Sự việc vô cùng đau lòng này đã khiến dư luận phẫn nộ vì hành vi vô nhân tính của Võ Thị Quỳnh Trang, không chỉ cư dân mạng mà đông đảo nhiều nghệ sĩ Vbiz cũng không kiềm được nỗi bức xúc, tức giận vì hành động tàn bạo của bà dì ghẻ này.

“Dì ghẻ” Võ Thị Quỳnh Trang sinh năm 1995, quê Gia Lai, hiện đang cư trú tại quận Bình Thạnh chính thức bị cơ quan chức năng khởi tố vì tội bạo hành bé gái 8 tuổi, là con riêng của chồng dẫn đến tử vong.

Cái chết thương tâm của bé gái khiến cộng đồng mạng chú ý nhiều hơn về quá khứ của dì ghẻ Quỳnh Trang. Đáng chú ý nhất, tối ngày 28/12, rapper Jombie bất ngờ đưa ra thông tin gây sốc liên quan đến đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Nam rapper cho biết từng hợp tác với "mẹ kế" trong 1 MV được quay vào 2 năm trước. Trong sản phẩm này, Trang vào vai cô thư ký và chỉ xuất hiện ở 2 phân đoạn tầm 10 giây ở cuối MV.

Rapper Jombie cho biết "dì ghẻ" 2 năm trước rất hiền lành, lễ phép

Rapper Jombie còn tiết lộ thêm một phần tính cách của “dì ghẻ”: "Ở ngoài thấy hiền lành lễ phép nhưng không ngờ bên trong lại tàn ác đến vậy, quá bất ngờ với những gì mình thấy. Hành động man rợ không đáng là 1 con người".

Phân đoạn 10 của "dì ghẻ" Võ Thị Quỳnh Trang trong MV Út ơi 4

Có thể thấy, nếu không có người trong cuộc lên tiếng, chính cộng đồng mạng cũng khó có thể biết được việc "dì ghẻ" đã từng góp mặt trong 1 MV có xấp xỉ 16 triệu lượt xem, ra mắt từ năm 2019.

Rapper Jombie tên thật là Nguyễn Cường Thịnh, anh sinh năm 1993 đồng thời là trưởng nhóm G5R nổi tiếng. Jombie cũng là một trong những người bạn thân thiết của Jack lúc mới vào nghề.

Rapper Jombie tên thật là Nguyễn Cường Thịnh tiết lộ "Dì ghẻ" đóng cameo trong MV Út Ơi 4 của mình

Ngay sau khi Jombie lên tiếng về sự “hợp tác” với dì ghẻ Võ Thị Quỳnh Trang này, ở phía dưới phần bình luận mới nhất của MV Út Ơi 4, rất nhiều netizen đã tràn vào và để lại loạt bình luận phẫn nộ vì phát hiện sự có mặt của "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi. Nhiều người không thể tin được 1 nhân vật xuất hiện trong MV của Jombie sau đó 2 năm lại có thể làm ra hành động tàn ác khó tin đến vậy.

Nhiều cư dân mạng tìm đến MV Út ơi 4 và đòi report ca khúc triệu view này

Bên cạnh đó, không ít khán giả còn kêu gọi report MV Út Ơi 4 của Jombie vì có sự xuất hiện của nhân vật khiến cả xã hội căm phẫn nói trên. Với việc cả xã hội đang lên án gay gắt xoay quanh câu chuyện của đối tượng nói trên, chắc chắn những ngày tới, MV của Jombie sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích và báo cáo vô cùng nặng nề.