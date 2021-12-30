Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm”

Hôm 29/12 vừa qua, vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã cùng nhau đưa đại gia đình đến Phú Quốc du lịch kết hợp với lịch làm việc của nữ ca sĩ. Trên trang cá nhân, giọng ca “ Gửi người yêu cũ” đăng tải loạt hình ảnh của gia đình và cho biết dù mải mê “sống ảo” làm việc nhưng cũng không quên nhiệm vụ “mẹ bỉm”.

“Tối hát, chiều sống ảo, sáng chăm con. Một kỳ nghỉ ngắn nhưng ý nghĩa cùng gia đình” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Trong ảnh, Lisa - Leon gây bất ngờ khi ngoan ngoãn lạ thường trong vòng tay bố mẹ. Theo đó, dù thường ngày luôn khiến mẹ Hà phải mệt “bở hơi tai” nhưng khi ngồi thuyền dạo quanh một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc, cặp song sinh lại trở nên ngoan ngoãn bất ngờ.

Hồ Ngọc Hà đi du lịch sống ảo vẫn không quên nhiệm vụ làm mẹ bỉm (Ảnh: Instagram NV)

Subeo thích bơi lội và tận hưởng bữa ăn sáng tại chỗ. Anh chàng được nhận xét là mập mạp lên trông thấy sau thời gian nghỉ dịch ở nhà cùng mẹ Hà.

Gia đình Hồ Ngọc Hà thuê một căn villa để có không gian riêng tư. Đại gia đình gồm có bố mẹ Hồ Ngọc Hà, bố mẹ Kim Lý, Subeo và cặp song sinh Leon - Lisa đáp chuyến bay ra Phú Quốc sáng 29/12. Đây là mùa đẹp nhất ở Phú Quốc nên nữ ca sĩ mong ông bà nội ngoại có dịp nghỉ dưỡng cuối năm.

Mẹ Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi tranh thủ tập yoga buổi sáng sớm cùng cháu gái. (Ảnh: Instagram NV)

Lisa - Leon gần 14 tháng tuổi, rất thích tự chạy nhảy, vui đùa. (Ảnh: Instagram NV)

Từ sau khi hạ sinh cặp song sinh cho ông xã Kim Lý, tổ ấm nhỏ của Hồ Ngọc Hà luôn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cặp song sinh Leon - Lisa cũng nhanh chóng chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình khi thu về lượt theo dõi trang cá nhân lên đến hơn 500 ngàn. Cặp đôi chị em được dự đoán sẽ trở thành 1 trong những “cậu ấm cô chiêu” đình đám trong tương lai.