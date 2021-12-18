Lily Chen - tình địch Ngọc Trinh sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

Hậu trường 18/12/2021 17:05

Thông tin "ngọc nữ Bolero" Lily Chen sẽ tham gia Miss Universe Vietnam 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) gây chú ý.

Ngày 18/12, Lily Chen bất ngờ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Theo thông tin đăng tải, Lily Chen sinh năm 1995, số đo ba vòng là 88-58-98cm. Thông tin nữ ca sĩ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 khiến nhiều người bất ngờ.

Lily Chen - tình địch Ngọc Trinh sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 1
LiLy Chen tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

 

Thời gian qua, cô vướng ồn ào chung bồ với Ngọc Trinh. Nữ ca sĩ 9X nhiều lên lên mạng "công kích" đàn chị. Cuối tháng 10, LilY Chen đăng tải bài viết nhắc tới những cụm từ được dùng trong bài như "nữ hoàng nội y", "vedette xứ Trà Vinh" khiến công chúng lập tức liên tưởng đến ngay Ngọc Trinh. 

"Ngọc nữ bolero" liên tục có bài đăng ám chỉ bản thân là người bị hại trong câu chuyện, tố "vedette Trà Vinh" đang cố gắng dìm hàng mình và mang danh xưng "tình địch" để gán ghép cho tên tuổi của cô. 

Lily Chen - tình địch Ngọc Trinh sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 2

Lily Chen - tình địch Ngọc Trinh sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 3

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh. Mỹ nhân 9x từng được giải Á quân cuộc thi Tình Bolero 2019. Ngoài ra, cô còn top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Trên mạng xã hội, Lily Chen thường xuyên khoe hình ảnh sang chảnh, dùng đồ hàng hiệu. Khi vướng phải tin đồn đại gia chống lưng, Lily Chen chia sẻ: "Ngoài làm nghệ thuật, tôi còn là giám đốc đầu tư cho một hãng phim, tôi có công việc kinh doanh riêng… và khẳng định, tôi là người có tài chính. Không nhận mình giàu có nhưng tất cả những gì tôi đang có hiện tại đều là thành quả của công sức lao động, tích luỹ trong nhiều năm qua".

Lily Chen - tình địch Ngọc Trinh sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 4

Lily Chen - tình địch Ngọc Trinh sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Ảnh 5

Lily Chen từng có kinh nghiệm làm người mẫu.

Lily Chen gọi tên người đàn ông tên Công Anh, thông báo gây sốc về cái chết

Lily Chen gọi tên người đàn ông tên Công Anh, thông báo gây sốc về cái chết

Status mới nhất của Lily Chen - "ngọc nữ Bolero" gây xôn xao cư dân mạng. Nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng cho tình trạng của nữ ca sĩ.

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