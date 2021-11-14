Người em thân thiết chia sẻ hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung chụp cùng món khoai luộc, rưng rưng: 'Giờ kêu dậy ăn thật khó quá'

Hậu trường 14/11/2021 13:02

Càng nhìn bức hình này, khán giả càng thương xót cho Phi Nhung.

Trong tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, nghệ sĩ Việt Hương không nén được xúc động khi cho biết cố ca sĩ Phi Nhung từng mong muốn được ăn khoai lang nhưng không được trước khi qua đời.

 "Ngày 7/9, là ngày Phi Nhung đặt máy ECMO thì một ngày trước đó Phi Nhung tỉnh, cô ấy viết vào tờ giấy là muốn ăn khoai lang mà Hương khóc quá trời. Một ngôi sao hạng A mà chỉ muốn ăn món đó. Tôi hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ nói không ăn được đâu Hương", nghệ sĩ Việt Hương nghẹn ngào chia sẻ. 

Người em thân thiết chia sẻ hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung chụp cùng món khoai luộc, rưng rưng: 'Giờ kêu dậy ăn thật khó quá' - Ảnh 1
Khoai lang luộc là món ăn yêu thích nhất của Phi Nhung lúc sinh thời - Ảnh: Internet

 Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chuyên gia trang điểm là người em thân thiết của giọng ca Áo cưới Cà Mau chia sẻ khung ảnh lúc sinh thời Phi Nhung yêu thích món ăn chính là khoai lang luộc. Dù đi diễn hay ở nhà, mỗi ngày nữ ca sĩ luôn ăn món này.

"Món yêu thích của nàng. Bình dân và đơn giản chỉ vậy thôi mà giờ kêu dậy ăn khó quá", anh buồn bã viết trước khi tổ chức 49 ngày cho cố ca sĩ tại Mỹ.

Người em thân thiết chia sẻ hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung chụp cùng món khoai luộc, rưng rưng: 'Giờ kêu dậy ăn thật khó quá' - Ảnh 2
Hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung chụp bên món khoai luộc khiến khán giả nghẹn ngào -  Ảnh: Internet

 Trước đó, em trai cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh mâm cúng cho thất thứ 6 của chị gái. Mâm cơm được anh chuẩn bị hầu hết đều là các món ăn chay. Nhưng điều làm khán giả không khỏi xúc động chính là hai đĩa khoai lang được dâng lên bàn thờ cố ca sĩ. 

Người em thân thiết chia sẻ hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung chụp cùng món khoai luộc, rưng rưng: 'Giờ kêu dậy ăn thật khó quá' - Ảnh 3
Giờ đây, trên bàn thờ của cố ca sĩ, gia đình cũng chuẩn bị chu đáo món ăn yêu thích cho Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Gần 2 tháng nữ ca sĩ ra đi, con gái Phi Nhung vẫn thường xuyên có những chia sẻ, cập nhật tưởng nhớ cũng như liên tục có những lời đính chính trước tin đồn thất thiệt liên quan đến người mẹ quá cố của mình.

Nhận được câu hỏi về vấn đề mẹ Phi Nhung còn sống, Wendy chỉ biết cười trừ, ngậm ngùi phủ nhận tin đồn thiếu căn cứ này trên livestream. Cô chia sẻ: "Từ lúc mẹ mất, Wendy không đọc nhiều về những tin đồn này, tin đồn kia. Chịu quá nhiều áp lực, tâm trạng rối loạn, đủ trạng thái buồn, giận, tức..., bị rối hết đầu nên Wendy không đọc những thông tin tiêu cực. Thế nhưng nếu mẹ còn sống như một số người nói thì Wendy sẽ rất vui. Wendy không biết vì sao có tin đồn này, nhưng khẳng định 100% là mẹ đã mất rồi".

Người em thân thiết chia sẻ hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung chụp cùng món khoai luộc, rưng rưng: 'Giờ kêu dậy ăn thật khó quá' - Ảnh 4
Con gái Phi Nhung thần sắc đã tươi tắn hơn sau thời gian chịu nỗi đau mất mẹ - Ảnh: Internet

 Bên cạnh đó, Wendy cũng nghẹn ngào cho biết bản thân mẹ chỉ mong muốn con gái luôn hạnh phúc và không phải rơi nước mắt. Cố nghệ sĩ cũng luôn trân trọng khán giả và người hâm mộ nên sẽ không muốn để ai bị buồn. "Nếu mẹ còn sống sẽ không như vậy đâu. Mẹ chỉ thích cười vui và nhất là không bao giờ muốn con gái khóc. Vì vậy nếu mẹ còn sống thì đã về rồi, sẽ livestream trò chuyện với mọi người vì mẹ rất yêu khán giả, yêu gia đình nên không để ai buồn", Wendy cho biết. 

 

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