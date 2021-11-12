Con gái Phi Nhung lần đầu lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống, nghẹn ngào: 'Không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy'

Hậu trường 12/11/2021 12:02

Vào ngày lễ cúng thất thứ 7 của cố ca sĩ Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh cùng Wendy Phạm đã livestream trò chuyện, giải đáp loạt thắc mắc của người hâm mộ.

Vào sáng ngày 12/11, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã phát trực tiếp với sự góp mặt của Wendy - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung để giao lưu, trò chuyện cùng khán giả. 

Theo chia sẻ từ Trizzie Phương Trinh và Wendy, hôm nay là lễ cúng thất thứ 7 của Phi Nhung nên các thành viên trong gia đình tụ họp để tưởng nhớ cố ca sĩ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô cùng Wendy có những chia sẻ, hoài niệm về cố ca sĩ Phi Nhung và trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của khán giả xoay quanh cuộc đời của giọng ca Bông Điên Điển.

Con gái Phi Nhung lần đầu lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống, nghẹn ngào: 'Không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy' - Ảnh 1
Trizzie Phương Trinh phát trực tiếp trên Facebook cá nhân ngày 12/11 - Ảnh: FBNV

 Trong lần xuất hiện này, Wendy trông tươi tắn và rạng rỡ y hệt mẹ mình thuở sinh thời. Cô gửi lời xin lỗi đến mọi người vì lên sóng trễ hơn dự kiến vì phải thu xếp công việc gia đình.

Trizzie Phương Trinh cho biết, sở dĩ có buổi livestream này là vì Wendy có vài thông báo mới khá quan trọng muốn gửi đến khán giả. Wendy Phạm đã lập một kênh YouTube mới để chuẩn bị livestream buổi lễ 49 ngày của Phi Nhung diễn ra vào vài ngày tới. Những ai thương Phi Nhung hãy theo dõi buổi lễ qua kênh Youtube này. Con gái cố ca sĩ chia sẻ: "Lúc đầu, con mượn tạm kênh YouTube của cậu mình để mọi người tiện theo dõi. Nhưng hiện tại sắp 49 ngày của mẹ nên con muốn điều gì đặc biệt hơn nên lập kênh YouTube riêng để tự đăng tải những kỉ niệm về mẹ và của gia đình con nữa. Livestream lễ cúng 49 ngày của mẹ con sẽ diễn ra vào lúc 10g30 phút sáng chủ nhật, ngày 14/11 (theo giờ Mỹ). Sau khi cúng xong, gia đình sẽ quây quần ăn uống. Những khán giả nào muốn thắp hương cho mẹ có thể đến vào lúc 14g. Con xin cảm ơn".

Con gái Phi Nhung lần đầu lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống, nghẹn ngào: 'Không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy' - Ảnh 2
Wendy lên tiếng trước thông tin ca sĩ Phi Nhung còn sống - Ảnh: FBNV

 Bên cạnh đó, Wendy Phạm cũng lên tiếng về tin đồn mẹ mình vẫn còn sống đang được lan truyền trên các kênh YouTube do nhiều người không quen biết tự lập ra: "Wendy không quan tâm đến thông tin đó. Nhưng không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy đâu. Nếu mẹ còn sống mẹ đã về với con và các em rồi", con gái ca sĩ Phi Nhung bày tỏ.

Tiếp lời con gái Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh cũng khuyên khán giả nên cẩn trọng với những thông tin thất thiệt: "Nếu người còn sống, không ai làm đám tang, cúng thất từ tuần này qua tuần khác. Khi xem YouTube, chúng ta nên chọn lọc vì có nhiều người câu view bằng tin thất thiệt. Thế nên, Wendy mới ra kênh YouTube riêng để đưa ra thông tin chính xác nhất".

Con gái Phi Nhung lần đầu lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống, nghẹn ngào: 'Không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy' - Ảnh 3
Ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian dài điều trị Covid-19 - Ảnh: Internet

 Bên cạnh đó, vợ cũ Bằng Kiều cũng tiết lộ nguyên nhân không nhận Wendy làm con nuôi. Trizzie tâm sự: "Tôi không thể nhận Wendy làm con gái nuôi vì Wendy đã có mẹ nuôi rồi. Lúc Phi Nhung vừa sang Mỹ, chị gái tôi đã nhận bé làm con nuôi. Do đó, tôi không thể nhận con gái Phi Nhung làm con nuôi được".

 Dù vậy, đối với Trizzie, cô luôn coi Wendy như con cháu trong nhà nên luôn quan tâm, hỗ trợ hết lòng.

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