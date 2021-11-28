Xa rồi cái thời Ngọc Trinh khoe 'đồi núi trập trùng', chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp mê 'thứ khác' còn 'căng mọng' hơn nhiều

Hậu trường 28/11/2021 08:25

Hiện tại, Ngọc Trinh không chú trọng đến vòng 1 nữa. Trong quá trình xiết cân, cô chỉ tập trung nhiều vào eo và vòng 3 để có được body hoàn hảo theo ý mình.

Nổi tiếng như cồn vì body "hết nước chấm", tuy nhiên không ít lần Ngọc Trinh khiến cư dân mạng tá hỏa vì sắc vóc "trồi sụt" bất thường. Đặc biệt, mỗi lần lên sóng, vòng 1 của chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp lại bị dân mạng "soi" không trượt phát nào. Trong một clip tiktok mới đây, nữ hoàng nội y bất ngờ khiến fan thất vọng vì vòng 1 chảy xệ, kém săn chắc, nảy nở như mọi ngày.

Chân dài gốc Trà Vinh diện mốt croptop buộc dây mỏng manh, lại "thả rông" nên vòng 1 của người đẹp 8X trông chảy xệ, kém hấp dẫn. 

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Nữ hoàng nội y khiến fan tá hỏa vì vòng một chảy xệ - Ảnh chụp màn hình

Nhiều netizen cho rằng, nữ hoàng nội y đang ngày càng lộ dấu hiệu tuổi tác, thân hình đã kém hấp dẫn, đặc biệt vòng 1 "to nhỏ" bất thường, lại không được săn chắc càng khiến dư luận "tá hỏa" cho rằng chân dài không chỉnh chu cặp "gò bồng đảo'.

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Không ít lần chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp thả rông lộ ngực kém săn chắc - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cách đây chỉ vài ngày, Ngọc Trinh từng tiết lộ gu body của mình không pahir là vòng một đồ sộ, xôi thịt, nữ hoàng nội y cho hay: "Cả nhà ơi. Không biết gu body các bạn thích là như thế nào. Còn với riêng Trinh thì Trinh thích nữ vòng 1 vừa phải thôi. Vòng 2 nhỏ và vòng 3 to. Không biết các bạn có giống Trinh không. Nhưng kiểu mình có cơ vừa phải thôi. Nhìn dáng thon thả săn chắc sẽ thích hơn đúng không nào?

Tùy mỗi người có sở thích riêng. Nhưng cá nhân Trinh thích mẫu tạng người như đã nói ở trên. Vì thế Trinh luôn cố gắng tập luyện để giữ được body chuẩn như mình mong muốn. Còn các bạn thì sao?"

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Quan điểm của nữ hoàng nội y trước đó - ẢNh chụp màn hình

Có thể thấy, hiện tại, Ngọc Trinh không chú trọng đến vòng 1 nữa. Trong quá trình xiết cân, cô chỉ tập trung nhiều vào eo và vòng 3 để có được body hoàn hảo theo ý mình.

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Body hoàn hảo xứng tầm nữ hoàng nội y hàng đầu showbiz Việt - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu vòng eo đẹp nhất nhì showbiz Việt, từ trước đến nay, nhan sắc và vóc dáng vẫn luôn là điểm mạnh để nữ hoàng nội y gây chú ý. Trong đợt giãn cách xã hội, dù có lên cân thấy rõ nhưng ngay sau đó, cô nàng đã chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để lấy lại vóc dáng nhiều người mơ ước.

Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ

Mặc croptop buộc dây mỏng manh, Ngọc Trinh lộ vòng 1 chảy xệ

Phong độ lên xuống thất thường của Ngọc Trinh là chủ đề được bàn tán trên mạng. Khi không có "phụ tùng", vòng 1 của chân dài trông kém hấp dẫn hẳn.

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