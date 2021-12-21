Loạt sao Việt phản ứng gắt vụ Thương Tín 'quay xe' tố ngược Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc

Xoay quanh việc nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ quay xe tố ngược Trịnh Kim Chi, không chỉ gây bức xúc cho người hâm mộ mà nhiều nghệ sĩ cũng phải lên tiếng bảo vệ cho cô trước ồn ào.

Những ngày gần đây, câu chuyện NSƯT Trịnh Kim chi kêu gọi quyên góp từ thiện hỗ trợ cho nghệ sĩ Thương Tín hồi đầu năm hiện đang gây nhiều xôn xao trên mạng xã hội. Bắt đầu từ việc, nữ nghệ sĩ thông báo Thương Tín muốn nhận toàn bộ số tiền còn lại để mua bảo hiểm cho con gái. Không có gì đáng nói khi mới đây, nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ "quay xe" tố Trịnh Kim Chi "nhập nhằng tiền bảo hiểm" cho con gái và còn đe doạ trả lại tiền cho mạnh thường quân. Trịnh Kim Chi trao trước số tiền mạnh thương quân quyên góp hỗ trợ Thương Tín khi bị đột quỵ nằm viện - Ảnh: Internet Liên quan đến lời tố gây sóng gió này, dù đã minh bạch và công khai tài khoản kêu gọi từ đầu nhưng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi phải liên tục phải chia sẻ lại status sao kê tài khoản từ thiện giúp Thương Tín hồi đầu năm. Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho biết: "Chi vẫn ổn, nói là ổn nhưng buồn, buồn nhiều lắm... Anh Tín là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề. Chi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy, mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình".

Trịnh Kim Chi tung lại các lần sao kê nhận tiền quyên góp từ mạnh thường quân cho nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: chụp màn hình Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Trịnh Kim Chi đã thu hút nhiều sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ cũng đã lên tiếng động viên, an ủi và bảo vệ nữ nghệ sĩ. Thậm chí, nghệ sĩ Quốc Thuận còn bày tỏ sự bức xúc thay cho Trịnh Kim Chi, anh viết: "Rành rành như vậy còn nói gì nữa. Kính mong quý anh chị báo chí và khán giả có những nhận định chính xác và lên án những người có suy nghĩ và hành động sai trái, phủi ơn". Nhiều nghệ sĩ lên tiếng an ủi, động viên và bảo vệ Trịnh Kim Chi khi bị Thương Tín 'quay xe' tố ngược - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, hồi đầu năm, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ. Vì thương đồng nghiệp rơi vào cảnh nghèo khó, đổ bệnh lại không có tiền nên nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mạnh thường quân cả nước ủng hộ và đã được sự đồng ý của vợ Thương Tín. Khi Thương Tín tỉnh lại, Trịnh Kim Chi cũng đã nói rõ vấn đề này và nam diễn viên chẳng những đồng ý mà còn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị cùng mạnh thường quân. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ "quay xe" tố xấu Trịnh Kim Chi và tỏ thái độ nghi ngờ cô liên quan tiền từ thiện. Thương Tín thậm chí còn phủ nhận ơn nghĩa của NSƯT Trịnh Kim Chi khi nói rằng, nữ nghệ sĩ đã tự ý đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng chứ không hỏi qua ý kiến của ông. "Nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp, nên tôi cảm ơn. Nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi. Tôi không một lời nào nhờ vả hết", Thương Tín chia sẻ với báo Thanh Niên.

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