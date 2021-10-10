Được 'ôm' mẹ sau 2 năm cách biệt, con gái ruột Phi Nhung nghẹn ngào: 'Mẹ đã về với tụi con, hãy thanh thản ra đi'

Trên trang cá nhân của mình, Wendy Phạm vừa có những dòng chia sẻ gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Việt Hương đã lặn lội đường xa mang tro cốt Phi Nhung về lại quê nhà ở Mỹ.Theo đó, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung đăng tải hình ảnh nhận tro cốt mẹ tại sân bay ở Mỹ và khoảnh khắc ôm chầm lấy nghệ sĩ Việt Hương rồi bật khóc, khiến nhiều người xúc động.

Đến thời điểm hiện tại (10/10), tro cốt nữ ca sĩ Phi Nhung đã an toàn về đến Mỹ, được nữ nghệ sĩ Việt Hương đích thân trao tận tay cho con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm. Tro cốt Phi Nhung sau đó được gia đình mang về thăm nhà lần cuối, và đưa đến Tịnh xá Giác An thuộc bang California, Hoa Kỳ để làm lễ cúng bái.

Rạng sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam), tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung đã được nghệ sĩ Việt Hương đích thân đưa lên chuyến bay về Mỹ để trao lại cho con gái ruột Wendy Phạm.

Wendy Phạm viết: "Mẹ đã về với con, bên gia đình yêu thương. Mẹ nghỉ ngơi rồi, đến với thế giới này với tấm thân nhỏ bé cùng hai bàn tay trắng, tạo lập nên bao nhiêu giá trị tốt đẹp nhân văn và giờ về lại với Phật cũng hai bàn tay trắng tinh khôi. Với lòng biết ơn vô hạn, con xin chân thành cảm ơn nghệ sỹ Việt Hương đã đưa mẹ con về đây với con".

Wendy nghẹn ngào nhìn hũ tro cốt của mẹ - Ảnh: FBNV

Có mặt tại sân bay đón tro cốt Phi Nhung về Mỹ, Trizzie Phương Trinh đã nghẹn ngào nhớ lại 31 năm trước khi người em chân ướt chân ráo sang đất Mỹ. "31 năm trước cũng tại sân bay này chị ra rước em để giúp ước mơ ca sĩ của em trở thành hiện thực. Lúc đó em là cô gái ngây thơ, nhí nhảnh bằng xương bằng thịt với cái áo đầm màu xanh lá cây mà em nói em mới mua để bay qua Cali vì sợ chị chê em nhà quê.

Hôm nay một lần nữa chị đón em ở sân bay LAX nhưng Phi Nhung của chị đâu rồi mà chỉ còn lại là một hũ tro cốt? Cuối cùng rồi em đã được về nhà trong vòng tay yêu thương của Wendy và gia đình. Ở đây em sẽ không còn lẻ loi và cô đơn nữa. Ngàn lần xin đa tạ vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương đã đưa mẹ Nhung về với cháu Wendy", vợ cũ Bằng Kiều bày tỏ.

Wendy ôm chặt hũ tro cốt của mẹ trong vòng tay sau gần 2 năm xa cách - Ảnh: Internet

Con gái ruột của Phi Nhung cũng chính thức thông báo về việc tổ chức tang lễ cho mẹ tại Mỹ. Theo cáo phó, chương trình tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2021 tại chùa Huệ Quang (California, Mỹ).

Cáo phó và thông tin chi tiết buổi lễ tang của cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, thay vì người đến viếng mua vòng hoa và phúng điếu theo như nghi thức thông thường, thì phía gia đình Phi Nhung đề nghị hãy dành số tiền đó chuyển vào quỹ từ thiện "Phi Nhung / Wendy Phạm", với mục đích từ thiện giúp Tịnh xá Giác An xây trường học Việt Ngữ và giúp đỡ cho nhiều nạn nhân COVID-19 tại Việt Nam.

Sau khi mọi việc ổn thỏa, Wendy Phạm sẽ thay mẹ mình hoàn thành những tâm nguyện cuối đời, đó là giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì Covid-19 tại Việt Nam.