Hương Tràm từ ngày sang Mỹ gợi cảm khó chê, vóc dáng quyến rũ đập tan tin đồn “đi đẻ”

Từng liên tục bị đồn đoán sang Mỹ để “đi đẻ”, Hương Tràm ở thời điểm hiện tại không những không hề mang bầu sinh con, mà ngược lại còn trở nên gợi cảm, quyến rũ hết nấc.
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Được biết đến sau khi trở thành quán quân cuộc thi "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên, Hương Tràm sau đó năng nổ hoạt động nghệ thuật và thu về cho mình được hàng hoạt bản hit như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa...
Dù được đánh giá rất cao về giọng hát và tài năng, thế nhưng Hương Tràm lại không mấy được đánh giá cao về ngoại hình. Từng có thời điểm khi ở Việt Nam, nữ ca sĩ phải nhận nhiều lời chê bai bởi dáng mũm mĩm. Tuy nhiên, từ sau khi qua Mỹ, Hương Tràm ở hiện tại khiến nhiều người khó nhận ra.
Từ một cô nàng mũm mĩm, Hương Tràm từ ngày qua Mỹ đã có sự thay đổi ngoạn mục về vóc dáng khi đã giảm cân một cách ngoạn mục. Dù không chia sẻ nhiều hình ảnh trên trang cá nhân, thế nhưng mỗi lần đăng tải, người đẹp lại khiến dân tình bất ngờ và dành nhiều lời khen ngợi vì quá xinh đẹp.
Từng liên tục bị đồn đoán sang Mỹ để “đi đẻ”, thế nhưng có thể thấy, ở thời điểm hiện tại không những không hề mang bầu sinh con, mà ngược lại Hương Tràm còn trở nên gợi cảm, quyến rũ hết nấc. Nữ ca sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng bản thân đang thực hiện chế độ giảm cân và ăn uống khoa học, nhờ vậy mà vóc dáng ngày càng trở nên quyến rũ.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ quyết định đến Mỹ du học. Lý do mà nữ ca sĩ đưa ra thời điểm ấy là vì bị stress sau quãng thời gian tham gia showbiz. Cô muốn cân bằng lại cuộc sống của chính mình sau nhiều năm hoạt động showbiz. Sau khi sang Mỹ, Hương Tràm có cuộc sống bình yên và khá kín tiếng, thi thoảng chia sẻ hình ảnh du lịch, tụ tập bạn bè.