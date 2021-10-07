Tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung - Wendy - cũng tổ chức lễ cầu siêu, cúng thất đầu cho mẹ ở Tịnh xá Giác An. Hình ảnh con gái cố ca sĩ tiều tụy, đôi mắt sưng húp, gương mặt thất thần khiến người nhìn không khỏi thương cảm.

Trưa 28/9, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 khiến đồng nghiệp, khán giả trong và ngoài nước bàng hoàng, xót xa. Sau khi Phi Nhung ra đi, người thân đã tiến hành làm lễ cầu siêu cho cố ca sĩ.

Chia sẻ clip Phi Nhung vui đùa, hát hò với đàn con nuôi trước giờ ngủ, Lương Hoàng Anh cho rằng nữ ca sĩ ra đi là... "hoàn toàn đúng ý trời".

Cho tới sáng 7/10 (sau 10 ngày Phi Nhung qua đời), trên trang cá nhân, Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh - bất ngờ có phát ngôn liên quan tới cố ca sĩ Phi Nhung.

Vợ cũ Huy Khánh lý giải: "Cõi nhân gian ô trọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh ngu dốt, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiếp kiếp kền kền.

Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần, và ra đi thanh thản vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi. Thần tiên nên ở cõi lành chị ạ!".

"Thật sự mình thấy đời Phi Nhung quá thiệt thòi khổ đau mà không hiểu vì sao..., giờ mình hiểu rồi. Đây là một thiên thần đã đến gánh vác bớt đau khổ cho nhân gian", Lương Hoàng Anh viết.

Lương Hoàng Anh từng có nhiều phát ngôn gây sốc dư luận - Ảnh: FBNV

Bài viết của vợ cũ Huy Khánh tạo ra tranh cãi trong dư luận. Nhiều người cho rằng sự ra đi của Phi Nhung là không ai mong muốn, việc nói "đúng ý trời" là không nên, trong khi cố ca sĩ còn rất nhiều tâm nguyện dang dở.

Song cũng có khán giả cho rằng thực chất bài viết của Lương Hoàng Anh đang muốn tôn vinh sự thánh thiện của cố ca sĩ Phi Nhung. Có chăng chỉ là lời đầu của cô dễ gây hiểu lầm...

Khán giả thương tiếc Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của những người thân cận, trước khi mất, cố nghệ sĩ Phi Nhung dự định đáp chuyến bay từ TP.HCM về Mỹ để gặp con gái ruột Wendy Phạm sau 2 năm xa cách. Cô cũng hứa hẹn sẽ hội ngộ đồng nghiệp, khán giả ở hải ngoại trong những show diễn đã ấn định thời gian tổ chức.

Phi Nhung còn nhiều nguyện ước dở dang chưa kịp thực hiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi TP.HCM có nhiều diễn biến mới về dịch bệnh, nữ ca sĩ 7X đã quyết định ở lại để làm thiện nguyện. Thời điểm đó, trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch đồng thời chia sẻ: "Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi."

Về phía Wendy Phạm, cô từng dự định cùng mẹ, bạn bè và các em nuôi đi du lịch sau khi hội ngộ. Tuy nhiên, ước nguyện này đã không thể thực hiện.