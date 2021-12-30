Mối quan hệ mẹ kế - con chồng: Phát ngôn của bà xã Cường Đô La 'gây bão' trở lại, hé lộ thỏa thuận nuôi con với Hồ Ngọc Hà

Những ngày qua dư luận bàng hoàng, căm phẫn trước vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM nghi bị mẹ kế bạo hành đến qua đời. Trong lúc cơ quan chức năng còn chưa có kết luận cuối cùng, cộng đồng mạng càng bàn tán nhiều về chuyện này. Do đó, mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng một lần nữa lại trở thành chủ đề được bàn tán trong những ngày qua.

Đáng chú ý hơn là phát ngôn cũ của Đàm Thu Trang bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội. Bà xã của Cường Đô La tâm sự: "Cậu bé từng nói: 'Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang'. Nghe Subeo nói câu này tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy có trách nhiệm với Subeo dù mình không sinh con ra". Đồng thời, cư dân mạng xuất hiện rất nhiều bình luận so sánh cách hành xử của Đàm Thu Trang và người mẹ kế trong vụ án đau lòng vừa qua.