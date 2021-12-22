Việt Hương lập bàn thờ cho Phi Nhung, đáp trả cực gắt khi bị bắt “sao kê”: “Tôi muốn làm gì thì làm”

Mới đây, Việt Hương đã livestream quay lại cảnh cô ở trong hậu trường một vở kịch để hóa trang trước khi ra diễn. Tại đây, nữ nghệ sĩ đã giới thiệu với khán giả về bàn thờ mà các nghệ sĩ đã lập cho Phi Nhung bên trong sân khấu. Bàn thờ của cố nghệ sĩ được các anh em trong nghề đặt bên cạnh bàn thờ Tổ.

Tuy nhiên, khi đang livestream, Việt Hương bất ngờ bị một antifan vào và yêu cầu cô “sao kê”. Người này nói: “Chị ơi sao kê đi”. Ngay lập tức, Việt Hương không ngần ngại đáp trả antifan một cách khá gắt: “Bạn phải biết suy nghĩ. Tôi tự bỏ tiền ra làm từ thiện, chẳng cần phải sao kê cho ai hết. Tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi dặn bạn luôn, về hỏi gia đình bạn, xóm nhà bạn xem có từng ăn gạo, ăn mì của tôi không”

Cô nói thêm: “Với lại, sống ở đời này phải biết điều. Bất cứ ai cho tôi cái gì để làm từ thiện tôi cũng đều livestream thông báo và đền đáp lại họ bằng cách mua nước mắm, nước tương để phát cho mọi người. Bạn rảnh thì coi lại livestream của tôi đi. Bạn nên biết dùng não để suy nghĩ và sống sao cho tốt đẹp, sống cho vui, nhiều năng lượng lên”.

Dù rất bức xúc nhưng Việt Hương sau đó tiếp tục vui vẻ giới thiệu với khán giả bàn thờ ca sĩ Phi Nhung: “Ngày nào tôi đi qua đi lại cũng chào Phi Nhung một tiếng kiểu “Nhung ơi, tôi đến rồi”, “Nhung ơi, tôi về nhé”. Phi Nhung ngồi ở đây để lúc nào cũng nhìn thấy anh chị em nghệ sĩ, không bị cô đơn"

“Bàn thờ Phi Nhung lúc nào cũng có hoa tươi, có bưởi, lâu lâu còn có khoai lang. Nói chung, chúng tôi đi làm có ngô, khoai, chuối, hoa quả gì cũng để lên bàn thờ cho Phi Nhung ăn cùng… Mọi người cứ yên tâm rằng chúng tôi vẫn chăm sóc, quan tâm đến Phi Nhung, không để Nhung buồn” - Việt Hương chia sẻ.

Trong buổi livestream, Việt Hương cũng nhắc đến cố nghệ sĩ Chí Tài và Lê Công Tuấn Anh. Cô nói: “Trước đây tôi hay khấn anh Lê Công Tuấn Anh. Sau này tôi khấn anh Chí Tài và giờ là khấn Phi Nhung. Các fan Phi Nhung cứ yên tâm rằng Phi Nhung luôn được quan tâm, chăm sóc. Có gì vui vui tôi cũng ra kể với Phi Nhung. Lên sân khấu thấy có gì nguy hiểm tôi lại ra khấn Phi Nhung”.