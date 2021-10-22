Con gái tiết lộ ý định rải tro cốt Phi Nhung xuống biển liền dấy lên tranh cãi: 'Khác nào muốn chị không chốn dung thân'

Hậu trường 22/10/2021 14:42

Sau khi thông tin Wendy có ý định rải tro cốt mẹ xuống biển được chia sẻ trên mạng xã hội đã dấy lên không ít tranh cãi.

Vào ngày 18/10, Wendy Phạm và ca sĩ Trizzie Phương Trinh livestream chia sẻ về tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung.

Con gái Phi Nhung cho biết, khoảng một năm sau, Wendy Phạm sẽ đưa tro cốt của mẹ về Việt Nam để mọi người viếng lần cuối. Sau đó, cô rải tro cốt xuống biển ở Hawaii theo nguyện vọng mẹ. "Khi còn sống, mẹ không thích ở một chỗ. Mẹ thích đi biển lắm. Vì thế, tôi sẽ đưa tro cốt của mẹ đến Hawai, làm lễ rồi rải ở đó", Wendy cho biết.

Con gái tiết lộ ý định rải tro cốt Phi Nhung xuống biển liền dấy lên tranh cãi: 'Khác nào muốn chị không chốn dung thân' - Ảnh 1
Hình ảnh Wendy bên mẹ - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, thông tin này sau khi được chia sẻ đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội và đặc biệt là người yêu mến tiếng hát Phi Nhung -  Mạnh Quỳnh. Mới đây, trong hội fan mến mộ đôi song ca có bài viết bày tỏ sự không đồng ý về việc rải tro cốt nữ ca sĩ ra biển. 

"Mình gửi tới Wendy 1 lời khuyên không nên rải tro cốt chị Phi Nhung xuống biển. Mình đâu biết người đã khuất như thế nào, suy nghĩ của Wendy không được. Ai cũng có một chốn dung thân, lúc còn sống chị Nhung rất bôn ba, nay mất đi chị tìm một nơi gọi là mỏi gối chùn chân. Lúc này để chị Phi Nhung trong chùa để chị hưởng hương khói tu thành chánh quả. Nếu rải tro cốt chị Phi Nhung xuống biển khác nào muốn chị ấy không chốn dung thân", một khán giả bày tỏ.

Con gái tiết lộ ý định rải tro cốt Phi Nhung xuống biển liền dấy lên tranh cãi: 'Khác nào muốn chị không chốn dung thân' - Ảnh 2
Bài viết bày tỏ sự phản đối việc rải tro cốt Phi Nhung xuống biển - Ảnh: FB

 Dưới bài đăng, nhiều ý kiến cũng đồng quan điểm với tài khoản này:

- "Con nên để mẹ Nhung ở chùa, hoặc xây cho mẹ một phần mộ để khán giả có thể đến thắp hương cho mẹ".

 - "Mình cũng nghỉ Wendy nên đem tro cốt mẹ vào chùa, đừng đem đi rải ngoài biển. Thương Phi Nhung quá đi, nghe mà chảy nước mắt".

Con gái tiết lộ ý định rải tro cốt Phi Nhung xuống biển liền dấy lên tranh cãi: 'Khác nào muốn chị không chốn dung thân' - Ảnh 3
Con gái tiết lộ ý định rải tro cốt Phi Nhung xuống biển liền dấy lên tranh cãi: 'Khác nào muốn chị không chốn dung thân' - Ảnh 4
Một số ý kiến của cư dân mạng - Ảnh: FB

 Mới đây, vào sáng 22/10, một người thân của Phi Nhung đã chia sẻ bức ảnh đón cô trở về nhà sau gần 1 tháng nữ ca sĩ qua đời. "Bình yên đất đón Nhung về. Bình yên thôi những thị phi lạnh lùng. Thôi khẩu trang, thôi mùi cồn. Bao cơn ho rát chẳng còn thắt tim", anh chia sẻ.

 Trước đó, trong buổi livestream, Wendy Phạm cũng tiết lộ, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền phúng điếu trong tang lễ tại Mỹ là 72.000 USD. Cô đóng góp một nửa số tiền nói trên để xây dựng ngôi trường dạy tiếng Việt mang tên Phi Nhung tại Mỹ. Số còn lại, Wendy gửi về Việt Nam để giúp đỡ các nạn nhân COVID-19.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng cho biết trước khi mất, Phi Nhung cũng góp vào quỹ xây trường với số tiền 50.000 USD do bạn bè ủng hộ.

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