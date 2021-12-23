Nổi tiếng là “thánh lầy” Vbiz, Hồ Quang Hiếu “đỏ mặt, run bần bật” khi đứng cạnh nhân vật này

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã cho chia sẻ đoạn trailer mới nhất của show truyền hình “Trà chiều cùng Mợ Chảnh”. Đây là chương trình do chính Lý Nhã Kỳ cầm trịch từ đạo diễn đến dẫn chương trình. Dù chỉ mới lên sóng vài tập, thế nhưng show của Lý Nhã Kỳ hiện đang là chương trình thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả nhờ dàn khách mời “xịn sò” như: Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, ST Sơn Thạch, Liên Bỉnh Phát, Vũ Hà...

Khách mời trong tập mới nhất tuần này sẽ là Hồ Quang Hiếu . Trong đoạn trailer, Hồ Quang Hiếu và Lý Nhã Kỳ đã có buổi chụp hình cùng nhau và nhanh chóng gây sốt với khoảnh khắc đắm đuối nhìn nhau không rời cực kì “tình”. Lý Nhã Kỳ còn bình luận công khai “như đi chụp hình cưới” khiến không ít fan bắt đầu “đẩy thuyền” cho cặp chị em này.

Đặc biệt, trong suốt buổi chụp hình, khi được đứng cạnh mỹ nhân họ Lý, Hồ Quang Hiếu đã không giấu nổi cảm giác hồi hộp. Dù có tính cách lầy lội và hài hước, thế nhưng khi đứng cạnh đàn chị, nam ca sĩ dường như “cứng đơ người” và đỏ mặt “e thẹn”. Khi bị Lý Nhã Kỳ phát hiện ra, nam ca sĩ còn vô cùng ngại ngùng như “trai mới lớn”. Lý Nhã Kỳ thì liên tục trêu chọc anh rằng: “Sao đụng vô người như điện giật vậy?”, “giống trai mới lớn quá”.

Thậm chí Hồ Quang Hiếu bối rối đến nỗi không dám dựa vào người Lý Nhã Kỳ khiến đạo diễn chụp hình phải nhắc nhở anh thả lỏng cơ thể, thoải mái hơn để chụp cùng đàn chị. Không những vậy, trong buổi chụp ảnh, nhận ra trang phục của cả 2 rất hợp với phong cách “cặp đôi Hàn Quốc”, Lý Nhã Kỳ không ngại dùng concept ảnh cưới Hàn để chụp hình với người em.

Việc Lý Nhã Kỳ trong quá khứ cũng từng trải qua tin đồn bạn trai kém cô 11 tuổi và thẳng thắn chia sẻ việc bạn trai kém quá nhiều tuổi không thành vấn đề đã khiến người hâm mộ càng thêm tích cực “đẩy thuyền” cho cặp đôi vì quá đáng yêu. Có thể thấy, dù lầy lội cỡ Hồ Quang Hiếu thế nhưng khi đứng trước sức hút của mỹ nhân họ Lý thì ai cũng phải thay đổi 180 độ mà thôi.