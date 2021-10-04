Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo?

Hậu trường 04/10/2021 19:51

Dù liên tục cho rằng bản thân rất hạn chế chia sẻ những hình ảnh liên quan đến Phi Nhung, tuy nhiên việc cựu người mẫu quay hình quá đà trong buổi lễ cầu siêu đã dấy lên nhiều tranh cãi.

Ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài điều trị Covid-19. Thông tin này khiến giới nghệ sĩ lẫn những ai yêu mến nữ nghệ sĩ đều không khỏi tiếc thương. Ngày 30/9, gia đình tại Việt Nam của cố nghệ sĩ đã tổ chức lễ cầu siêu tại tư gia. Những hình ảnh trong buổi lễ cầu siêu cũng được cựu người mẫu Trang Trần chia sẻ trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, mới đây, một tài khoản Tiktok đã chia sẻ clip chỉ ra điểm mâu thuẫn trong những chia sẻ với hành động thực tế của Trang Trần trong lễ cầu siêu ca sĩ Phi Nhung.

Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo? - Ảnh 1
Trang Trần phát livestream tại buổi lễ cầu siêu của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Youtube Trang Khàn 

 Theo đó, trong 1 livestream, Trang Trần khẳng định mình livestream lễ tụng kinh là để chia sẻ cùng mọi người đang hướng về đàn chị và không hề bắt ai cầm máy quay cựu mẫu với mục đích gây sự chú ý: “Em đến nhà chị Nhung do 3 ngày của chị, em cũng không quay cái gì về em luôn, em cầm điện thoại livestream để mọi người cùng tưởng nhớ chị, em cũng không quay cái gì của em cả, em cũng không đưa máy cho người khác để quay em. Trong lòng mình buồn vô hạn, tâm chí nào mà quay với chụp."

Tuy nhiên, cư dân mạng đã tìm ra khoảnh khắc Trang Trần nhờ 1 người trong lễ cầu siêu cầm điện thoại để cô thắp nhang, và sau đó ống kính đã quay lại cảnh người mẫu đang thắp nhang cho đàn chị Phi Nhung. Sau khi thắp nhang xong thì Trang Khàn đã lấy lại điện thoại và tiếp tục quay các giỏ hoa của mọi người đến viếng.

Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo? - Ảnh 2
Trang Trần thắp nhang tiễn đưa người chị thân thiết - Ảnh: Cắt từ clip Youtube Trang Khàn 

Thực chất, đoạn livestream mà Trang Trần tải lên Youtube cá nhân dài khoảng 30 phút và cựu mẫu chỉ xuất hiện tầm 1 phút trong khuôn hình để thắp hương cho đàn chị. Tuy nhiên, chỉ 1 khoảnh khắc nhỏ này đã bị những antifan cho rằng Trang Khàn phát ngôn bất nhất khi khẳng định cô không đưa điện thoại cho người khác để quay mình.

Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo? - Ảnh 3
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong 1 livestream trên trang cá nhân, cựu người mẫu cũng tiết lộ, cô biết thông tin Phi Nhung mắc Covid-19 trước khi báo chí đăng tải, thậm chí trong thời gian nữ ca sĩ đang điều trị bệnh cũng facetime và nhắn tin thông báo tình hình nhưng tuyệt nhiên Trang Trần không "ồn ào" trên mạng xã hội. Trang Trần cũng nhắn nhủ cư dân mạng hãy tôn trọng hình ảnh Phi Nhung kể cả khi nữ ca sĩ đã qua đời: "Có những người đăng hình chị Nhung trước lúc ốm đau lên, tôi cảm thấy rất buồn. Làm ơn, chúng ta hãy đăng những hình ảnh khi gặp chị Nhung còn vui vẻ, đừng đăng hình ảnh chị ấy đau ốm lên. Không một nghệ sĩ nào muốn mình xấu đi trong mắt khán giả, vì vậy, những người có trong tay clip, hình ảnh chị Nhung những lúc chị ốm thì đừng đăng facebook, hãy giữ đó làm kỷ niệm cho riêng mình."

Trang Trần bị 'ném đá' vì quay hình quá đà trong lễ cầu siêu của Phi Nhung, dân mạng bức xúc: Nói 1 đằng, làm 1 nẻo? - Ảnh 4
Trang Trần từng nhắn nhủ dân mạng không nên chia sẻ những thông tin thất thiệt về Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Do đó, cách Trang Trần liên tục livestream trên nhiều nền tảng, cung cấp hình ảnh về hậu sự của Phi Nhung lại gây ra tranh cãi.

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