Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, "điểm đặc biệt" này gây sốt

Mới đây nhất, mỹ nhân 8X tiếp tục mang đến một tạo hình vừa sang chảnh vừa gợi cảm hết nấc trong bộ ảnh "lên đồ" ra phố. Bên cạnh xiêm y long lanh dát toàn hàng hiệu, gương mặt khác lạ của "Nữ hoàng nội y" cũng là yếu tố hút sóng mạng tuyệt đối.

Nổi tiếng với ngoại hình nổi trội, Ngọc Trinh còn là một trong những "tắc kè hoa" đình đám của làng giải trí Việt khi rất chăm biến hình làm mới mình thông qua những bộ ảnh thời trang . Dường như cô nàng chưa từng ngại thử thách bản thân với bất kì tạo hình nào. Chính điều đó giúp tên tuổi của chân dài Trà Vinh lúc nào cũng được hâm nóng.

Không ăn diện táo bạo, hở hang như mọi khi, Ngọc Trinh chọn cho mình bộ váy đen hai dây, khoét eo hờ hững. Thiết kế giúp chân dài Trà Vinh khéo khoe hình thể ngày một hoàn mỹ sau thời gian dài tập tành tút dáng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất ở bộ ảnh của mỹ nhân 8X lại chính là gương mặt khác lạ cùng kiểu tóc mái ngố ấn tượng. So với style tóc uốn xoăn và rẽ ngôi lệch thường thấy, Ngọc Trinh và kiểu mái ngố ghi điểm mới mẻ, trẻ trung hơn hẳn.

Trong khoảnh khắc khoe ảnh chụp toàn thân với chiếc mái giả vừa "tậu", Ngọc Trinh còn làm dân tình "đứng ngồi không yên" chẳng biết nhìn vào đâu. Bởi bên cạnh dung mạo sexy và kiêu kì, khoảnh khắc mặc váy ngắn để lộ "vết tích" giữa khe đùi của chân dài 8X lại càng hút mọi sự chú ý.

May mắn là bên dưới phần bình luận, người hâm mộ dường như chỉ bàn luận sôi nổi về mái tóc mới toanh của Ngọc Trinh. Hầu hết mọi ý kiến đều dành lời khen ngợi cho màn "đảo ngói" giúp trẻ ra chục tuổi của chân dài, chỉ đúng một bình luận chỉ ra điểm sai sai ở một bức ảnh mà cô nàng đăng tải.

Và theo dõi Ngọc Trinh đủ lâu, hẳn nhiều người đều biết đây không phải lần đầu tiên cô nàng kết thân cùng tóc mái. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi cô nhận về "cơn mưa lời khen" của dân mạng. Bởi những lần trước đây, "Nữ hoàng nội y" thường bị chê kém sang.

Ở thì quá khứ, Ngọc Trinh rất nhiều lần kết thân cùng tóc mái ngố. Vốn có gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn và làn da trắng trẻo, Ngọc Trinh như hoá thân thành cô búp bê ngọt ngào, baby. Dù vậy, với nhiều người yêu thích một "Nữ hoàng nội y" sang chảnh và thời thượng hơn.

Kể cả khi chuyển sang style mái lưa thưa Hàn Quốc, Ngọc Trinh cũng không được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng cô nàng đang khiến mình bớt thu hút hơn vì cứ mải oằn mình với tóc mái thưa tường không fail nhưng fail không tưởng. Trông Ngọc Trinh như một đang ngấp nghé tuổi 40 đang trăn trở lội ngược dòng về làm thiếu nữ.

So sánh với hình ảnh trước đây và hiện tại khi cùng để một kiểu tóc mái, không khó để thấy chính nhờ gương mặt thon thả, thanh tú hơn hẳn mà Ngọc Trinh giờ đây sau bao năm đã chinh phục thành công kiểu tóc "hack tuổi" này.

Tuy vậy, khó mà không phủ nhận rằng kiểu tóc dài rẽ ngôi lệch quen thuộc trước đây vẫn là "chân ái" đối với nhan sắc của Ngọc Trinh. Bởi thực tế là, Ngọc Trinh trông vẫn trẻ hơn tuổi 29 của mình, do cô có gương mặt khá bầu bĩnh dễ thương. Vì thế, chỉ cần cô để tóc mái dài là đã rất xinh và sang.

Nói chính xác thì với Ngọc Trinh, dù sở hữu sắc vóc nổi trội nhưng không có nghĩa là mọi sự thay đổi về vẻ bề ngoài của Ngọc Trinh đều được cộng đồng mạng thích thú và dành lời khen. Và giữa vô vàn kiểu tóc, tóc mái dài thướt tha mới là kiểu mái hợp nhất với cô và là kiểu cô nên gắn bó lâu dài vì giúp thăng thêm nét sang chảnh và kiêu kì cũng như tăng phần thanh thoát hơn cho gương mặt "Nữ hoàng nội y".