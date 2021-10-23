Nghẹn ngào lời hứa của con rể Phi Nhung trước bàn thờ mẹ vợ, chỉ 7 từ đã thấy rõ chân tình dành cho Wendy

Khoảnh khắc cả gia đình con gái Phi Nhung lặng người khi đứng trước bàn thờ mẹ khiến công chúng xót thương. Hình ảnh người con rể 'mời mẹ về ăn cơm' làm ai nấy không khỏi xót xa.

Sau khi Phi Nhung qua đời, sự chú ý của khán giả tập trung vào Wendy Phạm - cô con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ. Hiện tại, Wendy Phạm đang sống ở Mỹ, cô đã có gia đình riêng và mới sinh con trai thứ 2 hồi đầu năm 2021. Thông tin về cuộc sống của con gái Phi Nhung gần như được giữ kín, phải tới khi Wendy tốt nghiệp, trở thành y tá, Phi Nhung mới công khai danh tính và cho con gái xuất hiện trước công chúng.

Phi Nhung giấu kín con gái ruột suốt hơn 20 năm - Ảnh: Internet Vậy nên khi biết con gái Phi Nhung đã có chồng, có 2 con, nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong lần đón tro cốt Phi Nhung về Mỹ, Wendy Phạm mới lần đầu để chồng và con lộ diện trước công chúng. Được biết, con rể của Phi Nhung là người gốc Việt nhưng sinh ra ở Mỹ. Wendy Phạm vừa hạ sinh nhóc tỳ thứ hai vào tháng 1/2021. Tiếc rằng vì dịch bệnh kéo dài nên bà cháu Phi Nhung không thể gặp mặt. Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok đã chia sẻ lại khoảnh khắc con rể của Phi Nhung khấn vái trước bàn thờ mẹ vợ. Vì sinh sống và làm việc ở Mỹ từ nhỏ nên chồng của con gái cố ca sĩ không nói rành tiếng Việt. Tuy nhiên, anh đã cố gắng dùng hết vốn từ học được của mình để chia sẻ trong ngày đón tro cốt của mẹ vợ về nhà: "Con mời mẹ về ăn cơm. Con xin hứa sẽ lo cho Wendy. Không biết nói gì nữa".

Ngay sau đó, cậu con trai đầu của anh và Wendy đã chạy đến ôm để an ủi bố mình. Con rể Phi Nhung hứa sẽ chăm sóc cho Wendy trước bàn thờ của mẹ vợ Con trai lớn của Wendy chạy đến ôm bố khi thấy anh rưng rưng nước mắt - Ảnh: Cắt từ clip Hành động và lời nói mộc mạc nhưng chân thành của con rể Phi Nhung khiến mọi người xúc động và phần nào an tâm. Dù nữ ca sĩ quá cố đã ra đi nhưng con gái duy nhất của cô vẫn được yêu thương và che chở bởi người chồng bản lĩnh và mạnh mẽ. Ông xã Wendy vẫn luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ vợ lo toan chu toàn cho tang lễ của mẹ. Trong một livestream gần đây, con gái Phi Nhung cho biết sẽ rải tro cốt nữ ca sĩ xuống biển Hawaii trong năm sau theo nguyện vọng từ mẹ.

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