Xin 230 tỷ để lo cho con nuôi Phi Nhung lại bị tỷ phú Hoàng Kiều lơ đẹp, bà Phương Hằng đanh thép: 'Đụng vào tiền mới biết mặt xanh mặt đỏ'

Hậu trường 03/11/2021 22:11

Bà Phương Hằng đã có những chia sẻ về tiền bạc - quyền lợi trong việc Hoàng Kiều nhận nuôi con cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Nổi tiếng là người không ngại va chạm, có cảm sẽ "xúc", thế nhưng, cách đây không lâu, bà chủ Đại Nam đã "xuống nước", xin xỏ tỷ phú Hoàng Kiều 10 triệu đô để nuôi 23 người con của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Nhưng kể từ đó đến nay, tỷ phú Hoàng Kiều vẫn im lặng trước lời đề nghị của vợ ông Dũng "lò vôi".

Mới đây, CEO Đại Nam tiếp tục nhắc lại câu chuyện này, bà cũng đã có những chia sẻ về tiền bạc - quyền lợi trong việc Hoàng Kiều nhận nuôi con cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Xin 230 tỷ để lo cho con nuôi Phi Nhung lại bị tỷ phú Hoàng Kiều lơ đẹp, bà Phương Hằng đanh thép: 'Đụng vào tiền mới biết mặt xanh mặt đỏ' - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

 Trong chia sẻ gần đây, bà chủ Đại Nam đã nhắc lại màn xin xỏ của mình với ông Hoàng Kiều. Bà Phương Hằng nói: Ông Hoàng Kiều nói ổng sẽ nhận nuôi 23 người con của Phi Nhung sau khi Phi Nhung qua đời đúng không quý vị? Tôi cũng muối mặt, đi xin ổng có 10 triệu đô, 10 triệu đô là bao nhiêu? Có 230 tỷ ổng im luôn cho tới bây giờ.

 

 Ở đây tôi muốn nói cái gì; đụng vô tiền thì mới là thước đo của lòng người. Ai cũng nói hay lắm, thế này thế kia, nhưng đụng vào tiền đi rồi mới biết mặt xanh mặt đỏ. Còn tôi, ai nói tôi nổ, chỉ coi tôi nổ cái gì? Tôi nói được tôi làm được, còn những người nói được đụng vô tiền thì lấy cái đó làm thước đo.

Được biết, vào hồi đầu tháng 10/2021, tỷ phú Hoàng Kiều - tình cũ một thời của Ngọc Trinh đã bất ngờ tuyên bố sẽ nhận nuôi 23 người con của Phi Nhung và hứa sẽ đưa sang Mỹ để nuôi dưỡng. Ông viết trên Facebook của mình rằng: "Phi Nhung đã ra đi để lại 23 con nuôi mồ côi, Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người".

Xin 230 tỷ để lo cho con nuôi Phi Nhung lại bị tỷ phú Hoàng Kiều lơ đẹp, bà Phương Hằng đanh thép: 'Đụng vào tiền mới biết mặt xanh mặt đỏ' - Ảnh 2
Xin 230 tỷ để lo cho con nuôi Phi Nhung lại bị tỷ phú Hoàng Kiều lơ đẹp, bà Phương Hằng đanh thép: 'Đụng vào tiền mới biết mặt xanh mặt đỏ' - Ảnh 3
Tỷ phú Hoàng Kiều từng ngỏ ý muốn nuôi 23 người con nuôi của Phi Nhung sau khi cô qua đời - Ảnh: Internet

 Ngay sau tuyên bố chắc nịch của tỷ phú Hoàng Kiều, CEO Đại Nam - Phương Hằng đã "xấu hổ" xin vị đại gia này 10 triệu đô gửi về Việt Nam, bỏ ngân hàng để lấy tiền lời nuôi các cháu, vì như vậy sẽ tiện hơn. Tuy nhiên, tỷ phú Hoàng Kiều vẫn khăng khăng giữ thái độ "lơ đẹp". Thay vào đó, tỷ phú gốc Việt chỉ tập trung vào công việc từ thiện, giúp đỡ người dân và lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, gần đây đây, vị tỷ phú lại có một động thái đáng chú ý, chẳng biết vô tình hay hữu ý lại liên quan đến con số 10 triệu. Có điều đây là 10 triệu chiếc khẩu trang chứ không phải 10 triệu USD như CEO Đại Nam xin xỏ.

Cụ thể, tỷ phú thông báo về chuyện gửi 10 triệu chiếc khẩu trang N-95 về Việt Nam để hỗ trợ chống dịch trên page chính thức như sau:

"Xin thông báo,

Chúng tôi xin lỗi về sự vận chuyển chậm trễ của những khẩu trang N-95 về Việt Nam và thông báo này được đưa ra nhằm chống lại những tin tức giả mạo rằng Kiều Hoàng chỉ lừa đảo, không có sự quyên góp thật sự.

21 công ten nơ (container) chứa 10 triệu khẩu trang N-95 do Hoàng Kiều ủng hộ cho Việt Nam để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ về đến Việt Nam vào vào đầu tháng 11 năm 2021".

Ngoài ra, tình cũ Ngọc Trinh còn tiết lộ thêm 10 triệu chiếc khẩu trang này sẽ về Việt Nam vào 3 đợt (ngày 2/11, 8/11 và 10/11), tại 2 địa điểm khác nhau là TP.HCM và Hải Phòng.

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