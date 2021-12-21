Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác”

Hậu trường 21/12/2021 15:55

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, nam đại gia đình đám của showbiz khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” khi diện chiếc áo giá sương sương vài chục tỷ đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Nhựa tiếp tục chứng minh đẳng cấp khó ai sánh bằng của mình khi diện chiếc áo "có một không hai". Theo đó, chiếc áo dù không quá đặc biệt và giá trị thật dù cũng không quá mắc, tuy nhiên, vì được cài nhẹ lên 6 chiếc đồng hồ Richard Mille nên chiếc áo lập tức được đội giá lên cả chục tỷ.

Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác” - Ảnh 1

Đính kèm với loạt ảnh diện “chiếc áo đặc biệt”, nam đại gia đình đám viết: “Thời gian là 1 thứ vô giá. Nhưng cái thể hiện thời gian thì lại rất có giá”. Với 6 chiếc đồng hồ Richard Mille trên áo và 1 chiếc trên cổ tay, Minh Nhựa lập tức nhận được nhiều lời ngưỡng mộ. Nhiều cư dân mạng cho rằng chỉ nhìn tổng tài sản một tấm ảnh của Minh Nhựa thôi cũng bằng gia tài cả một đời của người khác.

Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác” - Ảnh 2

Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác” - Ảnh 3

Dù không hoạt động nghệ thuật, thế nhưng Minh Nhựa luôn nằm trong top những đại gia đình đám của showbiz. Bên cạnh việc gây sốt với dàn siêu xe có giá cả trăm tỷ đồng như Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador SV, Lamborghini Murcielago SV,... Minh Nhựa còn có niềm đam mê với đồng hồ của những hãng thời trang nổi tiếng, bộ sưu tập của anh luôn thuộc hàng siêu giới hạn.

Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác” - Ảnh 4

Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác” - Ảnh 5

Điển hình trong đó là chiếc Richard Mille phiên bản "Ngọa Hổ Tàng Long" (mã hiệu RM 51-01 Tourbillon Tiger and Dragon) trên cổ tay Minh Nhựa có mức giá niêm yết chính hãng lên tới 18 tỷ đồng, chỉ có 20 chiếc trên toàn thế giới.

Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác” - Ảnh 6

Đẳng cấp như đại gia Minh Nhựa, diện áo “sương sương” vài chục tỷ, CĐM: “Bằng gia tài một đời của người khác” - Ảnh 7

Ngoài ra, Minh Nhựa còn sở những chiếc đồng hồ đắt đỏ khác như: Richard Mille Dragon Jackie Chan Tourbillon chỉ sản xuất 3 chiếc trên toàn thế giới, có giá trên thị trường là 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ VNĐ), Patek Philippe Geneve Sky Chart 6103G (10 tỷ), Richard Mille RM 11-01 Roberto Mancini (3.9 tỷ đồng), Zenith Pilot Type 20 Tourbillon (1,1 tỷ),...

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