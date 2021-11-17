Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu?

Trước nghi vấn bị sắp đặt sẵn nhằm hạ bệ, huỷ hoại danh tiếng bản thân trong việc tặng 500 triệu trong lễ cúng 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, danh ca Ngọc Sơn đã phải lên tiếng làm rõ.
- CĐM tranh cãi dữ dội chuyện danh ca Ngọc Sơn tặng tiền cho con nuôi Phi Nhung nhưng bị từ chối
- Giữa loạt ồn ào của Hồ Văn Cường, phía Phi Nhung tung ảnh làm rõ mối quan hệ với danh ca Ngọc Sơn, 'phó nháy' khiến nhiều người bất ngờ
Vừa qua, buổi lễ chung thất 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại chùa Pháp Vân với sự gióp mặt của đông đảo nghệ sĩ đến thắp hương và gửi lời chia buồn, tiễn biệt cuối cùng. Đáng chú ý, ngay trong buổi lễ, nam ca sĩ Ngọc Sơn đã ngỏ ý đại diện Bầu Thuỵ muốn tặng 500 triệu cho 23 con nuôi của Phi Nhung nhưng sư cô Thích Nữ Minh Viên - người đại diện chăm sóc các bé đã từ chối.
Từ sự việc này, trên mạng xã hội cư đã dấy lên những ý kiến trái chiều về hành động này của Ngọc Sơn. Mới đây, trong một bài đăng trên trang cá nhân của Ngọc Sơn, một tài khoản đã để lại bình luận với nội dung nghi ngờ phía ê-kíp Phi Nhung sắp đặt để làm bẽ mặt anh ngay trong lễ cúng 49 ngày.
Cụ thể, người này nói rằng: "Anh ơi, nói thật ở trên anh khóa bình luận rồi em bình luận ở đây vì quá bức xúc. Anh đã thể hiện rõ tấm lòng của mình như vậy trước khi anh đến việc ngày hôm qua, mà họ còn gài bẫy làm bẽ mặt anh, rồi giật tít, lên bài anh làm màu, đánh bóng tên tuổi. Trong khi anh đã hết lòng trước thông báo đó rồi, mà còn bị gài trong khi anh đã mấy mươi năm làm nghề, huống gì Hồ Văn Cường là gì mà không bị chà đạp, chèn ép và hủy hoại".
Ngay lập tức, danh ca Ngọc Sơn liền phản ứng lại để làm rõ mọi việc: "Tất cả là hiểu lầm nhau hết. Anh Ngọc Sơn và ê-kíp Phi Nhung đi diễn với nhau mấy chục năm nay, đặc biệt các em bên ê-kíp thương anh ba Ngọc Sơn lắm. Cho nên nói một lần cuối rằng những ai vào đây bình luận xúc phạm bên ê-kíp Phi Nhung quá mức, anh Ba sẽ xóa và chặn luôn nhé, xin lỗi trước những dấu yêu của tôi ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta vẫn là anh em một nhà nhé đừng xúc phạm bất cứ một ai!".
Vừa rồi, giọng ca Tình cha cũng công khai đoạn tin nhắn với phía quản lý của giọng ca Bông điên điển về việc đại diện bầu Thụy trao nửa tỷ đồng cho các con nuôi cố ca sĩ. Thời điểm ấy, phía Phi Nhung đã từ chối khéo và hẹn nam nghệ sĩ đến lễ cúng 49 ngày sẽ tỏ rõ.