Tưởng đẹp bất chấp, ai ngờ Hồ Ngọc Hà bị “soi” photoshop quá đà

Gia đình Kim Lý – Hồ Ngọc Hà vừa có chuyến du lịch kết hợp biểu diễn tại một resort ở Phú Quốc. Nhân chuyến công tác nghỉ dưỡng này, mẹ bỉm Hà Hồ đã có những phút giây sống ảo cho riêng mình: "Tối hát chiều sống ảo sáng chăm con. Một kỳ nghỉ ngắn nhưng ý nghĩa cùng gia đình", mỹ nhân đăng trên trang cá nhân.

Vòng eo có phần hơi méo của Hồ Ngọc Hà khiến netizen không khỏi xôn xao phải chăng cô photoshop quá tay

Tuy nhiên, trong 1 bức ảnh chụp cận vóc dáng của bà mẹ ba con, netizen nhận ra điểm bất thường ở phần eo của mỹ nhân. Có lẽ vì đăng vội nên vòng eo của Hà Hồ có phần “giả trân” khiến netizen cho rằng cô đã photoshop quá tay.

Sau thời gian sinh nở và dịch bệnh, đại gia đình mới có một chuyến đi chơi cùng nhau nên tổ ấm nhỏ của Hồ Ngọc Hà tranh thủ thăm thú nhiều cảnh đẹp ở Phú Quốc. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của hai bé Lisa và Leon nên cả hai nhóc tì tha hồ tung tăng. Kim Lý tháp tùng vợ con trong chuyến đi chơi, anh thậm chí còn xỏ nguyên đôi dép của khách sạn khi đi ra ngoài.

Chuyến du lịch hiếm hoi của đại gia đình Hà Hồ - Kim Lý

Một khi đã làm mẹ lại có đến 3 đứa trẻ trong nhà như gia đình Hà Hồ - Kim Lý thì quả là người đẹp khó mà chỉn chu được trong mọi hoạt đông sinh hoạt. Phải hiếm hoi lắm Hồ Ngọc Hà mới có giây phút thư giãn, chụp ảnh “sống ảo” cho riêng mình nên không có thời gian để chỉnh sửa ảnh một cách chỉn chu cũng là điều dễ hiểu.