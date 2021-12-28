Bà xã Hoàng Bách 'chết lặng' trước vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành, xót xa khẳng định: 'Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường'

Hậu trường 28/12/2021 16:16

Mới đây, bà xã Hoàng Bách - Đoàn Thanh Thảo đã có bài đăng khiến CĐM quặn lòng khi nói về vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong do bị "dì ghẻ" bạo hành.

Mới đây, vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong đang gây xôn xao dư luận. Hành động của người phụ nữ trên khiến cõi mạng phẫn uất và yêu cầu làm rõ để xử lý nghiêm. 

Trưa ngày 28/12, Tiền Phong thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác".

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, khi bị bắt, bị can Trang khai có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.). Cả 3 sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Trong suốt thời gian sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

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Bé nhập viện trong tình trạng thân thể có nhiều vết bầm tím lớn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Vào sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó, bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cha nạn nhân về. Ông Th. về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm. Sau khi phát hiện trong mũi bé có nhiều dị vật (thức ăn), ông Th. hút ra. Cảm thấy con gái yếu, ông Th. gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó, bé đã tử vong.

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Cây gỗ dài được dùng để đánh bé V.A - Ảnh: Zing News

Phẫn uất trước hành động tàn nhẫn của người "dì ghẻ", không ít sao Việt đã lên tiếng chỉ trích đồng thời xót xa khi nghĩ về những lần bé phải chịu đòn roi. 

Cách đây ít phút, bà xã Hoàng Bách - Đoàn Thanh Thảo đã có bài viết ngắn bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề này. 

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Đoàn Thanh Thảo bức xúc vì hành vi tàn nhẫn của người lớn - Ảnh chụp màn hình

Cô viết: "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường. Tục ngữ bao nhiêu đời nay rồi, nên các chị em phụ nữ mình nhớ, mình ở đâu con mình ở đó, không có gì có thể chia cách được tình mẹ con. Bớt nỗi sợ đi, mạnh mẽ lên, cách gì cũng nuôi được con mình. Ai giành con bước qua mình trước.

Tự cho mình thêm bài học, đôi lúc cần bớt văn minh lịch sự chút, thấy trẻ con gào khóc nhiều như thế can thiệp luôn, chửi mình mình chửi lại, còn không được báo Công An phá cửa!".

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Đoàn Thanh Thảo là mẹ của 3 nhóc tỳ, nên cô hiểu và uất nghẹn thay cho người mẹ trong câu chuyện - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, cuối bài viết, bà xã Hoàng Bách tỏ thái độ vô cùng gay gắt trước thái độ của "dì ghẻ" và bố đẻ trước cái chết của cô bé 8 tuổi. Đoàn Thanh Thảo cho rằng hành vi nêu trên là "giết người" và "đồng lõa" chứ không dừng lại ở "bạo hành".

Bên dười bài viết, nhiều CĐM đã bày tỏ quan điểm đồng tình với suy nghĩ của vợ nam ca/nhạc sĩ Hoàng Bách và cho rằng chỉ có người làm mẹ mới thấu được nỗi đau khi đột ngột nghe tin con gái qua đời. 

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Hiện vụ việc gây phẫn nộ trên vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

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Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM, mới đây, ca sĩ Hari Won đã có bài viết bày tỏ quan điểm về sự việc.

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