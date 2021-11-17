Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu?

Hậu trường 17/11/2021 08:42

Trước nghi vấn bị sắp đặt sẵn nhằm hạ bệ, huỷ hoại danh tiếng bản thân trong việc tặng 500 triệu trong lễ cúng 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, danh ca Ngọc Sơn đã phải lên tiếng làm rõ.

Vừa qua, buổi lễ chung thất 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại chùa Pháp Vân với sự gióp mặt của đông đảo nghệ sĩ đến thắp hương và gửi lời chia buồn, tiễn biệt cuối cùng. Đáng chú ý, ngay trong buổi lễ, nam ca sĩ Ngọc Sơn đã ngỏ ý đại diện Bầu Thuỵ muốn tặng 500 triệu cho 23 con nuôi của Phi Nhung nhưng sư cô Thích Nữ Minh Viên - người đại diện chăm sóc các bé đã từ chối.

Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu? - Ảnh 1
Ngọc Sơn thay mặt bầu Thuỵ gửi tặng 23 con nuôi của Phi Nhung 500 triệu - Ảnh: Internet

Từ sự việc này, trên mạng xã hội cư đã dấy lên những ý kiến trái chiều về hành động này của Ngọc Sơn.  Mới đây, trong một bài đăng trên trang cá nhân của Ngọc Sơn, một tài khoản đã để lại bình luận với nội dung nghi ngờ phía ê-kíp Phi Nhung sắp đặt để làm bẽ mặt anh ngay trong lễ cúng 49 ngày. 

Cụ thể, người này nói rằng: "Anh ơi, nói thật ở trên anh khóa bình luận rồi em bình luận ở đây vì quá bức xúc. Anh đã thể hiện rõ tấm lòng của mình như vậy trước khi anh đến việc ngày hôm qua, mà họ còn gài bẫy làm bẽ mặt anh, rồi giật tít, lên bài anh làm màu, đánh bóng tên tuổi. Trong khi anh đã hết lòng trước thông báo đó rồi, mà còn bị gài trong khi anh đã mấy mươi năm làm nghề, huống gì Hồ Văn Cường là gì mà không bị chà đạp, chèn ép và hủy hoại".

Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu? - Ảnh 2
Một netizen để lại bình luận dưới bài viết của danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, danh ca Ngọc Sơn liền phản ứng lại để làm rõ mọi việc: "Tất cả là hiểu lầm nhau hết. Anh Ngọc Sơn và ê-kíp Phi Nhung đi diễn với nhau mấy chục năm nay, đặc biệt các em bên ê-kíp thương anh ba Ngọc Sơn lắm. Cho nên nói một lần cuối rằng những ai vào đây bình luận xúc phạm bên ê-kíp Phi Nhung quá mức, anh Ba sẽ xóa và chặn luôn nhé, xin lỗi trước những dấu yêu của tôi ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta vẫn là anh em một nhà nhé đừng xúc phạm bất cứ một ai!".

Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu? - Ảnh 3
Quản lý Phi Nhung phản hồi về số tiền 500 triệu bầu Thụy trao tặng - Ảnh: Chụp màn hình

Vừa rồi, giọng ca Tình cha cũng công khai đoạn tin nhắn với phía quản lý của giọng ca Bông điên điển về việc đại diện bầu Thụy trao nửa tỷ đồng cho các con nuôi cố ca sĩ. Thời điểm ấy, phía Phi Nhung đã từ chối khéo và hẹn nam nghệ sĩ đến lễ cúng 49 ngày sẽ tỏ rõ. 

'Anh ba' Ngọc Sơn tung tin nhắn với quản lý cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết nhỏ đủ 'rửa oan' chuyện tặng 500 triệu để đánh bóng tên tuổi

'Anh ba' Ngọc Sơn tung tin nhắn với quản lý cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết nhỏ đủ 'rửa oan' chuyện tặng 500 triệu để đánh bóng tên tuổi

Sau lễ cúng thất 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn vướng nhiều chỉ trích xoay quanh chuyện muốn giúp đỡ 500 triệu cho 23 người con nuôi.

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