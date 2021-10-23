Hiếm ai biết, con gái Phi Nhung từng hứa cùng mẹ về Việt Nam làm điều ý nghĩa này: Ước nguyện chưa thành thì mẹ mất

Con gái duy nhất của Phi Nhung tên là Wendy Phạm, năm nay 29 tuổi, hiện là y tá tại Mỹ. Năm 2017, Phi Nhung gây bất ngờ khi công khai về con gái ruột đang sống tại Mỹ. Lý do nữ nghệ sĩ giấu kín con gái trong suốt thời gian dài vì cô muốn con gái được có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Dù đã gần 1 tháng kể từ khi Phi Nhung qua đời, song những thông tin về cố nghệ sĩ cũng như con gái ruột đặc biệt được người hâm mộ quan tâm.

Trước đây, Phi Nhung đã tự hào khoe với công chúng về thành quả ngọt ngào của con gái ruột. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ: "Mẹ cảm ơn tình yêu to lớn nhất đời của mẹ. Chúc mừng con gái của mẹ đã hoàn thành xong những ước mơ của mẹ hằng mong mỏi. Giờ con hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sau này về phụ mẹ lo cho các em con nhé. Còn một lời hứa với mẹ là về Việt Nam thăm khám bệnh cho bà con ở vùng sâu vùng xa, từ giờ phút này mẹ con mình bắt đầu thực hiện ước mơ này nha con".

Thời điểm ấy, cố nghệ sĩ tự hào chia sẻ: "Thật sự nằm mơ cũng không nghĩ con mình được như vậy, nhưng sẽ hứa với bà con, 2 mẹ con sẽ sống bằng tấm lòng chân thật với bà con hải ngoại và trong nước, mong bà con ủng hộ cho 2 mẹ con nhé".

Thông qua tiết lộ của Phi Nhung, con gái cô từng hứa sẽ trở về Việt Nam để khám bệnh cho bà con vùng sâu vùng xa. Chỉ tiếc rằng, lời hứa ấy vẫn chưa kịp thực hiện thì Phi Nhung đã qua đời, để lại nỗi đau vô cùng lớn với Wendy Phạm.

Trước đó vào tháng 7/2021, Phi Nhung dự định sẽ bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái Wendy Phạm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ để quyết định ở lại Việt Nam để làm thiện nguyện. Tìm lại trang fanpage của Phi Nhung, khán giả không khỏi xót xa khi đọc bài đăng gần nhất của nữ nghệ sĩ dành cho con gái, hứa hẹn một ngày tái ngộ không xa. Chỉ vài dòng ngắn ngủi mà Phi Nhung viết mừng sinh nhật con gái, cùng lời hứa “Mình làm sinh nhật sau nhé” của cô đã mãi không thể thực hiện được.

Được biết, Wendy Phạm sẽ thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của Phi Nhung, bao gồm chuyện mang hài cốt của mẹ về Việt Nam trước khi rải xuống biển và mở lớp Việt ngữ tại Mỹ. Ngoài ra, con gái Phi Nhung chia sẻ sẽ thay mẹ lo lắng cho 23 người em nuôi ở Việt Nam và tiếp tục hành trình thiện nguyện còn dang dở của nữ ca sĩ. Khi ấy, có lẽ Wendy sẽ có cơ hội thực hiện lời hứa năm xưa với mẹ.

Tuy nhiên, quyết định rải tro cốt mẹ xuống biển của Wendy Phạm gây nên tranh cãi vì người hâm mộ và bạn bè mong muốn có thể thăm viếng cố ca sĩ tại chùa.

Tối 23/10, trên Facebook cá nhân, Wendy Phạm đã lên tiếng để nói rõ lý do. Con gái Phi Nhung chia sẻ: "Con xin cảm ơn mọi người đã yêu thương mẹ của con, và muốn có một nơi để tưởng nhớ đến mẹ. Nhưng mẹ con biết chi phí chôn cất hay gửi tro cốt ở chùa cũng rất tốn kém, hãy dành chi phí đó giúp đỡ những người kém may mắn, hoạn nạn để tích công đức cho mẹ, thân xác rồi cũng trở về với cát bụi thôi. Wendy xin mọi người tôn trọng ý nguyện của mẹ con. Con xin cảm ơn rất nhiều".

Đồng thời, Wendy Phạm muốn dành số tiền gửi tro cốt của mẹ tại chùa hoặc chôn cất tại nghĩa trang để giúp đỡ những người bất hạnh, khó khăn. Đây cũng là tâm nguyện lúc sinh thời của mẹ cô. Cô mong mọi người hãy tôn trọng mong muốn này của mẹ mình và gia đình. Được biết, chi phí gửi tro cốt tại chùa hoặc các nghĩa trang ở Mỹ rất đắt đỏ, còn tại Việt Nam sẽ rơi vào mức từ vài triệu đến hơn chục triệu/ năm.