễ cầu siêu cho Phi Nhung Phi Nhung qua đời vì Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36