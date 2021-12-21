Vướng tin đồn bị “cấm sóng” nên phải “ở ẩn” nhiều năm, MC Phan Anh nói gì?

Hậu trường 21/12/2021 11:18

Bị nhiều tin đồn cho rằng vì bị “cấm sóng” nên mới phải rút khỏi làng giải trí, MC Phan Anh mới đây đã lên tiếng nói sự thật phía sau.

Là một trong những gương mặt vô cùng đắt show và phủ sóng trên nhiều chương trình truyền hình, những năm vừa qua, khán giả bất ngờ không còn thấy Phan Anh xuất hiện các chương trình nữa. Thời điểm đó, nam MC cũng vướng phải nhiều tin đồn liên quan đến việc từ thiện. Chính điều này khiến MC Phan Anh bị đồn đã bị “cấm sóng” nên buộc phải “ở ẩn”.

Vướng tin đồn bị “cấm sóng” nên phải “ở ẩn” nhiều năm, MC Phan Anh nói gì? - Ảnh 1

Mới đây, MC Phan Anh chia sẻ lý do bản thân rời xa hào quang showbiz trong suốt nhiều năm qua. Trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ lại link bài phỏng vấn và khẳng định: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình rất ngại chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, thế nên.. có những thứ mình cũng kệ người ta đồn gì thì đồn, mình trong cuộc im lặng tập trung xử lý cho xong đã.

Thời gian vừa rồi, nếu không dừng showbiz thì giờ mình khó có thể trọn vẹn bên gia đình. Đối với mình: Giờ chuyện gì xảy ra đều là chuyện phải xảy ra để cho mỗi chúng ta sáng tỏ, thấu ngộ những trân quý trong đời sống..."

Theo đó, Phan Anh khẳng định thời gian qua, anh tạm lui về để dốc lòng chăm lo cho gia đình mình. Nam MC khẳng định hiện tại, với anh, gia đình là điều quan trọng nhất.

Vướng tin đồn bị “cấm sóng” nên phải “ở ẩn” nhiều năm, MC Phan Anh nói gì? - Ảnh 2
Bài đăng của Phan Anh - Ảnh chụp màn hình

Vướng tin đồn bị “cấm sóng” nên phải “ở ẩn” nhiều năm, MC Phan Anh nói gì? - Ảnh 3

Trước đó, trong một lần trả lời PV VietNamNet, Phan Anh tâm sự rằng anh đang muốn tạm nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc gia đình và chuyên tâm hơn vào các dự án cá nhân. Ngoài ra, anh cũng muốn có một khoảng lặng để nhìn lại những thành tựu trong sự nghiệp của mình cũng như tự cập nhật kiến thức và làm mới mình để có thể tự tin hơn trong những vai trò mới trong tương lai.

Vướng tin đồn bị “cấm sóng” nên phải “ở ẩn” nhiều năm, MC Phan Anh nói gì? - Ảnh 4

Vướng tin đồn bị “cấm sóng” nên phải “ở ẩn” nhiều năm, MC Phan Anh nói gì? - Ảnh 5

"Khi mà tôi nói là từ bây giờ mình sẽ ở nhà nhiều hơn thì tất cả vợ, con đều rú lên “Ôi! Không!” vì tôi ở nhà thì là người vô cùng khắt khe và nghiêm khắc. Nhưng nói vui vậy thôi, từ xưa đến nay, tôi đều nhận được sự tôn trọng của gia đình, và đó cũng là thói quen trong cách cư xử của gia đình tôi, từ vợ đến con nhỏ. Chúng tôi luôn cố gắng tôn trọng quyền quyết định của mỗi cá nhân và nếu không ủng hộ thì cũng không bao giờ phản đối”.- MC Phan Anh tâm sự.

Vướng tin đồn bị “cấm sóng” nên phải “ở ẩn” nhiều năm, MC Phan Anh nói gì? - Ảnh 6

Sau nhiều năm bị CĐM mỉa mai với danh xưng "lũ đế", Phan Anh đã lần đầu tiên tung sao kê đầy đủ, chi tiết để minh oan cho bản thân. Tuy nhiên, tại thời điểm anh làm sáng tỏ ngọn ngành, nhiều netizen kém duyên cho rằng Phan Anh đang muốn câu like, lợi dụng ồn ào của đồng nghiệp để nổi tiếng trở lại.

Hiện cuộc sống của nam MC điển trai nhất nhì showbiz Việt vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của CĐM.

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