Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu?

Từ sự việc này, trên mạng xã hội cư đã dấy lên những ý kiến trái chiều về hành động này của Ngọc Sơn. Mới đây, trong một bài đăng trên trang cá nhân của Ngọc Sơn, một tài khoản đã để lại bình luận với nội dung nghi ngờ phía ê-kíp Phi Nhung sắp đặt để làm bẽ mặt anh ngay trong lễ cúng 49 ngày.

Vừa qua, buổi lễ chung thất 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại chùa Pháp Vân với sự gióp mặt của đông đảo nghệ sĩ đến thắp hương và gửi lời chia buồn, tiễn biệt cuối cùng. Đáng chú ý, ngay trong buổi lễ, nam ca sĩ Ngọc Sơn đã ngỏ ý đại diện Bầu Thuỵ muốn tặng 500 triệu cho 23 con nuôi của Phi Nhung nhưng sư cô Thích Nữ Minh Viên - người đại diện chăm sóc các bé đã từ chối.

Cụ thể, người này nói rằng: "Anh ơi, nói thật ở trên anh khóa bình luận rồi em bình luận ở đây vì quá bức xúc. Anh đã thể hiện rõ tấm lòng của mình như vậy trước khi anh đến việc ngày hôm qua, mà họ còn gài bẫy làm bẽ mặt anh, rồi giật tít, lên bài anh làm màu, đánh bóng tên tuổi. Trong khi anh đã hết lòng trước thông báo đó rồi, mà còn bị gài trong khi anh đã mấy mươi năm làm nghề, huống gì Hồ Văn Cường là gì mà không bị chà đạp, chèn ép và hủy hoại".

Một netizen để lại bình luận dưới bài viết của danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, danh ca Ngọc Sơn liền phản ứng lại để làm rõ mọi việc: "Tất cả là hiểu lầm nhau hết. Anh Ngọc Sơn và ê-kíp Phi Nhung đi diễn với nhau mấy chục năm nay, đặc biệt các em bên ê-kíp thương anh ba Ngọc Sơn lắm. Cho nên nói một lần cuối rằng những ai vào đây bình luận xúc phạm bên ê-kíp Phi Nhung quá mức, anh Ba sẽ xóa và chặn luôn nhé, xin lỗi trước những dấu yêu của tôi ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta vẫn là anh em một nhà nhé đừng xúc phạm bất cứ một ai!".