Động thái mới nhất của Trịnh Kim Chi sau khi bị đàn anh tố nhập nhằng, CĐM ngỡ ngàng khi 'bằng chứng minh oan' có hẳn 'một tá'

Trịnh Kim Chi có động thái mới sau khi Thương Tín bị chỉ trích vì vô ơn.

Chia sẻ với báo Thanh Niên vào ngày 19/12, Thương Tín bất ngờ "tố xấu" nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền mua bảo hiểm cho con gái, dù đã được nữ nghệ sĩ trao lại toàn bộ tiền cách đây vài ngày, cũng như việc ông không nhờ vả nữ nghệ sĩ đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp mình hồi đầu năm, đã khiến mọi người vô cùng bức xúc.

Nam diễn viên nói trước đây, khi kêu gọi ủng hộ, Trịnh Kim Chi có nói sẽ trích tiền ra để mua bảo hiểm cho con gái mình. Sau này, khi thấy có gì đó mơ hồ, ông hỏi về giấy tờ "biết là có đóng, nhưng mới đóng có một năm thôi". "Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu". Hành động này của Thương Tín đã khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa.

Trước đó vào tháng 3/2021, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh NS Thương Tín nhập viện vì đột quỵ.

Trước hành động của Thương Tín, mới đây Trịnh Kim Chi đã có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ chia sẻ lại bản sao kê trong đợt quyên góp từ thiện cho Thương Tín, đính kèm ngày tháng năm. Hành động này của Trịnh Kim Chi như ẩn ý nói mình luôn minh bạch và đã hỗ trợ nam nghệ sĩ hết mình.

Sáng ngày 21/12, Trịnh Kim Chi đã chia sẻ lại loạt bài đăng mà cô từng đăng tải nhằm tổng kết số tiền kêu gọi ủng hộ cho Nghệ Sĩ Thương Tín trước đó.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng bàn tán. Nhiều người cảm thấy ngán ngẩm trước hành động của Thương Tín vì cho rằng Trịnh Kim Chi đang 'làm ơn mắc oán'. Đồng thời. dân tình cũng bày tỏ sự thương cảm, thấu hiểu cho nữ diễn viên.

CĐM 'nhắn' Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', nhiều người 'khui' ra chuyện cách đây ít ngày Thương Tín còn rất vui vẻ rủ 'ân nhân' đóng phim cùng Mới đây, mối quan hệ giữa Trịnh Kim Chi và Thương Tín bất ngờ gây ồn ào cõi mạng khi nam tài tử Biệt Động Sài Gòn bất ngờ lên tiếng tố nữ diễn viên nhập nhằng tiền từ thiện.

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