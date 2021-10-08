Thi hài Phi Nhung được hỏa táng tại Việt Nam, xót xa con gái ruột không còn cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối

Hậu trường 08/10/2021 15:20

Thi hài cố nghệ sĩ Phi Nhung không thể đưa về Mỹ, được hỏa táng tại Việt Nam sau 10 ngày mất vì Covid-19.

Sau thời gian chống chọi với COVID-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 sáng 28/9. Sau khi Phi Nhung ra đi, người thân đã tiến hành làm lễ cầu siêu cho cố ca sĩ ở cả Việt Nam và Mỹ.

Trên trang cá nhân của mình, Wendy Phạm từng viết bài khẩn khoản xin Chủ tịch nước tạo điều kiện để mang thi hài mẹ về Mỹ dù biết đây là hành trình đầy gian nan. 

Thi hài Phi Nhung được hỏa táng tại Việt Nam, xót xa con gái ruột không còn cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối - Ảnh 1
 Vì nhiều khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, thi hài cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được hỏa táng tại Việt Nam, tro cốt sau đó gửi về Mỹ.

 Con gái ruột Phi Nhung tha thiết: "Nhưng xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt 1 đời vất vả, lo cho con, lo cho các em, và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần 1 anh hùng, con cần mẹ. Xin giúp con, xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con. Xin sớm cho mẹ con được về với con. Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con".

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Thanh Niên, đến sáng nay 8/10, gia đình quyết định đưa thi thể Phi Nhung đi hỏa táng và mang tro cốt sang Mỹ. 

Thi hài Phi Nhung được hỏa táng tại Việt Nam, xót xa con gái ruột không còn cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối - Ảnh 2
Con gái Phi Nhung đau buồn trong lễ tang của mẹ - Ảnh: Internet

 Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng linh cữu giọng ca trữ tình đã được đưa lên máy bay về Mỹ. Tuy nhiên, phía gia đình ngay lập tức phủ nhận thông tin này. 

 Cũng chia sẻ với Thanh Niên về vấn đề đưa thi hài Phi Nhung từ Việt Nam sang Mỹ, anh Tuấn Nguyễn, chủ nhà quàn Thiên An Môn (Stanton, bang California, Mỹ) cho biết các thủ tục và chi phí cần thiết. Theo anh Tuấn Nguyễn, nếu muốn đưa thi hài Phi Nhung sang Mỹ, gia đình phải bảo quản trong phòng lạnh, sau đó sắp xếp cơ sở mai táng tại Việt Nam để xin thủ tục gồm 5 bước khá rắc rối (giấy khai tử; giấy kiểm dịch và hải quan; ai đứng ra ướp xác; xin giấy tờ bên Mỹ, địa điểm chôn cất; sắp xếp máy bay). 

Ngoài ra, chủ nhà quàn Thiên An Môn cũng khẳng định Chính phủ Mỹ kiểm tra rất gắt gao về các giấy tờ liên quan đến kiểm dịch để đảm bảo thi hài không mắc các bệnh truyền nhiễm như AIDs, ho lao, Covid-19... Nếu mắc một trong số nhiều bệnh kể trên thì sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ. 

Thi hài Phi Nhung được hỏa táng tại Việt Nam, xót xa con gái ruột không còn cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối - Ảnh 3
Di nguyện của Phi Nhung đã không thực hiện được - Ảnh: Internet

 Chỉ cần đảm bảo được tất cả yếu tố trên thì thủ tục sẽ được thực hiện rất nhanh chỉ trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên, khó khăn nhất là việc tìm kiếm hãng bay thực hiện dịch vụ này, hoặc gia đình có thể thuê chuyên cơ riêng nếu có điều kiện. Về chi phí để đưa thi hài một người từ Việt Nam sang mỹ, anh Tuấn Nguyễn cho biết có thể lên đến từ 6.000 USD đến 10.000 USD. 

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