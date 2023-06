Sau khi đăng quang, body và nhan sắc Miss Grand International 2021 Thùy Tiên ngày càng đỉnh.

Vào ngày 5/1 vừa qua, Miss Grand International 2021- Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức công bố sẽ bay về Việt Nam vào hôm nay (6/1). Nguyên văn lời chia sẻ của người đẹp trên trang cá nhân: "And it is announced I will fly back to my beloved country tomorrow. Vietnam, I’m coming back" (Tạm dịch: Và thông báo ngày mai tôi sẽ bay về với đất nước thân yêu. Việt Nam, tôi đang trở về).

Thùy Tiên từng ghi điểm khi diện áo dài tại Thái Lan

Tiếp đó, Thùy Tiên khiến cõi mạng được phen sục sôi khi tung ra bộ ảnh đỉnh hết cỡ. Trong loạt ảnh, có thể thấy người đẹp diện bikini với hoạ tiết bắt mắt khoe trọn 3 vòng cực chuẩn chỉnh. Không chỉ vậy, visual nức nở cùng nhan sắc xinh đẹp của Tân Hoa hậu cũng được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Thùy Tiên vừa đốt mắt với bộ ảnh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng

Hiện tại, cư dân mạng cũng đang rất mong chờ đến lúc được gặp Thùy Tiên "bằng xương bằng thịt" sau nhiều ngày phải theo dõi trên sóng truyền hình Thái Lan.

