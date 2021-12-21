SỐC: Thương Tín khẳng định chỉ nhận được 130 triệu tiền từ thiện, mạnh thường quân nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Hậu trường 21/12/2021 08:11

Mới đây, diễn viên Thương Tín tiết lộ ông chỉ nhận được tổng cộng 130 triều đồng tiền từ thiện chứ không phải 800 triệu đồng như nhiều người vẫn tưởng.

Liên quan đến những ồn ào giữa nghệ sĩ Thương TínNSƯT Trịnh Kim Chi, mới đây, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, nam diễn viên cho biết chỉ nhận tổng cộng 130 triệu đồng chứ không phải 800 triệu đồng như phía Kim Chi thông tin.

 

"Trong lúc quyên góp, Kim Chi thông báo cộng đồng mạng yêu cầu phải mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín hết mấy trăm triệu đồng. 

Tôi biết được Kim Chi công bố dùng số tiền này đóng bảo hiểm nhưng không làm như đã hứa. Sự thật chỉ đóng một số nhỏ thôi, còn lại đã gửi ngân hàng lấy lãi. Mình cũng không ngờ tại sao Kim Chi lại làm chuyện đó" - Thương Tín nói với Pháp luật và Bạn đọc.

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Thương Tín nhận tiền từ thiện từ Trịnh Kim Chi sau đột quỵ - Ảnh: Internet

Theo Thương Tín, suốt nhiều tháng qua ông mang hàm oan đã nhận 800 triệu đồng rồi tiêu xài ăn chơi phung phí. Thực chất, ông chỉ sử dụng số tiền 130 triệu đồng được quyên góp để trang trải cuộc sống chứ không hề có chuyện cờ bạc, rượu chè như tin đồn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tài tử "Biệt động Sài Gòn" chọn cách lên tiếng để không gây tiếng xấu đến con cái sau này. 

"Tự dưng cộng đồng mạng ném đá mình vì nhận số tiền lớn rồi tiêu xài ăn chơi là không đúng. Đi đâu người ta cũng phê bình, chế giễu khiến mình rất buồn" - Thương Tín bộc bạch.

Bên cạnh đó, Thương Tín cho biết luôn xem Trịnh Kim Chi là ân nhân và gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân đã giúp đỡ mình trong lúc ốm đau. Nhờ số tiền được ủng hộ mà ông vượt qua được đột quỵ và tiếp tục cuộc sống.

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Thương Tín cho biết luôn xem Trịnh Kim Chi là ân nhân và gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân đã giúp đỡ mình trong lúc ốm đau - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại, Thương Tín đang làm công việc shipper giao hàng. Ông cho hay, công việc tuy rất mệt và nguy hiểm nhưng ông luôn cố gắng vượt qua. Ông không phải muốn ăn bám mạnh thường quân mà luôn cố gắng lao động, tự lo cho cuộc sống của mình 

"Mong rằng cộng đồng mạng thương thì thương cho trót, mình không làm sai không phụ niềm tin của mọi người. Khi chưa hiểu rõ câu chuyện xin đừng ném đá nữa, chứ cuộc sống của mình vẫn khó khăn lắm" - Thương Tín nói thêm.

Một nhân vật khác là  anh N.H. (phường 3, quận 11, TP.HCM) - người đang giúp đỡ Thương Tín chỗ ăn ở - cũng cho biết sẽ luôn ở phía sau ủng hộ nam diễn viên và nhờ công an vào cuộc điều tra làm rõ câu chuyện 800 triệu đồng từ thiện này.

"Mình sẽ luôn đứng sau lưng anh Tín ủng hộ cái đúng, nhờ cơ quan công an vào cuộc làm rõ sự việc tới cùng. Ở giữa mình sẽ có cái nhìn khách quan." - anh H. chia sẻ.

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Anh N.H. là mạnh thường quân lo ăn ở và tạo công việc cho nam diễn viên - Ảnh: Pháp luật và Bạn đoc

 Anh H. tiết lộ, trước mắt sẽ làm rõ sự việc số tiền từ thiện của nghệ sĩ Thương Tín. Tiếp đó, hỗ trợ nam diễn viên trong công việc, cuộc sống để thay đổi hình ảnh.

"Tôi sắp xếp cho nam diễn viên chạy vài cuốc xe kiếm vài trăm bỏ túi. Chạy cho vui thôi chứ không hẳn là để tạo ra thu nhập chính. Hiện tại gia đình tôi đã nuôi ăn ở cho anh Tín, nên cũng không cần tiêu xài nhiều. Khi cần, tôi vẫn đưa cho anh tiền tiêu xài" - anh Hải nói.

Hiện, sự việc đang khiến nhiều người quan tâm.

Từ khóa:   NS Thương Tín NSƯT Trịnh Kim Chi 800 triệu

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