Xúc động trước tình mẫu tử của Phi Nhung, từng quỳ gối cầu xin vì các con nuôi

Chia sẻ của hòa thượng Thích Phước Trí – viện chủ tu viện Pháp Vân về tình mẫu tử mà Phi Nhung dành cho các người con nuôi "khó bảo" khiến nhiều người xót xa.

Ngày 15/11, lễ cúng chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Pháp Vân, TP.HCM với sự tham dự của đông đảo anh chị em nghệ sĩ, người thân và các con nuôi của cô. Tại buổi lễ, rất nhiều kỷ niệm với cố ca sĩ được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ lại và cùng hát lời tiễn biệt cuối dành cho Phi Nhung. Phạm Đức Hiếu thay mặt các con nuôi cũng không kìm được xúc động, gửi lời cảm ơn mọi người đã tới buổi lễ cúng chung thất của mẹ nuôi: "Chúng con những tưởng mẹ Phi Nhung sẽ sống cuộc sống lâu dài bên chúng con. Nhưng không phải, mẹ đã ra đi ở tuổi 51. Chúng con đau xót vô cùng".

Các con nuôi quây quần trong lễ cúng chung thất của Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Hòa thượng Thích Phước Trí – viện chủ tu viện Pháp Vân, chủ trì chùa Vạn Phước nơi có 4 người con nuôi của Phi Nhung đang tu học, chia sẻ: "Nhân duyên ca sĩ Phi Nhung đến với ngôi chùa Pháp Vân là do sư cô chùa Pháp Lạc gửi tới 4 chú tiểu tu học tại đây. Chúng tôi tiếp nhận 4 chú tiểu và hướng dẫn tu học tại đây. Trong 4 chú tiểu có 2 chú rất khó bảo. Vậy nên nhiều lần chúng tôi gọi điện cho sư cô chùa Pháp Lạc, nói có lẽ chúng tôi sẽ trả lại mấy chú về cho cô vì mấy chú nghịch quá, không chịu học, thích chơi game. Có lẽ sư cô Pháp Lạc đã nói lại với Phi Nhung nên Phi Nhung tới gặp chúng tôi.

Gặp tôi ở phòng khách, Phi Nhung quỳ xuống nói: Lạy ông thương mấy cháu, hướng dẫn và dạy bảo cho các cháu. Tôi bảo Phi Nhung đứng dậy rồi nói chuyện. Khi tôi trình bày đức tính của các chú tiểu và đưa ra phương án chia 4 chú ra 4 chùa, Phi Nhung quỳ lạy một lần nữa và đồng ý với phương pháp này". Hòa thượng Thích Phước Trí chia sẻ về Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Không chỉ chia sẻ câu chuyện xúc động về tình thương mà Phi Nhung dành cho các con nuôi, hòa thượng Thích Phước Trí còn cho biết, cố ca sĩ là tấm gương về đạo đức và sự nhiệt tình: "Suốt thời gian chúng tôi quen biết với Phi Nhung, chúng tôi thấy hình ảnh cô Phi Nhung bận áo dài, lo toan vất vả nhưng khi lên hát vẫn rất chân thành. Trong Phi Nhung có sự phục vụ cho mọi người, cho chúng sanh, hi sinh tất cả cho mọi người, hướng mọi người về con đường lành. Đó là tâm nguyện của một vị bồ tát tại gia".

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