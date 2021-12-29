'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này

Hậu trường 29/12/2021 11:07

“Dì ghẻ trong truyền thuyết” bạo hành bé gái 8 tuổi gây xôn xao dư luận không ít những ngày vừa qua đã từng hợp tác với 1 rapper Vbiz khiến nam ca sĩ phải thốt lên “man rợ”.

“Dì ghẻ” Võ Thị Quỳnh Trang sinh năm 1995, quê Gia Lai, hiện đang cư trú tại quận Bình Thạnh chính thức bị cơ quan chức năng khởi tố vì tội bạo hành bé gái 8 tuổi, là con riêng của chồng dẫn đến tử vong.

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 1
"Dì ghẻ" trong truyền thuyết Võ Thị Quỳnh Trang khiến cư dân mạng phẫn nộ 

Sự việc vô cùng đau lòng này đã khiến dư luận phẫn nộ vì hành vi vô nhân tính của Võ Thị Quỳnh Trang, không chỉ cư dân mạng mà đông đảo nhiều nghệ sĩ Vbiz cũng không kiềm được nỗi bức xúc, tức giận vì hành động tàn bạo của bà dì ghẻ này.

Cái chết thương tâm của bé gái khiến cộng đồng mạng chú ý nhiều hơn về quá khứ của dì ghẻ Quỳnh Trang. Đáng chú ý nhất, tối ngày 28/12, rapper Jombie bất ngờ đưa ra thông tin gây sốc liên quan đến đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Nam rapper cho biết từng hợp tác với "mẹ kế" trong 1 MV được quay vào 2 năm trước. Trong sản phẩm này, Trang vào vai cô thư ký và chỉ xuất hiện ở 2 phân đoạn tầm 10 giây ở cuối MV.

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 2

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 3

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 4
Rapper Jombie cho biết "dì ghẻ" 2 năm trước rất hiền lành, lễ phép

Rapper Jombie còn tiết lộ thêm một phần tính cách của “dì ghẻ”: "Ở ngoài thấy hiền lành lễ phép nhưng không ngờ bên trong lại tàn ác đến vậy, quá bất ngờ với những gì mình thấy. Hành động man rợ không đáng là 1 con người".

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 5
Phân đoạn 10 của "dì ghẻ" Võ Thị Quỳnh Trang trong MV Út ơi 4

Có thể thấy, nếu không có người trong cuộc lên tiếng, chính cộng đồng mạng cũng khó có thể biết được việc "dì ghẻ" đã từng góp mặt trong 1 MV có xấp xỉ 16 triệu lượt xem, ra mắt từ năm 2019.

Rapper Jombie tên thật là Nguyễn Cường Thịnh, anh sinh năm 1993 đồng thời là trưởng nhóm G5R nổi tiếng. Jombie cũng là một trong những người bạn thân thiết của Jack lúc mới vào nghề.

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 6
Rapper Jombie tên thật là Nguyễn Cường Thịnh tiết lộ "Dì ghẻ" đóng cameo trong MV Út Ơi 4 của mình

Ngay sau khi Jombie lên tiếng về sự “hợp tác” với dì ghẻ Võ Thị Quỳnh Trang này, ở phía dưới phần bình luận mới nhất của MV Út Ơi 4, rất nhiều netizen đã tràn vào và để lại loạt bình luận phẫn nộ vì phát hiện sự có mặt của "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi. Nhiều người không thể tin được 1 nhân vật xuất hiện trong MV của Jombie sau đó 2 năm lại có thể làm ra hành động tàn ác khó tin đến vậy.

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 7

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi qua đời từng đóng cameo trong MV của 1 rapper, chủ nhân MV tức đến nỗi làm điều này - Ảnh 8

Nhiều cư dân mạng tìm đến MV Út ơi 4 và đòi report ca khúc triệu view này

Bên cạnh đó, không ít khán giả còn kêu gọi report MV Út Ơi 4 của Jombie vì có sự xuất hiện của nhân vật khiến cả xã hội căm phẫn nói trên. Với việc cả xã hội đang lên án gay gắt xoay quanh câu chuyện của đối tượng nói trên, chắc chắn những ngày tới, MV của Jombie sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích và báo cáo vô cùng nặng nề.

Bà xã Hoàng Bách 'chết lặng' trước vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành, xót xa khẳng định: 'Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường'

Bà xã Hoàng Bách 'chết lặng' trước vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành, xót xa khẳng định: 'Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường'

Mới đây, bà xã Hoàng Bách - Đoàn Thanh Thảo đã có bài đăng khiến CĐM quặn lòng khi nói về vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong do bị "dì ghẻ" bạo hành.

Xem thêm
Từ khóa:   dì ghẻ bạo hành bé gái bé gái 8 tuổi bị bạo hành rapper Jombie

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?