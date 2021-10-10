Việt Hương thắt lòng tâm sự sau 30 tiếng đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: 'Hoàn thành chuyến bay cuối cùng... Thương quá Nhung ơi'

Hậu trường 10/10/2021 11:54

Nghệ sĩ Việt Hương đã có dòng chia sẻ dài sau khi hoàn thành chuyến bay dài 30 tiếng, đưa tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ.

Rạng sáng 10/10 (giờ Việt Nam), chuyến bay chở tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Los Angeles (bang California, Mỹ).

Wendy Phạm - con ruột Phi Nhung - và những người thân thiết đã có mặt tại sân bay từ sớm để đón Việt Hương. Vừa gặp danh hài, con gái cố ca sĩ Phi Nhung bật khóc nức nở, ôm chặt. Sau đó, Wendy Phạm đón nhận tro cốt mẹ. Khoảnh khắc này khiến người thân cũng như khán giả không khỏi xót xa.

Việt Hương thắt lòng tâm sự sau 30 tiếng đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: 'Hoàn thành chuyến bay cuối cùng... Thương quá Nhung ơi' - Ảnh 1
Con gái của Phi Nhung ôm chặt Việt Hương khi nhận tro cốt của mẹ. Cả 2 liền òa khóc - Ảnh: Vietnamnet
Việt Hương thắt lòng tâm sự sau 30 tiếng đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: 'Hoàn thành chuyến bay cuối cùng... Thương quá Nhung ơi' - Ảnh 2
Ánh mắt thất thần của Wendy khi ôm tro cốt của mẹ - Ảnh: Vietnamnet

Khi kết thúc chuyến bay gần 30 tiếng với Phi Nhung, Việt Hương cũng có bài đăng dài nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Nữ danh hài nghẹn ngào cho biết, suốt những ngày qua cô luôn dặn mình phải mạnh mẽ để lo cho Phi Nhung được chu toàn, trọn vẹn. Nhưng hôm nay, khi ôm đồng nghiệp vào lòng, nữ nghệ sĩ không kìm nén được cảm xúc.

Việt Hương thắt lòng tâm sự sau 30 tiếng đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: 'Hoàn thành chuyến bay cuối cùng... Thương quá Nhung ơi' - Ảnh 3
Việt Hương thắt lòng tâm sự sau 30 tiếng đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: 'Hoàn thành chuyến bay cuối cùng... Thương quá Nhung ơi' - Ảnh 4
Việt Hương có chia sẻ đầu tiên sau khi trao lại tro cốt Phi Nhung cho con gái cố ca sĩ - Ảnh: FBNV

"Dạ! Vậy là sau chuyến bay gần 30 tiếng, cố ca sĩ Phi Nhung đã gặp được con gái và vòng tay yêu thương của gia đình.

Việt Hương đã cùng Phi Nhung hoàn thành chuyến bay cuối cùng với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc. 2 chị em đã từng đi với nhau lưu diễn khắp nơi để phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Nhưng chuyến bay này là một trong những điều mà Việt Hương sẽ không bao giờ quên.

Bao ngày nay Việt Hương dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để lo lắng chu toàn cho Phi Nhung trọn vẹn. Nhưng hôm nay ôm người đồng nghiệp trong lòng, Việt Hương đã không còn kìm nén được cảm xúc của mình.

Thương quá Nhung ơi! Khóc tiếc thương cho người nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tiếc thương người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện luôn đong đầy.

Nhung ơi! Từ giây phút này Nhung hãy trở về với vòng tay của con gái và gia đình nhé! Hương xin cúi chào tạm biệt Phi Nhung, tạm biệt một ngôi sao sáng, tạm biệt người bạn bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng với trái tim đầy tình thương và ấm áp", Việt Hương bày tỏ.

Việt Hương thắt lòng tâm sự sau 30 tiếng đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: 'Hoàn thành chuyến bay cuối cùng... Thương quá Nhung ơi' - Ảnh 5
Hình ảnh Việt Hương nâng niu tro cốt người đồng nghiệp thân thiết khiến khán giả xót xa - Ảnh: Internet

 Còn việc hậu sự cho Phi Nhung, nữ nghệ sĩ xin phép nhường lại cho Wendy, gia đình và trung tâm ca nhạc hải ngoại sắp xếp chu toàn cho cố ca sĩ.

Việt Hương cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy và khán giả gần xa, anh chị em đồng nghiệp... Nữ nghệ sĩ cũng mong mọi người thông cảm vì không phản hồi hết những cuộc gọi, tin nhắn chia sẻ cùng mình.

Trước đó, con gái của Phi Nhung cũng gửi lời cảm ơn tới y bác sĩ tại Việt Nam, nghệ sĩ Hoài Phương - Việt Hương đã thay mặt gia đình lo liệu các thủ tục cho nữ ca sĩ từ khi vào bệnh viện đến lúc mất.

Tôi xin cảm ơn các bác sĩ và chuyên viên y tế đã tận tình chăm sóc mẹ Phi Nhung trong lúc điều trị ở bệnh viện. Cuối cùng là một lời cảm ơn tới vợ chồng cô Việt Hương đã tận tình giúp đỡ mọi thủ tục cho mẹ từ lúc vào bệnh viện đến khi đưa tro cốt sang Mỹ. Những ân tình này tôi không bao giờ quên".

Việt Hương thắt lòng tâm sự sau 30 tiếng đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: 'Hoàn thành chuyến bay cuối cùng... Thương quá Nhung ơi' - Ảnh 6
Tro cốt của Phi Nhung được đưa về nhà-  Ảnh: Vietnamnet

 Từ khi nữ ca sĩ qua đời, Wendy Phạm đã mong muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ. Nhưng do vướng thủ tục, gia đình phải làm lễ hỏa táng thi hài Phi Nhung tại Việt Nam vào ngày 8/10. Tối cùng ngày, tro cốt nữ ca sĩ được Việt Hương và gia đình đưa ra sân bay để gửi về Mỹ.

Tang lễ Phi Nhung sẽ được trung tâm ca nhạc hải ngoại - nơi cố ca sĩ làm việc lúc sinh thời - tổ chức vào ngày 12/10 tại chùa Huệ Quang.

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Theo tiết lộ của bà chủ trung tâm Thúy Nga, Phi Nhung từng vượt qua 4 lần nguy kịch trước khi mất. Con gái của cố ca sĩ cũng từng rất vui mừng khi nhận tin mẹ âm tính.

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