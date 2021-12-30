Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm”

Hậu trường 30/12/2021 16:15

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà mới đây đã có dịp đưa các con và bố mẹ hai bên đến Phú Quốc du lịch. Dù mải mê “sống ảo” nữ ca sĩ cho biết vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm”.

Hôm 29/12 vừa qua, vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã cùng nhau đưa đại gia đình đến Phú Quốc du lịch kết hợp với lịch làm việc của nữ ca sĩ. Trên trang cá nhân, giọng ca “ Gửi người yêu cũ” đăng tải loạt hình ảnh của gia đình và cho biết dù mải mê “sống ảo” làm việc nhưng cũng không quên nhiệm vụ “mẹ bỉm”.

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 1

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 2

“Tối hát, chiều sống ảo, sáng chăm con. Một kỳ nghỉ ngắn nhưng ý nghĩa cùng gia đình” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Trong ảnh, Lisa - Leon gây bất ngờ khi ngoan ngoãn lạ thường trong vòng tay bố mẹ. Theo đó, dù thường ngày luôn khiến mẹ Hà phải mệt “bở hơi tai” nhưng khi ngồi thuyền dạo quanh một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc, cặp song sinh lại trở nên ngoan ngoãn bất ngờ.

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà đi du lịch sống ảo vẫn không quên nhiệm vụ làm mẹ bỉm (Ảnh: Instagram NV)

 

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 4

Subeo thích bơi lội và tận hưởng bữa ăn sáng tại chỗ. Anh chàng được nhận xét là mập mạp lên trông thấy sau thời gian nghỉ dịch ở nhà cùng mẹ Hà.

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 5

Gia đình Hồ Ngọc Hà thuê một căn villa để có không gian riêng tư. Đại gia đình gồm có bố mẹ Hồ Ngọc Hà, bố mẹ Kim Lý, Subeo và cặp song sinh Leon - Lisa đáp chuyến bay ra Phú Quốc sáng 29/12. Đây là mùa đẹp nhất ở Phú Quốc nên nữ ca sĩ mong ông bà nội ngoại có dịp nghỉ dưỡng cuối năm.

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 6

Mẹ Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi tranh thủ tập yoga buổi sáng sớm cùng cháu gái. (Ảnh: Instagram NV)

 

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 7

Lisa - Leon gần 14 tháng tuổi, rất thích tự chạy nhảy, vui đùa. (Ảnh: Instagram NV) 

Đưa Leon - Lisa đi du lịch, Hồ Ngọc Hà mải mê “sống ảo” vẫn không quên nhiệm vụ làm “mẹ bỉm” - Ảnh 8 

Từ sau khi hạ sinh cặp song sinh cho ông xã Kim Lý, tổ ấm nhỏ của Hồ Ngọc Hà luôn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cặp song sinh Leon - Lisa cũng nhanh chóng chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình khi thu về lượt theo dõi trang cá nhân lên đến hơn 500 ngàn. Cặp đôi chị em được dự đoán sẽ trở thành 1 trong những “cậu ấm cô chiêu” đình đám trong tương lai.

Con gái ruột thông tin về Lễ Bách Nhật Trai Tuần của cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam

Con gái ruột thông tin về Lễ Bách Nhật Trai Tuần của cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam

Con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ thông tin chi tiết về chương trình Lễ Bách Nhật Trai Tuần (cúng 100 ngày) của mẹ ruột tại Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Leon - Lisa Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?