Con gái Phi Nhung công khai số tiền phúng điếu, tiết lộ trích 1 nửa để thực hiện điều cao quý này cho người dân Việt Nam

Theo kế hoạch, gia đình Phi Nhung sẽ sử dụng số tiền mọi người quyên góp để mở lớp Việt ngữ, đồng thời gửi về Việt Nam hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19.

Trưa 19/10, Wendy - con gái Phi Nhung vừa có buổi giao lưu cùng một trung tâm hải ngoại sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ tại Mỹ. Mở đầu livestream, con gái giọng ca Bông điên điển gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành thời gian cầu nguyện, động viên cô khi người thân qua đời. Wendy nói: “Mọi người đã niệm Phật cầu nguyện cho mẹ con, con cảm ơn mọi người". Con gái Phi Nhung chia sẻ trên sóng livestream - Ảnh: Internet Hiện tại, tro cốt của cố ca sĩ đã được đưa về Mỹ và thờ tại tịnh xá Giác An. Trong buổi livestream cảm tạ sau tang lễ Phi Nhung, con gái của cố ca sĩ cho hay, sau khi xả tang sẽ thực hiện nghi thức rải tro cốt của Phi Nhung xuống biển Hawaii. Cô nói: "Con sẽ để mẹ con ở chùa một năm. Hồi mẹ con còn sống, mẹ không thích ở một chỗ mà lúc nào cũng muốn đi biển. Con nhớ là mẹ muốn rải ở biển. Vậy nên qua 1, 2 năm, chừng nào xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam một chuyến chơi để mọi người thăm mẹ. Sau đó, con sẽ cho mẹ đi Hawaii, làm lễ và cho mẹ ở đó". Theo Wendy, đây là ước nguyện của Phi Nhung khi cố ca sĩ còn sống.

Đáng chú ý, con gái Phi Nhung cũng tiết lộ lúc sinh thời, nữ ca sĩ muốn con gái và hai cháu ngoại có thể nói tiếng Việt lưu loát. Vì thế, Wendy sẽ cùng các sư thầy xây dựng một trường dạy song ngữ tại Mỹ. Hiện Wendy gửi thêm 22.700USD (hơn 515 triệu VNĐ) từ thùng công đức đặt tại bàn thờ mẹ ở chùa. Riêng tiền phúng điều tang lễ tại Mỹ là 72.000 USD (khoảng 1.64 tỷ VNĐ) sẽ được Wendy chia đôi: Xây dưng trường song ngữ và gửi về Việt Nam ủng hộ nạn nhân Covid-19. Wendy muốn thay mẹ thực hiện những ước nguyện còn dang dở - Ảnh: Internet Ngoài ra, quản lý của cố nghệ sĩ cũng thay mặt những người bạn thân thiết và dùng quỹ riêng để góp 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng) để góp vào quỹ từ thiện "Phi Nhung và Wendy Phạm). Vợ cũ của Bằng Kiều cũng thay mặt người quản lý để giải thích rõ thêm: "Chính xác hơn thì số tiền này đến từ những người thân cận của ca sĩ Phi Nhung muốn làm điều ý nghĩa dưới tên người quá cố. trong thời điểm này, mọi vấn đề từ thiện đều rất nhạy cảm nên tôi muốn mọi người hiểu rõ 1 chút".

Wendy là con gái ruột duy nhất của Phi Nhung. Cố ca sĩ giấu kín thông tin con gái với khán giả suốt nhiều năm để bảo vệ sự riêng tư. Việc làm này khiến Phi Nhung đối diện không ít tin đồn nhưng chị không quan tâm, chỉ mong con lớn lên một cách bình an. Cuối năm 2018, Wendy tốt nghiệp ngành y tá tại một đại học Mỹ. Đây là niềm tự hào to lớn của nữ ca sĩ sau bao năm vất vả, lo lắng cho con. Wendy bên chồng con và ca sĩ Trizzie Phương Trinh (trái) trong tang lễ Phi Nhung hôm 13/10. Ảnh: Internet Lần cuối hai mẹ con gặp nhau là cuối năm 2019 tại Mỹ. Sau đó, Phi Nhung trở lại Việt Nam hoạt động, làm thiện nguyện. Hôm 28/9, nữ ca sĩ qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19. Thi hài của nữ nghệ sĩ được hỏa thiêu chiều 8/10 và được vợ chồng Việt Hương mang về Mỹ.

Rò rỉ hình ảnh hiếm hoi của Phi Nhung bên bố ruột của con gái, khung hình 3 người cười vui vẻ gây 'sốt'? Mạng xã hội lan truyền những hình ảnh cực hiếm hoi Phi Nhung cười vui vẻ bên bố ruột Wendy trong ngày lễ tốt nghiệp của con gái tại Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-phi-nhung-cong-khai-so-tien-phung-dieu-tiet-lo-trich-1-nua-de-thuc-hien-dieu-cao-quy-nay-cho-nguoi-dan-viet-nam-431881.html