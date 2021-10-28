Tròn 1 tháng Phi Nhung mất, quản lý chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa: Cháu ngoại ngủ gục vẫn ôm chặt di ảnh bà vào lòng

Hậu trường 28/10/2021 14:48

Quản lý Phi Nhung đã đăng loạt ảnh tổng hợp tâm trạng của gia đình, người thân, con cái u buồn trong 1 tháng cố ca sĩ qua đời.

Sáng 28/10, tròn một tháng giọng ca Bông điên điển qua đời, quản lý Phi Nhung - Diễm Phạm - đã đăng loạt ảnh tổng hợp tâm trạng của gia đình, người thân, con cái u buồn trong 1 tháng cố ca sĩ qua đời. Quản lý cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ status đầy ngắn gọn nhưng khá nghẹn ngào: "Một tháng đúng".

Tròn 1 tháng Phi Nhung mất, quản lý chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa: Cháu ngoại ngủ gục vẫn ôm chặt di ảnh bà vào lòng - Ảnh 1
Quản lý tưởng nhớ 1 tháng Phi Nhung qua đời - Ảnh: FBNV

 Được biết, sau khi hoàn tất lễ tang cho mẹ, Wendy và gia đình đã thực hiện những chuyến đi, đưa cố ca sĩ đến những nơi đẹp. Đầu tiên là Seattle - thành phố lớn nhất của tiểu bang Washington, Mỹ.

Tròn 1 tháng Phi Nhung mất, quản lý chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa: Cháu ngoại ngủ gục vẫn ôm chặt di ảnh bà vào lòng - Ảnh 2
 Wendy đưa di ảnh Phi Nhung tới nhưng nơi cố ca sĩ yêu thích lúc sinh thời - Ảnh: FBNV

 Điều đáng chú ý trong những khung hình chính là ảnh nhóc tỳ - con trai Wendy đã ôm di ảnh bà ngoại thật chặt ngồi trên xe buýt ngủ gục khiến ai nấy cũng xúc động mạnh. Chỉ còn nhỏ nhưng cậu bé đã hiểu được sự mất mát người thân, Wendy ngồi bên cạnh và đỡ con trai.

Tròn 1 tháng Phi Nhung mất, quản lý chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa: Cháu ngoại ngủ gục vẫn ôm chặt di ảnh bà vào lòng - Ảnh 3
Con trai của Wendy ôm chặt di ảnh của Phi Nhung - Ảnh: FBNV

 

Tròn 1 tháng Phi Nhung mất, quản lý chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa: Cháu ngoại ngủ gục vẫn ôm chặt di ảnh bà vào lòng - Ảnh 4
Tròn 1 tháng Phi Nhung mất, quản lý chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa: Cháu ngoại ngủ gục vẫn ôm chặt di ảnh bà vào lòng - Ảnh 5
Quản lý và gia đình của Phi Nhung cùng nhau thực hiện những tâm nguyện, kế hoạch dở dang của cố ca sĩ - Ảnh: FBNV

 Những hình ảnh trên cho thấy người quản lý luôn ở bên tổ ấm nhỏ của Wendy từ lúc tang lễ Phi Nhung diễn ra cho tới hiện tại.

Trước đó, trong livestream 13/10, một nữ streamer liên tục đưa ra những phát ngôn gây sốc về người thân, cộng sự Phi Nhung. Đáng chú ý, nữ CEO này còn ra lời cảnh báo tới Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung, rằng nên cẩn thận với khối tài sản mẹ để lại, bởi rất nhiều khả năng sẽ xảy ra tranh chấp với một cộng sự thân cận của cố ca sĩ lúc sinh thời.

2 ngày sau khi chu toàn tang lễ Phi Nhung, quản lý cố ca sĩ đăng tải hình ảnh cùng Wendy ngồi lại với nhau để phân chia "tài sản". Qua hình ảnh, "tài sản" mà người quản lý nhắc đến là... những tấm hình kỷ niệm, khoảnh khắc quý giá của cố ca sĩ lúc sinh thời. 

Qua chia sẻ của quản lý Phi Nhung, nhiều người cho rằng đây cách đáp trả khéo léo nữ đại gia và cho thấy mối quan hệ tốt đẹp với Wendy.

Tròn 1 tháng Phi Nhung mất, quản lý chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa: Cháu ngoại ngủ gục vẫn ôm chặt di ảnh bà vào lòng - Ảnh 6
Những hình ảnh cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của quản lý Phi Nhung và gia đình của cố ca sĩ - Ảnh: FBNV

 Ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau thời gian dài kiên trì chống chọi với Covid-19. Sau khi nữ ca sĩ qua đời, nghệ sĩ Việt Hương được sự ủy quyền của con gái Phi Nhung đã tổ chức tang lễ và đích thân đưa tro cốt của cố ca sĩ về Mỹ đoàn tụ với người thân của mình.

Ở Mỹ, lễ viếng và cầu siêu chính thức của Phi Nhung diễn ra vào ngày 12/10 tại chùa Huệ Quang và có đông đảo nghệ sĩ, bạn bè của cố ca sĩ đến thăm viếng, chia buồn cùng đưa tiễn cô đoạn đường cuối cùng.

Được biết, sau khi xả tang, con gái Wendy sẽ đưa tro cốt của Phi Nhung về thăm lại quê hương Việt Nam lần cuối trước khi rải xuống biển Hawaii.

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