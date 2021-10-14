1 ngày sau khi kết thúc tang lễ, con gái ruột Phi Nhung là Wendy Phạm đã có chia sẻ mới trên trang cá nhân. Trong bài viết dài, Wendy gửi lời cảm ơn đến các sư thầy đã giúp mình tổ chức một tang lễ long trọng, trang nghiêm cho mẹ. Đồng thời, cô cũng tỏ lòng biết ơn với những bạn bè thân hữu, đồng nghiệp và khán giả đến viếng, gửi tiền từ thiện, gửi vòng hoa chia buồn để tiễn đưa cố ca sĩ Phi Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 13/10 vừa qua, tang lễ ca sĩ Phi Nhung đã được tổ chức long trọng, trang nghiêm tại chùa Huệ Quang (bang California, Mỹ). Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đều đến viếng và nói lời tiễn biệt giọng ca Bông điên điển trên chặng đường cuối ở cõi tạm.

"Công lao của các cô chú thì không thể nào kể ra hết. Nếu không có cô chú, mẹ con sẽ khó về được với con và gia đình. Bao nhiêu lời nói cảm ơn cũng không thể nào đủ nên xin cô chú nhận nơi con một cái cúi đầu tạ ơn", Wendy bày tỏ.

Đặc biệt, Wendy Phạm dành lời cảm ơn sâu sắc cho nghệ sĩ Hoài Tâm và nghệ sĩ Việt Hương. Được biết, mẹ của nghệ sĩ Hoài Tâm cũng vừa qua đời cách đây không lâu. Nghệ sĩ Hoài Tâm đã vừa lo cho tang lễ của mẹ mình, vừa giúp đỡ gia đình Wendy sắp xếp hậu sự chu toàn cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Wendy cám ơn Việt Hương đã giúp cố ca sĩ Phi Nhung được đoàn tụ với gia đình - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Wendy còn bày tỏ một mong muốn cuối cùng là để mẹ Phi Nhung của mình được yên nghỉ nơi suối vàng.

"Lời xin cuối cùng của con là, mẹ con đã về với Phật, con xin mọi người hãy để cho mẹ con được vui vẻ yên nghỉ", Wendy Phạm chia sẻ.

Lời nhắn nhủ này của Wendy được cho là có thể xuất phát từ việc, trong thời gian gia đình lo tang sự cho Phi Nhung ở Mỹ thì tại quê nhà Việt Nam, dân tình cũng đang tranh cãi kịch liệt về vụ cát-xê của Quán quân Vietnam Idol Kids 2016. Thậm chí, cố ca sĩ Phi Nhung cũng nhiều lần bị gọi tên vì nghi vấn chèn ép, bóc lột con trai nuôi lúc sinh thời. Sự việc khiến ekip và nhiều bạn bè của ca sĩ Phi Nhung tức giận, phải liên tục đăng status đính chính, cũng như yêu cầu nhiều người không nên lôi kéo người đã khuất vào ồn ào với những lời lẽ thiếu tôn trọng.

Con gái Phi Nhung mong những ồn ào dừng lại để mẹ được yên nghỉ - Ảnh: Internet

Trước đó, trong tang lễ chính thức của ca sĩ Phi Nhung, người thân đã tiết lộ về di nguyện đặc biệt lúc cuối đời của cố nghệ sĩ.

Theo đó, Phi Nhung rất muốn xây dựng một trường học dành riêng cho trẻ em gốc Việt ở Mỹ, để các em có nơi học tiếng Việt, có thể sử dụng tiếng Việt trôi chảy, không quên tiếng mẹ đẻ dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Trước đó, gia đình của giọng ca Bông điền điển cũng thông báo không nhận tiền phúng điếu mà thay vào đó sẽ nhận quyên góp cho quỹ từ thiện Phi Nhung để xây dựng trường học Việt ngữ như mong muốn cuối đời của cố ca sĩ.

"Tâm nguyện của mẹ là giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì Covid-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho 2 nơi', Wendy Phạm - con gái ruột của cố nghệ sĩ Phi Nhung, cho biết.

Trong chia sẻ sau đám tang của mẹ, Wendy Phạm đã có bài đăng gửi lời cảm ơn khách viếng vì đã dành nhiều tình cảm cho ca sĩ Phi Nhung và quyên góp để cố nghệ sĩ có thể tiếp tục việc thiện nguyện.