'Chuyến bay đặc biệt' của Phi Nhung và cả gia đình con gái, cháu ngoại thất thần ôm chặt di ảnh bà khiến triệu người xót xa

Hậu trường 24/10/2021 09:34

Hình ảnh cháu ngoại cố ca sĩ Phi Nhung thất thần ôm di ảnh bà trên chuyến bay khiến nhiều người đau thắt lòng.

Vừa qua, tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại Mỹ với đầy sự trang trọng và cũng thật nhiều nước mắt, có sự góp mặt của người thân Phi Nhung bên Mỹ, cùng giới nghệ sĩ và khán giả hải ngoại.

Sau tang lễ diễn ra suôn sẻ, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung đã rất chân thành đăng bài viết gửi lời cảm tạ đến từng người một, đã góp công lo lắng chu toàn nhất có thể cho tang lễ của mẹ cô. Đây cũng là lần đầu tiên Wendy Phạm đăng ảnh gia đình mình, gồm chồng và 2 con. Riêng đứa con nhỏ của Wendy, từ lúc ra đời, chưa một lần được gặp mặt bà ngoại.

Mới đây, trên trang cá nhân của quản lý cố ca sĩ Phi Nhung - Diễm Phạm vừa đăng tải hình ảnh cả gia đình cố ca sĩ trên chuyến bay đến thăm người thân của cô. Cụ thể, Diễm Phạm chia sẻ: "Cả nhà đến thăm Ba nuôi của nàng tại Chùa Địa Tạng Viên Quang Tự (chùa Địa Tạng)".

 Đồng hành trên chuyến bay còn có con gái ruột Wendy và cháu ngoại của Phi Nhung. Điều khiến dân tình chú ý hơn cả là hình ảnh cháu ngoại Phi Nhung tay ôm chặt di ảnh của bà. Gương mặt thất thần đến vô hồn của cậu bé khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

 Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung có nguyện vọng được trở về Mỹ để cùng con gái đón sinh nhật và thăm đứa cháu ngoại vừa chào đời. Thế nhưng, nay cố ca sĩ Phi Nhung đã trở về nhưng không phải hình hài nguyên vẹn mà là tro tàn khiến ai cũng đau xé lòng.

 Con gái ruột Wendy từng trải lòng rằng: "Con biết con không bao giờ có thể hy sinh như mẹ đã từng hy sinh, con cũng không bao giờ có thể vị tha giống mẹ và lại càng không thể đảm nhận được hết những công việc mẹ đã làm. Con sẽ không như mẹ bởi vì con không hát hay như mẹ, con không có tấm lòng bao dung như mẹ & con không thể nào đẹp bằng mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng để tiếp tục hoàn thành những tâm nguyện của mẹ, những dự định của mẹ còn đang dang dở. Con hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và gìn giữ những cống hiến của mẹ để nó sống mãi với thời gian."

 Gần đây, trong buổi livestream với một trung tâm ca nhạc hải ngoại, con gái ruột Phi Nhung cũng có những chia sẻ gây chú ý về chuyện an táng mẹ.

Theo đó, sau khi xả tang, Wendy sẽ rải tro cốt mẹ xuống biển - đúng với tâm nguyện của gia đình cũng như dựa trên ý thích lúc sinh thời của người đã khuất. Ngay sau chia sẻ của con gái Phi Nhung, trên mạng xã hội rộ lên không ít tranh cãi. Bên cạnh những người ủng hộ, số khác lại mong Wendy cân nhắc lại việc rải tro cốt mẹ xuống biển, sớm thay đổi quyết định.

Trước những ý kiến trái chiều, Wendy mới đây đưa phản hồi. Nhẹ nhàng giải thích lý do, cô gái trẻ cũng mong nhận được sự tôn trọng từ mọi người.

"Con xin cảm ơn mọi người đã yêu thương mẹ của con, và muốn có một nơi để tưởng nhớ đến mẹ. Nhưng mẹ con biết chi phí chôn cất hay gửi tro cốt ở chùa cũng rất tốn kém, hãy dành chi phí đó giúp đỡ những người kém may mắn, hoạn nạn để tích công đức cho mẹ, thân xác rồi cũng trở về với cát bụi thôi. Wendy xin mọi người tôn trọng ý nguyện của mẹ con. Con xin cảm ơn rất nhiều", con gái cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ.

'Chuyến bay đặc biệt' của Phi Nhung và cả gia đình con gái, cháu ngoại thất thần ôm chặt di ảnh bà khiến triệu người xót xa - Ảnh 1
Wendy xin mọi người tôn trọng ý nguyện của mẹ - Ảnh: Internet
Hiếm ai biết, con gái Phi Nhung từng hứa cùng mẹ về Việt Nam làm điều ý nghĩa này: Ước nguyện chưa thành thì mẹ mất

Hiếm ai biết, con gái Phi Nhung từng hứa cùng mẹ về Việt Nam làm điều ý nghĩa này: Ước nguyện chưa thành thì mẹ mất

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