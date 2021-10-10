Nửa đêm, Trang Trần đến tận nhà Hồ Văn Cường hỏi dồn dập chuyện 200 triệu, mắng con nuôi Phi Nhung: 'Con người phải biết ơn'

Quá bức xúc trước sự việc này, người mẫu Trang Trần đã tới tận nhà Phi Nhung để nói chuyện với Hồ Văn Cường và người thân của cậu bé. Sau đó, cô chia sẻ với khán giả.

Đã hơn 10 ngày Phi Nhung qua đời, tuy nhiên những ồn ào xoay quanh số tiền catxe với Hồ Văn Cường một lần nữa được nhắc lại gây xôn xao mạng xã hội. Gần đây, một nữ streamer 50 còn tiếp tục đòi 200 triệu tiền thưởng thay Hồ Văn Cường trong khi phía giọng ca nhí vẫn chưa có động thái phản hồi.

Dù Hồ Văn Cường luôn giữ im lặng suốt đoạn livestream nhưng Trang Trần vẫn một mực yêu cầu không một ai có quyền đòi nợ giùm Cường vì Cường đã đủ 18 tuổi và có quyền kiện tụng nếu cần.

Trong đoạn livestream, Hồ Văn Cường xuất hiện cạnh mẹ ruột và liên tục cúi gằm mặt trước hàng loạt câu hỏi của Trang Trần. Dù một mực khẳng định không ép cung, không bắt buộc nhưng Trang Khàn liên tục yêu cầu Hồ Văn Cường và mẹ của em trả lời câu hỏi: “Cường có uỷ quyền, nhờ vả hay trông cậy vào nữ CEO đòi nợ giùm hay không?”.

Lúc này, mẹ Hồ Văn Cường nói: "Mong mọi người không lan truyền tin đồn, tội Phi Nhung, dù sao bây giờ cố ca sĩ cũng đã qua đời".

Hồ Văn Cường cúi đầu im lặng - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, ngay sau khi trở về nhà, Trang Trần tiếp tục lên livestream bức xúc tố Hồ Văn Cường vô ơn với mẹ nuôi. "Chị Nhung luôn bênh vực, bảo vệ Hồ Văn Cường nhưng chị mất rồi mà vẫn bị vu oan, nên tôi tức quá mới phải tìm gặp Hồ Văn Cường để làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Tôi không thể để chị Nhung bị oan ức, chết rồi vẫn bị chửi bới chỉ vì bị vu khống chuyện ăn chặn 200 triệu của Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường đã 18 tuổi rồi, không còn là con nít nữa, nhưng vẫn không chịu lên tiếng bảo vệ mẹ mình một câu từ lúc chị Phi Nhung bị vu khống tới giờ. Đến đứa trẻ 6 tuổi còn biết bênh mẹ khi bị chửi, huống hồ 18 tuổi rồi. Một người con mà để cho mẹ mình bị vu oan suốt bao nhiêu tháng trời không biết nói một tiếng thì không xứng đáng là con", cựu người mẫu nói trong livestream.

Không dừng lại ở đó, cô nói tiếp: "Tôi nhắc nhở Hồ Văn Cường rằng, trước khi học thành danh hãy học thành nhân đi. Con người phải biết ơn. Sống vô ơn với người khác thì sẽ nhận những điều vô ơn người khác đáp lại mình. Người ta cho mình bát cơm, giúp mình khi khó khăn, mình phải biết ơn.

“Có cái miệng ăn cơm mà không có cái miệng mở ra nói”, “phải học thành nhân trước khi học thành danh”.

Ngay lập tức, việc làm của cựu người mẫu này nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Bởi đa phần đều cho rằng việc gây áp lực lên 1 cậu bé mới lớn bằng việc livetream công khai, đặt câu hỏi dồn dập trong lúc mẹ nuôi vừa qua đời là điều hoàn toàn không nên.

Việc làm của Trang Trần gây nhiều tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào khoảng tháng 6, mối quan hệ của Hồ Văn Cường và Phi Nhung đã từng gây xôn xao khi mạng xã hội xuất hiện đoạn tin nhắn Hồ Văn Cường mong muốn tách khỏi Phi Nhung. Tuy nhiên sau đó, Hồ Văn Cường đã xác nhận đây chỉ là những lời nói ra trong lúc gặp áp lực, cậu bé cũng đã tự quay clip xin lỗi mẹ nuôi Phi Nhung. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng khẳng định mình không hề bị chèn ép như suy diễn của cộng đồng mạng.