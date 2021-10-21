Nữ ca sĩ đang bị suy thận giai đoạn cuối và suy tim nặng. Cô đã bị liệt nửa người, chỉ cần cử động nhẹ đã đau thấu trời.

Thông tin ca sĩ Thái Trân - con nuôi của Hoài Linh - đang trong tình trạng nguy kịch vì suy thận giai đoạn cuối và suy tim nặng khiến nhiều người yêu mến cô vô cùng lo lắng. Mới đây, chia sẻ với Vietnamnet, một người thân cận với gia đình Thái Trân đã tiết lộ về tình trạng của ca sĩ hiện tại. Chị vừa bị đột quỵ do phải uống quá nhiều thuốc để chữa viêm nhiễm trùng màng bụng nặng. Thái Trân liệt nửa người, chỉ cử động được một chút tay phải. Bên cạnh đó, Thái Trân cũng vừa bị ngã vỡ xương háng. Trong cơn mê sảng, chị bị ngã trong bệnh viện lúc nào không hay.

Người này cũng chia sẻ thêm, nữ ca sĩ hiện cử động rất khó khăn vì chỉ cần nhích người nhẹ đã đau thấu trời. Khi được người quen liên hệ, Thái Trân vẫn nhận ra bạn cũ, có thể nói chuyện nhưng không nhìn rõ vì mắt bị mờ. Bạn bè, người thân lo lắng trước tình hình sức khỏe của Thái Trân - Ảnh: Internet Theo nguồn tin trên Dân Việt, trước đó, một người bạn thân của Thái Trân cũng bất ngờ bày tỏ sự lo lắng về nữ ca sĩ. Người bạn này tiết lộ, nửa đêm, con nuôi Hoài Linh đã nghẹn ngào nhắn cho anh những lời trăn trối. “Mình biết bạn đang rất đau và mệt nhiều lắm khi phải một mình chống chọi trong bệnh viện suốt cả tháng nay. Giữa tình hình dịch căng thẳng như vầy nên mọi người không vô bệnh viện thăm bạn được, nhưng bạn không được buồn và tủi thân vì mọi người thương yêu bạn nhiều lắm. Mình biết bạn đang đấu tranh từng giây từng phút khó khăn như thế nào, nhưng bạn phải hứa với mình không được buông xuôi. Bạn đã hứa với mình rất nhiều, bạn không được thất hứa nhé! Bạn phải chờ hết dịch, mình về thăm bạn rồi chúng mình cùng nhau đi ăn đi uống khắp cả Sài Gòn. Rồi còn những dự án âm nhạc đang thực hiện dang dở nữa”, người này chia sẻ.

Hoài Linh dành nhiều tình cảm cho con gái nuôi Thái Trân - Ảnh: Internet Thái Trân sinh năm 1980, từng đạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và Siêu cup Đài phát thanh TP.HCM. Chặng đường ca hát của giọng ca 8X gián đoạn khi cô phát hiện mình bị bạo bệnh.. Được biết, Thái Trân mắc bệnh suy tim, suy thận đã hơn 10 năm nay. Nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ về tình hình sức khỏe tồi tệ của mình, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, không ăn uống được, sự sống chỉ được tính theo ngày. Con nuôi Hoài Linh cho biết những lúc còn đi biểu diễn, cô thường xuyên bị tăng huyết áp, ngất xỉu trong hậu trường. Một số đêm diễn Hoài Linh đã đi theo con gái để hộ tống, chăm sóc và theo dõi tình hình sức khỏe của cô. Sau khi biết được thông tin này, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như khán giả đã để lại lời cầu chúc may mắn, mong nữ ca sĩ sớm được chữa trị khỏe mạnh trở lại. Hình ảnh Thái Trân tỏa sáng trên sân khấu - Ảnh: Internet

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