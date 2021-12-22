Hương Tràm từ ngày sang Mỹ gợi cảm khó chê, vóc dáng quyến rũ đập tan tin đồn “đi đẻ”

Được biết đến sau khi trở thành quán quân cuộc thi "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên, Hương Tràm sau đó năng nổ hoạt động nghệ thuật và thu về cho mình được hàng hoạt bản hit như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa...

Dù được đánh giá rất cao về giọng hát và tài năng, thế nhưng Hương Tràm lại không mấy được đánh giá cao về ngoại hình. Từng có thời điểm khi ở Việt Nam, nữ ca sĩ phải nhận nhiều lời chê bai bởi dáng mũm mĩm. Tuy nhiên, từ sau khi qua Mỹ, Hương Tràm ở hiện tại khiến nhiều người khó nhận ra.