Hé lộ nguyên nhân Hải Băng không thích con riêng của chồng gọi mình là mẹ

Hải Băng phản pháo netizen khi nhắc đến từ “mẹ ghẻ” và hé lộ lý do con riêng của chồng không gọi mình là mẹ khiến mọi người thán phục.

Mối quan hệ mẹ kế - con chồng đang là tâm điểm gây sốt những ngày gần đây, nhất là sau vụ “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến cái chết thương tâm. Giữa lúc sự việc trên vẫn đang được chú ý, cư dân mạng cũng đồng loạt đem những cặp mẹ kế, con chồng trong showbiz ra để bàn tán, trong đó có Hải Băng và con riêng của chồng. Hải Băng và bé Kid - con riêng của diễn viên Thành Đạt Sau khi về chung nhà với diễn viên Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng rút khỏi showbiz và chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình. Đại gia đình của Thành Đạt – Hải Băng gồm 3 người con chung của cặp đôi và bé Kid – con trai riêng của diễn viên Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc.

Hải Băng bên chồng và các nhóc tì đáng yêu Trái ngược hoàn toàn với 2 mẹ con trong câu chuyện thương tâm, Hải Băng và bé Kid - con riêng của diễn viên Thành Đạt lại luôn được lòng nhau. Mối quan hệ giữa cựu thành viên nhóm Mây trắng và con riêng của chồng rất tốt đẹp. Tuy nhiên, Hải Băng từng cho biết cô không phải là mẹ của nhóc tỳ, nên dù luôn yêu thương con riêng của chồng nhưng Hải Băng lại một mực không cho cậu bé gọi mình bằng mẹ. Theo đó, khi bị netizen gọi là "mẹ ghẻ", giọng ca Viên đá nhỏ thẳng thắn phản pháo: "Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ mà là cô... Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi, nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này, phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng".

Hải Băng và bé Kid đều yêu thương lẫn nhau, nhưng bé Kid lại gọi Hải Băng là cô chứ không phải mẹ Hải Băng không muốn bé Kid gọi mình bằng mẹ vì trong trường hợp con ruột của cô, nữ ca sĩ cũng không bằng lòng để con mình gọi người khác là mẹ. Người hâm mộ cho rằng đâu đó cũng chỉ là tiếng xưng hô, quan trọng Hải Băng luôn dành tình yêu thương hết mực cho con riêng và không hề có sự phân biệt. Hải Băng không hề phân biệt con riêng, con đẻ mà đều yêu thương các con như nhau "Thật ra thì cũng chẳng thể buồn vì xã hội và cuộc sống này mỗi người một suy nghĩ và tư duy. Nhưng Cie (nickname của Hải Băng) nghĩ ai cũng được sinh ra và số đông đều được bố mẹ và tất cả những người xung quanh chào đón và yêu thương như một thiên thần. Vì là con nít mà, chúng quá đáng yêu không thể không yêu thương chăm sóc được đúng không? Cie nghĩ chúng xứng đáng được như vậy nhưng lại có những người có những tư duy 'nhảm' không phải con mình thì không thương. Xin lỗi cho Cie được nói một câu 'xàm'", giọng ca Hạc giấy bày tỏ quan điểm khi bị mỉa mai "dì ghẻ con chồng".

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