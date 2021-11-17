Hoàng Bách chê ĐT Việt Nam chơi nhút nhát để thua rõ 100%, vài phút sau vội xóa bài đăng vì bị 'ném đá' dữ dội

Hoàng Bách cho rằng ĐT Việt Nam đã để phí một trận đấu trên sân nhà khi trình diễn lối đá có phần nhút nhát trước đội bóng đẳng cấp châu lục như Ả Rập Xê Út.

Tối qua, trên sân nhà Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam vừa có trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với đội đầu bảng Ả Rập Xê Út và kết quả thua sát nút 1 - 0. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá là chơi đầy hứng khởi.

Hoà chung không khí bóng đá, trên trang cá nhân, ca sĩ Hoàng Bách cũng có những dòng chia sẻ về ĐT Việt Nam sau trận đấu kết thúc gây nhiều chú ý. Cụ thể, Hoàng Bách viết: "Thua thì rõ 100% là thua rồi nhưng đá quá nhút nhát nên quá phí cho một trận đấu sân nhà. Ả Rập Xê Út rõ ràng là có nhiều điểm yếu, nhất là về tâm lý nhưng Việt Nam không đủ mạo hiểm gây sức ép để lộ ra điểm yếu ấy".

Bài đăng của nam ca sĩ đang gây tranh cãi dữ dội - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết đăng tải, những lời nhận xét được cho là tiêu cực của Hoàng Bách đã khiến số đông dân mạng bức xúc và tranh cãi dữ dội. Dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều cư dân mạng đã phản bác quan điểm của anh. Thậm chí, một số ý kiến còn thẳng thừng chỉ trích, "ném đá" nam ca sĩ.

Hoàng Bách trả lời sau màn vạ miệng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước sức ép từ dư luận, Hoàng Bách đã xoá bài đăng để tránh gây thêm nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, dân tình vẫn chưa chịu cho qua và tiếp tục tràn vào trang cá nhân để lại bình luận trên bài viết gần nhất của anh. Dưới phần bình luận, nam ca sĩ vội thanh minh: "Tranh luận thì vui, nhưng tranh cãi thì vô bổ, thôi! nghỉ ngơi cho khoẻ".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-bach-che-dt-viet-nam-choi-nhut-nhat-de-thua-ro-100-vai-phut-sau-voi-xoa-bai-dang-vi-bi-nem-da-du-doi-436909.html