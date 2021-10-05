Gia đình cố ca sĩ Phi Nhung từ chối nhận phúng điếu từ khán giả, nhắn nhủ: 'Xin hãy giữ tình yêu thương với chị trong tim'

Dù đồng nghiệp lẫn khán giả từ xa mong muốn gửi phúng điếu về nhưng gia đình cố nghệ sĩ Phi Nhung quyết định không nhận.

Vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phi Nhung đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, ngày hôm qua (4/10), gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu ấm cúng với những người thân và sư thầy. Có mặt tại buổi lễ cầu siêu không khí tang thương vẫn bao trùm nơi đây. Lễ tưởng niệm của Phi Nhung đã phải hoãn lại vì tình hình dịch Covid-19 - Ảnh: Internet Mới đây, một người em thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung cho biết có khá nhiều nghệ sĩ đang ở xa hay khán giả đều muốn gửi tiền phúng điếu nhưng gia đình không nhận, anh cũng mong mọi người hãy luôn giữ những tình cảm yêu thương này.

"Xin nói thêm, có rất nhiều khán giả ở các tỉnh muốn nhờ tôi gửi phúng điếu nhưng phía gia đình chị miễn phúng điếu. Xin tất cả khán giả hãy cứ giữ những tình cảm yêu thương với chị mãi trong tim nhé", người thân chia sẻ với PV Công lý & Xã hội. Gia đình Phi Nhung không nhận tiền phúng điếu từ khán giả - Ảnh: Internet Trước đó một ngày, quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng đăng tải một bài viết thu hút sự chú ý khi mong rằng các nghệ sĩ có thể ngưng việc gửi vòng hoa vì gia đình không còn đủ chỗ và có thể quy đổi thành thứ khác như mua sữa cho các nuôi của cố ca sĩ.

”Hôm qua và nay một số anh chị em ca sĩ có hỏi địa chỉ gửi vòng hoa đến nhà chị Nhung. Nhưng theo ý nghĩ chủ quan của mình thì vòng hoa đang rất nhiều rồi, nhà chị đang không đủ chỗ, thay vào đó mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị Nhung, chắc chị sẽ vui lắm. Cũng cảm ơn các anh chị em đã gửi hoa giúp nhà thêm ấm cúng, long trọng và chứng tỏ chị Nhung được mọi người rất thương yêu. Đây là clip chị Nhung có lần gửi mình vào buổi tối trước khi đi ngủ”, anh viết. Con gái Phi Nhung mong đưa được thi hài mẹ về Mỹ - Ảnh: Internet Được biết, hiện người thân của giọng ca Bông điên điển và bạn bè thân thiết đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM và chờ thông tin hướng dẫn từ UBND TP.HCM để lo hậu sự cho cố ca sĩ. Hiện tại, Wendy - con gái ruột Phi Nhung cũng có chia sẻ về nguyện vọng được đưa thi hài mẹ về Mỹ và những người yêu thương Phi Nhung ở Việt Nam đang cố gắng thực hiện mong muốn này của cô bé. Con gái nữ ca sĩ viết: "Mẹ con suốt một đời vất vả, lo cho con, lo cho các em, và mấy tháng nay mẹ con ở lại Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần một anh hùng, con cần mẹ".

Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo? Dù liên tục cho rằng bản thân rất hạn chế chia sẻ những hình ảnh liên quan đến Phi Nhung, tuy nhiên việc cựu người mẫu quay hình quá đà trong buổi lễ cầu siêu đã dấy lên nhiều tranh cãi.

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