Con gái ruột Phi Nhung đăng tải dòng trạng thái sau tang lễ của mẹ tại Mỹ, nhắn nhủ 1 câu khiến ai cũng trào nước mắt

Wendy thất thần khi nghe nghệ sĩ Việt Hương kể về tình trạng của mẹ những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Wendy ôm di ảnh mẹ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, ngay sau lễ tang, Wendy thay mặt gia đình gửi lời cảm tạ, tri ân những người trong tang lễ vừa diễn ra. Con gái cố ca sĩ đã nhắc đến đồng nghiệp đã hỗ trợ cho lễ tang cũng như tất cả những người dành thời gian thăm viếng, an ủi, ủng hộ tinh thần.

Wendy cũng bày tỏ mong muốn mọi người thông cảm vì những sơ sót trong lúc tang gia bối rối. "I’m still speechless at how much love my mother has received today. Thank you to everyone who showed my family support. Our family thanks each and every of you. Also, thank you all for the donations to continue my mother charity work. (Tạm dịch: Tôi vẫn không nói nên lời trước tình yêu thương mà mẹ tôi đã nhận được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình tôi. Gia đình chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp để mẹ tôi tiếp tục công việc từ thiện)".