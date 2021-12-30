Mối quan hệ mẹ kế - con chồng: Phát ngôn của bà xã Cường Đô La 'gây bão' trở lại, hé lộ thỏa thuận nuôi con với Hồ Ngọc Hà

Mối quan hệ giữa "mẹ kế - con chồng" hiện đang là chủ đề được cư dân mạng khá chú ý và quan tâm.
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Những ngày qua dư luận bàng hoàng, căm phẫn trước vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM nghi bị mẹ kế bạo hành đến qua đời. Trong lúc cơ quan chức năng còn chưa có kết luận cuối cùng, cộng đồng mạng càng bàn tán nhiều về chuyện này. Do đó, mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng một lần nữa lại trở thành chủ đề được bàn tán trong những ngày qua.
Đáng chú ý hơn là phát ngôn cũ của Đàm Thu Trang bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội. Bà xã của Cường Đô La tâm sự: "Cậu bé từng nói: 'Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang'. Nghe Subeo nói câu này tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy có trách nhiệm với Subeo dù mình không sinh con ra". Đồng thời, cư dân mạng xuất hiện rất nhiều bình luận so sánh cách hành xử của Đàm Thu Trang và người mẹ kế trong vụ án đau lòng vừa qua.
Không chỉ xem Subeo như con ruột, Đàm Thu Trang còn có quan hệ khá tốt đẹp với Hồ Ngọc Hà. Người đẹp cho biết rằng cô vẫn thường nói chuyện với mẹ Subeo. Thậm chí, cô chỉ góp ý với chồng về cách dạy con, còn quan điểm thế nào là của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Đàm Thu Trang từng chia sẻ: "Bởi dù gì, tôi vẫn ở vị trí rất khó xử. Dù mình có tốt đến đâu đi nữa thì Subeo cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi. Nhiều cái mình muốn tốt cho con nhưng nói ra lại nhạy cảm. Ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền mong manh lắm".
Để có được tình cảm của Subeo như hiện tại, Đàm Thu Trang đã hết lòng quan tâm con riêng của chồng ngay từ trước khi kết hôn. Không chỉ săn sóc Subeo trong những chuyến đi, bà xã Cường Đô La còn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho con riêng của chồng, kể cả những nụ hôn thân mật hay cái ôm ấm áp. Do đó, dư luận đang đưa Đàm Thu Trang ra làm dẫn chứng cho việc "bánh đúc cũng có xương".