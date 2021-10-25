Quản lý lần đầu xót xa chia sẻ clip Phi Nhung khóc sưng mắt ‘vì những hiểu lầm’, cố ca sĩ nhắn đúng 6 chữ mà nghe thắt lòng

Dòng tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ Phi Nhung gửi cho quản lý khiến biết bao người nghẹn lòng.

Dù Phi Nhung đã qua đời gần 1 tháng nhưng những thông tin xoay quanh cố ca sĩ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chú ý từ đông đảo khán giả. Bởi vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, Phi Nhung liên tục vướng phải thị phi ồn ào nhất của cuộc đời mình liên quan tới con nuôi Hồ Văn Cường. Dù vướng ồn ào, Phi Nhung vẫn luôn ở bên cạnh để hỗ trợ con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Mới đây nhất, vào sáng ngày 25/10, quản lý truyền thông của giọng ca Bông Điên Điển bất ngờ đăng tải tin nhắn trò chuyện với nữ ca sĩ kèm lời nhắn nhủ:

“Thất thứ 4 vèo cái đến, định bụng thôi hem đăng gì nữa, nhưng khi mò lại tin nhắn với chị Phi Nhung Pham thấy clip chị hát tặng bài Giàn thiên lý đã xa. Mình nghĩ fans của chị Phi Nhung cũng sẽ muốn được xem nên xin phép chị Nhung cho em đăng nhé dù chị thích mọi người phải thấy mình đẹp nhất không phải là lúc khóc sưng cả mắt vì những hiểu lầm...nhưng bài này chị hát hay ạ”. Tin nhắn cũ Phi Nhung gửi cho quản lý - Ảnh: FBNV Thông qua đoạn tin nhắn giữa Phi Nhung và Đỗ Quang Chí cùng dòng trạng thái được đăng tải, khán giả thấy rõ cô đã phải trải qua thời gian đầy áp lực giữa khi liên tục bị không ít khán giả hiểu nhầm. Thậm chí, cố ca sĩ còn khóc rất nhiều, đến mức mắt sưng húp.

Gương mặt nữ ca sĩ đượm buồn - Ảnh: Cắt từ clip Tại thời điểm đó, tuy có rất nhiều trăn trở trong lòng nhưng Phi Nhung vẫn luôn cố gắng lạc quan và mạnh mẽ vượt qua mọi ồn ào. Cô tìm đến âm nhạc và trò chuyện cùng những người thân thiết để phần nào xoa dịu được nỗi buồn, sự cô đơn. Khán giả xót thương Phi Nhung - Ảnh: FB Các fan liên tục để lại bình luận bày tỏ sự trân trọng và yêu thương dành cho Phi Nhung. Ai nấy đều mong rằng, người đã khuất thì cần được bình yên thay vì đấu tố và lợi dụng danh tiếng để PR truc lợi như một số đối tượng vẫn đang làm.

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