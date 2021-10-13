Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt

Hậu trường 13/10/2021 21:16

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung có động thái đầu tiên sau lễ tang của mẹ ruột Phi Nhung được tổ chức tại chùa Huệ Quang (Mỹ).

Hôm nay 13/10, tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung được gia đình đưa từ tịnh xá Giác An về chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ) để tiến hành tang lễ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, Trizzie Phương Trinh cùng nhiều nghệ sĩ, bạn bè, người thân tham dự. Ai nấy đều không giấu được sự thương cảm, xót xa. 

Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt - Ảnh 1
Tang lễ của Phi Nhung được tổ chức trang trọng, rất nhiều đồng nghiệp đến tiễn đưa cô lần cuối - Ảnh: Internet
Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt - Ảnh 2
"Người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh đau xót nói lời đưa tiễn Phi Nhung - Ảnh: Internet

  Cũng trong tang lễ, con gái giọng ca Bông điên điển mặc trang phục đen, đội khăn tang. Wendy được trang điểm cẩn thận, xinh xắn để lấp đi nét u buồn, thất thần trong những ngày tháng mẹ bị bệnh và trông đợi được thấy phụ huynh lần cuối. 

Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt - Ảnh 3
Wendy thất thần khi nghe nghệ sĩ Việt Hương kể về tình trạng của mẹ những ngày cuối đời - Ảnh: Internet
Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt - Ảnh 4
Wendy ôm di ảnh mẹ - Ảnh: Internet

 Đáng chú ý, ngay sau lễ tang, Wendy thay mặt gia đình gửi lời cảm tạ, tri ân những người trong tang lễ vừa diễn ra. Con gái cố ca sĩ đã nhắc đến đồng nghiệp đã hỗ trợ cho lễ tang cũng như tất cả những người dành thời gian thăm viếng, an ủi, ủng hộ tinh thần.

Wendy cũng bày tỏ mong muốn mọi người thông cảm vì những sơ sót trong lúc tang gia bối rối. "I’m still speechless at how much love my mother has received today. Thank you to everyone who showed my family support. Our family thanks each and every of you. Also, thank you all for the donations to continue my mother charity work. (Tạm dịch: Tôi vẫn không nói nên lời trước tình yêu thương mà mẹ tôi đã nhận được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình tôi. Gia đình chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp để mẹ tôi tiếp tục công việc từ thiện)".

Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt - Ảnh 5
Wendy gửi lời cảm tạ, tri ân đến tất cả mọi người - Ảnh: Internet

Điều đặc biệt trong tang lễ của Phi Nhung, đây là lần đầu tiên gia đình 4 người của con gái cố ca sĩ công khai dung mạo mà không giấu diếm. Nhìn khoảnh khắc hai cháu ngoại kháu khỉnh của Phi Nhung đội khăn trắng khiến ai cũng nặng lòng theo. Nhóc tì 8 tháng tuổi còn chưa có cơ hội gặp mặt bà ngoại. Trong những ngày qua, ông xã của Wendy cùng vợ túc trực lo lắng nhiều việc. Anh cũng là người đứng cạnh di ảnh, cúi đầu đáp lễ tất cả khách đến tiễn đưa mẹ về nơi yên nghỉ.

Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt - Ảnh 6
Gia đình con gái Phi Nhung xuất hiện với đông đủ 4 thành viên - Ảnh: Internet

 Trước đó, Wendy đã đăng tải cáo phó với thông tin chi tiết về lễ tang của mẹ tại Mỹ. Con gái của cố ca sĩ cũng ghi rõ nguyện vọng của gia đình đối với khách viếng là không nhận vòng hoa, thay vào đó, cô muốn dùng số tiền mua vòng hoa phúng điếu để gây quỹ tiếp tục làm từ thiện thay mẹ. Bởi di nguyện cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung là giúp Tịnh xá Giác An xây trường học Việt Ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì Covid-19 tại Việt Nam.

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