Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ

Hậu trường 15/11/2021 21:48

Sáng ngày 15/11, gia đình và dàn sao Vbiz đã cùng tụ họp tại chùa để làm lễ cúng thất 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Hiện tại tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung đã được an vị ở Mỹ nhưng sáng ngày 15/11, gia đình và các nghệ sĩ thân thiết tại Việt Nam đã cùng có mặt trong lễ 49 ngày để tưởng nhớ người quá cố. Tại chùa, gia đình đã đặt hình ảnh đẹp của cố ca sĩ Phi Nhung dọc khắp lối đi và bên trong chánh điện khiến không gian đượm buồn và nhuốm màu tang thương. Đặc biệt, hình ảnh Diễm Phạm - quản lý của Phi Nhung vấn khăn trắng, để lộ dáng vẻ tiều tụy khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 1
Gia đình và các nghệ sĩ thân thiết tại Việt Nam đã cùng có mặt trong lễ 49 ngày để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

 

Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 2

 

 

 

 

 

Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 3
Quản lý của Phi Nhung lộ rõ vẻ tiều tụy - Ảnh: Internet
Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 4

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung dường như đã để lại khoảng trống rất lớn trong lòng Diễm Phạm - Ảnh: Internet

 Trong sáng nay, Trường Giang - Lệ Quyên cùng nhiều nghệ sĩ Việt cũng đến chùa để thắp hương và gửi lời chia buồn với gia quyến. Đặc biệt, sau khi dự tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, quản lý đã trở về Việt Nam để cùng gia đình cho chu toàn cho ngày cúng thất của người tri kỷ lâu năm. Sau 49 ngày mẹ nuôi qua đời, các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều xuất hiện, đội tang trắng và cùng đồng ca để tiễn đưa mẹ.

Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 5
Trường Giang cúi đầu trước di ảnh người chị thân thiết - Ảnh: Internet
Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 6
Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung từng khiến Lệ Quyên đau buồn suốt nhiều ngày - Ảnh: Internet
Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 7
Quản lý cố ca sĩ Phi Nhung được các nghệ sĩ ôm động viên sau biến cố lớn - Ảnh: Internet

 Tại Mỹ, Wendy Phạm đã phát trực tiếp để khán giả tiện theo dõi, gửi lời tưởng niệm đến giọng ca Bông Điên Điển. Sự ra đi của Phi Nhung cho đến bây giờ vẫn để lại nỗi đau khôn nguôi cho nhiều người.

Được biết, vào tối qua, quản lý của Phi Nhung cũng bất ngờ có động thái trên mạng xã hội. Cụ thể, người này đã đăng bài viết làm rõ thông tin gia đình cố nghệ sĩ cấm cản không cho Hồ Văn Cường tham gia các lễ cúng thất. Quản lý khẳng định đây là tin vịt, bất kỳ ai cũng đều có thể tham dự chỉ cần tuân thủ 5K và có đăng ký trước.

Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 8
Quản lý Phi Nhung phủ nhận tin đồn cấm Hồ Văn Cường đến cúng thất - Ảnh: Chụp màn hình

 

Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ - Ảnh 9
rước đó, Diễm Phạm được biết đến là cộng sự đắc lực của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Kể từ khi Phi Nhung mất, Hồ Văn Cường dường như biến mất khỏi mạng xã hội. Lần gần đây nhất nam ca sĩ xuất hiện chính là buổi giải quyết vấn đề tiền cát xê mà mẹ nuôi từng giữ. Kể cả những ngày cúng thất, nếu như Thiêng Ân đều đặn đăng ảnh cúng mẹ, Hồ Văn Cường vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì.

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