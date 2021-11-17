Hoàng Bách chê ĐT Việt Nam chơi nhút nhát để thua rõ 100%, vài phút sau vội xóa bài đăng vì bị 'ném đá' dữ dội

Hậu trường 17/11/2021 09:00

Hoàng Bách cho rằng ĐT Việt Nam đã để phí một trận đấu trên sân nhà khi trình diễn lối đá có phần nhút nhát trước đội bóng đẳng cấp châu lục như Ả Rập Xê Út.

Tối qua, trên sân nhà Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam vừa có trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với đội đầu bảng Ả Rập Xê Út và kết quả thua sát nút 1 - 0. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá là chơi đầy hứng khởi.

Hoà chung không khí bóng đá, trên trang cá nhân, ca sĩ Hoàng Bách cũng có những dòng chia sẻ về ĐT Việt Nam sau trận đấu kết thúc gây nhiều chú ý. Cụ thể, Hoàng Bách viết: "Thua thì rõ 100% là thua rồi nhưng đá quá nhút nhát nên quá phí cho một trận đấu sân nhà. Ả Rập Xê Út rõ ràng là có nhiều điểm yếu, nhất là về tâm lý nhưng Việt Nam không đủ mạo hiểm gây sức ép để lộ ra điểm yếu ấy".

Hoàng Bách chê ĐT Việt Nam chơi nhút nhát để thua rõ 100%, vài phút sau vội xóa bài đăng vì bị 'ném đá' dữ dội - Ảnh 1
Bài đăng của nam ca sĩ đang gây tranh cãi dữ dội - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết đăng tải, những lời nhận xét được cho là tiêu cực của Hoàng Bách đã khiến số đông dân mạng bức xúc và tranh cãi dữ dội. Dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều cư dân mạng đã phản bác quan điểm của anh. Thậm chí, một số ý kiến còn thẳng thừng chỉ trích, "ném đá" nam ca sĩ.

Hoàng Bách chê ĐT Việt Nam chơi nhút nhát để thua rõ 100%, vài phút sau vội xóa bài đăng vì bị 'ném đá' dữ dội - Ảnh 2
Hoàng Bách trả lời sau màn vạ miệng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước sức ép từ dư luận, Hoàng Bách đã xoá bài đăng để tránh gây thêm nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, dân tình vẫn chưa chịu cho qua và tiếp tục tràn vào trang cá nhân để lại bình luận trên bài viết gần nhất của anh. Dưới phần bình luận, nam ca sĩ vội thanh minh: "Tranh luận thì vui, nhưng tranh cãi thì vô bổ, thôi! nghỉ ngơi cho khoẻ".

Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu?

Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu?

Trước nghi vấn bị sắp đặt sẵn nhằm hạ bệ, huỷ hoại danh tiếng bản thân trong việc tặng 500 triệu trong lễ cúng 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, danh ca Ngọc Sơn đã phải lên tiếng làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Bách Hoàng Bách triệt sản Hoàng Bách và Thu Thảo

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?