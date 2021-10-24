Đăng lại clip Phi Nhung đếm tiền thuần thục, bầu Thụy 'nổi đóa' mắng thẳng quản lý 'nói oan' cho cố ca sĩ: Nguồn cơn từ đâu?

Mới đây, chiều 24/10, bầu Thụy bất ngờ chia sẻ clip cũ của Phi Nhung và các con nuôi. Trong đó nữ ca sĩ cùng các con đang đập heo tiết kiệm để ăn Tết. Đáng nói, giọng ca “Bậu ơi đừng khóc” tỏ ra rất thành thục khi ngồi đếm tiền.

Gần đây, dù phía quản lý Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã bàn giao xong toàn bộ tiền cát xê cũng như chấm dứt hợp tác nhưng ồn ào tiền nong vẫn chưa thực sự lắng xuống. Sau khi nam ca sĩ quyết định rời công ty của mẹ nuôi, nhiều đại gia đã ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu bé phát triển sự nghiệp sau này. Trong số đó, bầu Thụy là người có những động thái gây chú ý nhất.

Chứng kiến Phi Nhung phân biệt rõ ràng các tờ tiền mệnh giá khác nhau trong clip, bầu Thụy bày tỏ sự bức xúc. "Xem kỹ video này thì quản lý Phi Nhung nói oan cho Phi Nhung không biết nhận biết tờ 20.000 đồng và 500.000 đồng thật là không có *** sỉ", bầu Thụy gay gắt.

Phi Nhung đếm rõ ràng tất cả các tờ tiền mệnh giá từ nhỏ đến lớn - Ảnh: Cắt từ clip

Sự bức xúc này xuất phát từ việc trái ngược hoàn toàn với phát ngôn trước đó của quản lý Diễm Phạm. Cụ thể, trước đó, vào ngày 10/10, quản lý Phi Nhung chính thức lên tiếng về ồn ào tiền bạc liên quan tới Hồ Văn Cường. Đáng chú ý, quản lý còn khẳng định Phi Nhung rất nhiều lần không phân biệt được tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng, thông tin này từng nhận được nhiều sự chú ý.

Phát ngôn của quản lý Phi Nhung trước đó về việc cố nghệ sĩ không phân biệt được 2 tờ tiền mệnh giá 500k và 20k

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng không khỏi bất ngờ, liên tục để lại bình luận công kích phía Phi Nhung. Họ cho rằng chính quản lý đã đẩy sự việc đi xa, khiến công chúng mất cảm tình với Phi Nhung nhiều hơn. Thậm chí dù nữ ca sĩ đã qua đời vẫn phải chịu dè bỉu vì những sự việc như trên.

Tuy nhiên, lời mắng mỏ của bầu Thụy hiện tại cũng gây tranh cãi, bởi với những tờ tiền màu sắc na ná, nếu nhìn không kỹ nhầm lẫn là điều có thể xảy ra. Vả lại người quản lý cho biết sự nhầm lẫn này chỉ xảy ra trong một số lượng tình huống nhất định, chứ không phải khẳng định Phi Nhung hoàn toàn không biết phân biệt 20.000 đồng và 500.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 14/10 vừa qua, bầu Thụy đã tuyên bố muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường. Ông khẳng định sẽ hỗ trợ Hồ Văn Cường học đại học, theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng ê-kíp riêng. Vị đại gia nhiều lần lên tiếng khẳng định quản lý Phi Nhung mới là đạo diễn tất cả.