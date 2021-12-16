Thông tin Chu Thanh Huyền - bạn gái cầu thủ Quang Hải phải lên mạng cầu cứu vì bản thân và gia đình bị doạ tạt axit khiến netizen chú ý vài ngày gần đây. Thậm chí vì sợ hãi nên ngày 14/12 vừa qua, cô nàng đã trực tiếp đến cơ quan chức năng để tố cáo và mong được làm rõ mọi việc.

Là bạn gái cầu thủ nổi tiếng, ngoài những tình tiết hay chia sẻ của Chu Thanh Huyền, nhiều người cũng không khỏi tò mò về phản ứng của Quang Hải khi bạn gái bị đe doạ.

Trước đó cô chia sẻ:

“Thời gian gần đây Huyền và gia đình liên tục nhận được những cuộc gọi và những tin nhắn ĐE DỌA.

Những đối tượng này liên lạc bằng mọi cách và gây sức ép rất lớn tới Huyền và gia đình trong những ngày gần đây.

Mọi việc đang bị đẩy đi rất xa vì họ còn đe doạ sẽ hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền.

Họ đe dọa sẽ làm 1 FB giống Huyền và rip FB chính chủ sau đó đi lừa đảo, ghép ảnh nhạy cảm đăng lên các hội nhóm các group.

Không những thế còn nói sẽ tạo phốt bôi nhọ danh dự cũng như ảnh hưởng rất lớn tới công việc của Huyền.

Thời gian này Huyền và bố mẹ thật sự bị khủng hoảng và rất lo lắng. Vậy nên sáng ngày hôm nay Huyền đã lên công an Phòng an ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao để nhờ công an vào cuộc làm rõ vấn đề, để Huyền cũng như gia đình trở lại cuộc sống bình thường.

Mong mọi người đọc và thông cảm nếu như sau status này có thể FB của Huyền sẽ bay màu. Hoặc có 1 quả phốt nào từ trên trời rơi xuống làm Huyền nổi như cồn chẳng hạn.”

Ở phần bình luận, bạn gái Quang Hải cập nhật thêm về những đối tượng đang đe doạ mình: "Huyền không hề quen biết những đối tượng này, cũng không có thù hằn gì với ai. Nhưng những đối tượng này họ không có chút gì gọi là hạ nhiệt việc tấn công tới gia đình cũng như công việc và danh dự của Huyền".

Bài đăng kể chuyện bị đe doạ của Chu Thanh Huyền: Ảnh Internet

Cho đến hiện tại, anh chàng chưa có bất cứ động thái công khai nào trên MXH về tình huống mà bạn gái đang đối mặt.

Cập nhật mới nhất của Chu Thanh Huyền sau khi lên mạng kêu cứu:Ảnh Internet

Trong một diễn biến khác, Chu Thanh Huyền cũng có cập nhật mới sau khi lên mạng cầu cứu. Cô nàng đăng một bức ảnh về công việc và ghi caption: "Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn THÀNH TỰU".