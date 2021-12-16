Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, "điểm đặc biệt" này gây sốt

Hậu trường 16/12/2021 08:00

Đăng tải những bức ảnh mới toanh xuống phố, Ngọc Trinh khoe sắc vóc rực rỡ làm dân tình chẳng biết nhìn vào đâu.

Nổi tiếng với ngoại hình nổi trội, Ngọc Trinh còn là một trong những "tắc kè hoa" đình đám của làng giải trí Việt khi rất chăm biến hình làm mới mình thông qua những bộ ảnh thời trang. Dường như cô nàng chưa từng ngại thử thách bản thân với bất kì tạo hình nào. Chính điều đó giúp tên tuổi của chân dài Trà Vinh lúc nào cũng được hâm nóng.

Mới đây nhất, mỹ nhân 8X tiếp tục mang đến một tạo hình vừa sang chảnh vừa gợi cảm hết nấc trong bộ ảnh "lên đồ" ra phố. Bên cạnh xiêm y long lanh dát toàn hàng hiệu, gương mặt khác lạ của "Nữ hoàng nội y" cũng là yếu tố hút sóng mạng tuyệt đối.

Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, 'điểm đặc biệt' này gây sốt - Ảnh 1

Không ăn diện táo bạo, hở hang như mọi khi, Ngọc Trinh chọn cho mình bộ váy đen hai dây, khoét eo hờ hững. Thiết kế giúp chân dài Trà Vinh khéo khoe hình thể ngày một hoàn mỹ sau thời gian dài tập tành tút dáng.

Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, 'điểm đặc biệt' này gây sốt - Ảnh 2

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất ở bộ ảnh của mỹ nhân 8X lại chính là gương mặt khác lạ cùng kiểu tóc mái ngố ấn tượng. So với style tóc uốn xoăn và rẽ ngôi lệch thường thấy, Ngọc Trinh và kiểu mái ngố ghi điểm mới mẻ, trẻ trung hơn hẳn.

Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, 'điểm đặc biệt' này gây sốt - Ảnh 3

Trong khoảnh khắc khoe ảnh chụp toàn thân với chiếc mái giả vừa "tậu", Ngọc Trinh còn làm dân tình "đứng ngồi không yên" chẳng biết nhìn vào đâu. Bởi bên cạnh dung mạo sexy và kiêu kì, khoảnh khắc mặc váy ngắn để lộ "vết tích" giữa khe đùi của chân dài 8X lại càng hút mọi sự chú ý.

Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, 'điểm đặc biệt' này gây sốt - Ảnh 4

May mắn là bên dưới phần bình luận, người hâm mộ dường như chỉ bàn luận sôi nổi về mái tóc mới toanh của Ngọc Trinh. Hầu hết mọi ý kiến đều dành lời khen ngợi cho màn "đảo ngói" giúp trẻ ra chục tuổi của chân dài, chỉ đúng một bình luận chỉ ra điểm sai sai ở một bức ảnh mà cô nàng đăng tải.

Và theo dõi Ngọc Trinh đủ lâu, hẳn nhiều người đều biết đây không phải lần đầu tiên cô nàng kết thân cùng tóc mái. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi cô nhận về "cơn mưa lời khen" của dân mạng. Bởi những lần trước đây, "Nữ hoàng nội y" thường bị chê kém sang.

Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, 'điểm đặc biệt' này gây sốt - Ảnh 5

Ở thì quá khứ, Ngọc Trinh rất nhiều lần kết thân cùng tóc mái ngố. Vốn có gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn và làn da trắng trẻo, Ngọc Trinh như hoá thân thành cô búp bê ngọt ngào, baby. Dù vậy, với nhiều người yêu thích một "Nữ hoàng nội y" sang chảnh và thời thượng hơn.

Kể cả khi chuyển sang style mái lưa thưa Hàn Quốc, Ngọc Trinh cũng không được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng cô nàng đang khiến mình bớt thu hút hơn vì cứ mải oằn mình với tóc mái thưa tường không fail nhưng fail không tưởng. Trông Ngọc Trinh như một đang ngấp nghé tuổi 40 đang trăn trở lội ngược dòng về làm thiếu nữ.

Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, 'điểm đặc biệt' này gây sốt - Ảnh 6

So sánh với hình ảnh trước đây và hiện tại khi cùng để một kiểu tóc mái, không khó để thấy chính nhờ gương mặt thon thả, thanh tú hơn hẳn mà Ngọc Trinh giờ đây sau bao năm đã chinh phục thành công kiểu tóc "hack tuổi" này.

Tuy vậy, khó mà không phủ nhận rằng kiểu tóc dài rẽ ngôi lệch quen thuộc trước đây vẫn là "chân ái" đối với nhan sắc của Ngọc Trinh. Bởi thực tế là, Ngọc Trinh trông vẫn trẻ hơn tuổi 29 của mình, do cô có gương mặt khá bầu bĩnh dễ thương. Vì thế, chỉ cần cô để tóc mái dài là đã rất xinh và sang.

Ngọc Trinh đăng ảnh với diện mạo khác lạ, 'điểm đặc biệt' này gây sốt - Ảnh 7

Nói chính xác thì với Ngọc Trinh, dù sở hữu sắc vóc nổi trội nhưng không có nghĩa là mọi sự thay đổi về vẻ bề ngoài của Ngọc Trinh đều được cộng đồng mạng thích thú và dành lời khen. Và giữa vô vàn kiểu tóc, tóc mái dài thướt tha mới là kiểu mái hợp nhất với cô và là kiểu cô nên gắn bó lâu dài vì giúp thăng thêm nét sang chảnh và kiêu kì cũng như tăng phần thanh thoát hơn cho gương mặt "Nữ hoàng nội y".

 

 

 

 

Xa rồi cái thời Ngọc Trinh khoe 'đồi núi trập trùng', chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp mê 'thứ khác' còn 'căng mọng' hơn nhiều

Xa rồi cái thời Ngọc Trinh khoe 'đồi núi trập trùng', chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp mê 'thứ khác' còn 'căng mọng' hơn nhiều

Hiện tại, Ngọc Trinh không chú trọng đến vòng 1 nữa. Trong quá trình xiết cân, cô chỉ tập trung nhiều vào eo và vòng 3 để có được body hoàn hảo theo ý mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh bikini Ngọc Trinh body Ngọc Trinh khoe nội y

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?